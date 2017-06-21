SpaceX ile uzaya gitmek tam 300 milyon dolar daha ucuz

SpaceX ile uçun, uyduyu bedavaya getirin

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Elon Musk'ın bundan tam 15 yıl önce, 2002 yılında temellerini attığı SpaceX, başardığı tüm inanılmaz işlere rağmen aslında uzay endüstrisinde oldukça yeni sayılabilecek bir şirket. Ancak yine de sektörde 50-60 yıllık geçmişi sahip olan Boeing ve Lockheed Martin gibi şirketler bugünlerde NASA ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından alınan yatırımlarda yavaş yavaş SpaceX'in gerisinde kalmaya başlıyor. Peki Elon Musk'ın popüler uzay şirketinin bu başarısındaki sırrı tam olarak ne olabilir?ABD Hava Kuvvetleri tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir bütçe raporu SpaceX'in rakiplerine oranla tam 300 milyon dolarlık bir avantaja sahip olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde uzay taşımacılığı için yalnızca United Launch Alliance (Boeing ve Lockheed Martin ortak şirketi) ile çalışan Hava Kuvvetleri SpaceX ile olan anlaşmalarına kadar her bir fırlatma için 422 milyon dolarlık astronomik bir ücret ödemek zorunda kalıyormuş. Diğer taraftan aynı türde bir kalkış için SpaceX'in istediği ücret ise yaklaşık 100 milyon dolar.Tabi aradaki bu inanılmaz maliyet farkından SpaceX CEO'su Elon Musk'ın da haberi yok değil. Konuyla ilgili resmi Twitter hesabı üzerinden ilginç bir ifade kullanan Musk,"SpaceX ile Boeing/Lockheed Martin arasındaki 300 milyon dolarlık ücret farkı ortalama bir uydunun toplam yapım maliyetinden daha fazla. Yani SpaceX ile uzaya giderek uyduyu da bedavaya getirmiş oluyorsunuz." sözlerini kullandı.