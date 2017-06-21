Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SpaceX ile uzaya gitmek tam 300 milyon dolar daha ucuz

ABD Hava Kuvvetleri tarafından yayınlanan bir bütçe raporu, SpaceX'in, rakipleri Boeing/Lockheed Martin'e oranla tam 300 milyon dolar daha ucuza uzaya uydu taşıdğını gösteriyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,4b
1
10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Elon Musk'ın bundan tam 15 yıl önce, 2002 yılında temellerini attığı SpaceX, başardığı tüm inanılmaz işlere rağmen aslında uzay endüstrisinde oldukça yeni sayılabilecek bir şirket. Ancak yine de sektörde 50-60 yıllık geçmişi sahip olan Boeing ve Lockheed Martin gibi şirketler bugünlerde NASA ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından alınan yatırımlarda yavaş yavaş SpaceX'in gerisinde kalmaya başlıyor. Peki Elon Musk'ın popüler uzay şirketinin bu başarısındaki sırrı tam olarak ne olabilir?

SpaceX ile uçun, uyduyu bedavaya getirin

ABD Hava Kuvvetleri tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir bütçe raporu SpaceX'in rakiplerine oranla tam 300 milyon dolarlık bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde uzay taşımacılığı için yalnızca United Launch Alliance (Boeing ve Lockheed Martin ortak şirketi) ile çalışan Hava Kuvvetleri SpaceX ile olan anlaşmalarına kadar her bir fırlatma için 422 milyon dolarlık astronomik bir ücret ödemek zorunda kalıyormuş. Diğer taraftan aynı türde bir kalkış için SpaceX'in istediği ücret ise yaklaşık 100 milyon dolar. 

Ayrıca Bkz. "SpaceX ile uzaydan internet keyfi: İlk uydular 2019'da fırlatılıyor"
Tabi aradaki bu inanılmaz maliyet farkından SpaceX CEO'su Elon Musk'ın da haberi yok değil. Konuyla ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden ilginç bir ifade kullanan Musk,"SpaceX ile Boeing/Lockheed Martin arasındaki 300 milyon dolarlık ücret farkı ortalama bir uydunun toplam yapım maliyetinden daha fazla. Yani SpaceX ile uzaya giderek uyduyu da bedavaya getirmiş oluyorsunuz." sözlerini kullandı. 

https://arstechnica.com/science/2017/06/air-force-budget-reveals-how-much-spacex-undercuts-launch-prices/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fuckulteli 2 yıl en beğenilen
Tam bir "Sıcak Fırsatlar" haberi, param olsa da ben de gitsem..
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yolcudur_abbas 2 yıl
Yani bizim Göktürk uydusunu uzaya fırlatmak için fazladan 300 milyon dolar verdiğimizi,300 milyon dolar kazık yediğimizi wsöylüyor.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
Çok şükür artık bizim ulaşabileceğimiz seviyelere inmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 2 yıl
Iyi de bunlarin roketleri de surekli patliyor arkadas. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 2 yıl
inanırmısınız sırf bu yüzden uzaya gitmiyordum biliyordum daha ucuza gidilmesi gerektiğini
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
whereismywings 2 yıl
Unutulmaması gereken husus var. Eğer sadece kendinize yük taşıyan bir roket fırlatacaksanız bu fiyatı ödediğiniz. SpaceX 3-5 farklı firmanın uydusunu da yörüngeye çıkarıyor 1 firmanın da. Bizim iletişim uyduları da aynı şekilde. Sadece bize ait uydu taşıyorsa haliyle tüm maliyeti üstlenmek durumunda kalırız.
İtü gözlem için 750k $'a kendi uydusunu ortak bir fırlatmada yörüngeye yollatmıştı 2010 gibi oradan hatırlıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 2 yıl
televizyonda bir belgeselde kanadalı küçük bir şirketin spacex in 10 da biri fiyata uydu göndermeyi planladığını gösteriyordu. Epey ciddi bir çalışma içerisindeler, amatör işi değil yani!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 2 yıl
Elon bu roketi geliştirene kadar çektiği çile de cabası,kimi zamanlar mali sıkıntılar yaşasa da vazgeçmedi ve sonuç ortada.Elon fiyat olarak çok iyimser yaklaşmış herhalde,400 e atılan roket için 200 dese ABD yine kulu köpeği olurdu.Bu 4s kuralı ticari anlamda da işe yarıyor demek :D yıllardır Amarigaya geçirmişler kazığı,şimdi elon kurtardı durumu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 2 yıl
Eğer roket dönüşte patlamazsa +50 milyon dolar indirim!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 2 yıl
Çok hoş yaklaşmış yahu :D Diğer taraftan ciddi bir fark var yani 1 alana 3 bedava da denebilir böyle bir durumla. Bir de acaba farkın sebebi ne? Zira SpaceX daha tam anlamıyla maliyet düşürücü tekrar kullanılabilirlik tabanlı roketlere geçmedi yani kullandığı roketleri tekrar kullanmıyor her seferinde. Eh bu da demektir ki hala sıfırdan roket üretiliyor ve onunla beraber 100 milyon dolar gibi bir para isteniyor. Bir de tekrar kullanım olduğunda bu kat kat düşmüş olacak. Cidden uydu hedefine ulaşmasa bile yenisini yapmak bedava. Zaman kaybı düşündürücü olur yegane.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yolcudur_abbas 2 yıl
Yani bizim Göktürk uydusunu uzaya fırlatmak için fazladan 300 milyon dolar verdiğimizi,300 milyon dolar kazık yediğimizi wsöylüyor.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fuckulteli 2 yıl en beğenilen
Tam bir "Sıcak Fırsatlar" haberi, param olsa da ben de gitsem..
Yanıtla +31
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5397 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nasa, spacex ve
9 etiket daha Falcon 9 united launch alliance us air force abd hava kuvvetleri Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu Popüler MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl WhatsApp, Google Hangouts, Facebook Messenger ve diğerlerini tek uygulamayla kullanın 2 yıl IKEA, artırılmış gerçeklik için Apple’dan yardım alacak 2 yıl Paypal’dan banka hesabına anında transfer imkanı 2 yıl Tesla süperşarj ağını diğer markalara açabilir 2 yıl Wi-Fi sinyaliyle üç boyutlu haritalama yapıldı 2 yıl Toshiba kararını verdi: Bellek bölümü Japonya-ABD konsorsiyumuna gidecek 2 yıl Uber’in kurucusu Travis Kalanick istifa etti 2 yıl Microsoft Office'e konuşarak yazma özelliği geldi 2 yıl Aorus GTX 1070 Gaming Box satışa çıkıyor 2 yıl Lenovo katlanabilir ekrana sahip dizüstü bilgisayar konseptini sergiledi 2 yıl AMD EPYC: Sunuculara Zen dokunuşu 2 yıl Giriş seviyesine yönelik Snapdragon 450 yonga seti geliyor 2 yıl AMD RX Vega özelleştirilmiş versiyonlar Ağustos ayının ilk yarısında 2 yıl Ölümcül sıcak hava dalgaları daha sık yaşanmaya başlayacak 2 yıl Nokia yeni sağlık takip cihazlarını duyurdu 2 yıl Intel’de yaz temizliği: Mini geliştirici kartları iptal edildi 2 yıl Razer’ın mobil oyun pazarına yönelik büyük planları var 2 yıl General Mobile GM 6 D incelemesi "Fiyat/Performans serisi güncellendi" 2 yıl En iyi süper bilgisayarlar Çinlilere ait 2 yıl Google’dan sıradan bir bilgisayarı derin öğrenme makinesine çeviren sistem 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN SpaceX ile uzaya gitmek tam 300 milyon dolar daha ucuz Sonraki Warcraft'ın yönetmeni ikinci filmin hikayesini açıkladı 2 yıl Tesla’nın ölümlü kazasının nedeni açıklandı: Sürücü uyarıları dikkate almamış 2 yıl OnePlus 5 tanıtıldı: Snapdragon 835, çift kamera ve 8GB RAM 2 yıl Cooler Master'dan termal macunlar "En uygun fiyatlısı da en performanslısı da testte" 2 yıl Paris'te Hürkuş rüzgarı esti 2 yıl Uzanların satın aldığı Vertu, Çinli teknoloji devi ile anlaştı 2 yıl Web hosting şirketinden hackerlara 1 milyon dolarlık ödeme 2 yıl 5G neden gerekli? Türkiye 5G'de söz sahibi olmak istiyor. 2 yıl Tesla'nın yeni fabrikası Çin'de açılabilir 2 yıl BMW'nin geleceğin otomobili konsepti: Ev gibi araba 2 yıl Airbus otonom helikopterini tanıttı 2 yıl NASA'da keşifler bitmiyor: İşte 10 yeni Dünya benzeri gezegen 2 yıl Tesla elektrikli otomobil pazarında tekel haline gelebilir 2 yıl Spotify’dan yeni bir reklam hamlesi 2 yıl Galaxy Note 8, 26 Ağustos tarihinde New York'ta tanıtılacak 2 yıl eSIM dönemiyle SIM kartlar tarih oluyor 2 yıl OnePlus 5'in en net görseli ve fiyatı ortaya çıktı 2 yıl Japan Display ince çerçeveli yeni 6 inçlik ekranını duyurdu 2 yıl Gigabyte'ın yeni anakartı görsel şov yapıyor 2 yıl İlk dijital kimlik prototipi tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim