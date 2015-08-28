Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA'nın 3D yazıcıdan ürettiği yakıt pompas zorlu testi başarıyla tamamladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,5b
1
11
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
NASA'nın 3D yazıcıdan ürettiği yakıt pompas zorlu testi başarıyla tamamladı
3D yazıcılar gün geçtikçe farklı kullanım alanlarında kendisini gösteriyor. Bu teknolojiden en çok yararlanan birisi ise şüphesiz NASA. Kurum bu kez ise neredeyse tamamı 3D yazıcıdan üretilen roket pompasını test etti.
Test sırasında 2000 beygir gücündeki motora dakikada 7,57 metreküp (7 570 litre) yakıt pompalandı. Motor devri ise 90 000 rpm'e ulaşırken bu rakam bir jet motorunun havalanma sırasında ulaştığı devirden yaklaşık 10 kat daha fazla. Motorun çevresi 3500 derece sıcaklığa kadar yükselirken sıvı hidrojenle soğutulan motor -240 derecede çalıştırıldı.
NASA testin başarılı geçtiğini ve verilerin pompanın üretimi sırasında işbirliği yapılan şirketlerle paylaşılacağını söyledi. Oldukça karmaşık bir üretim süreci olan yakıt pompası 3D yazıcılarla üretildiğinde 45 adet daha az parça kullanılıyor ve üretim süresi yarı yarıya düşüyor. Kurumun hedefi ise 2030 yılından sonra Mars'a yapılacak insanlı uçuşlar sırasında kullanılacak motorları 3D yazıcılardan üretebilmek.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Okisht 4 yıl en beğenilen Ermeydan
İkinci birimi çevirmeyi unutmuşum. -400 fahrenayt = -240 derece yapıyormuş
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Ermeydan
-400 derece nasıl oluyor ya?Mutlak sıfır, bir maddenin moleküllerinin entropisinin minimum değerine ulaştığı teorik sıcaklıktır. 0 Kelvin, –273.15 °Celsius, 0 Rankine ve –459.67 ° Fahrenhayta eşittir.[1]Mutlak sıfır değeri -273.15°C veya 0 K olarak tanımlanır.Teorik olarak mutlak sıfır sıcaklığına ulaşan (inen) bir maddenin iç enerjisi 0 (sıfır) olacağından daha fazla soğutmak mümkün değildir.https://tr.wikipedia.org/wiki/Mutlak_s%C4%B1f%C4%B1r

Haklısınız. -400 derece Fahrenhayt olduğunu haberin kaynağında belirtmişler. Habere yazmayı unutmuş yazar.
Ayrıca kaynak belirtmek çok mu zor anlamıyorum kopyala yapıştır yapacaksınız.
nasa.gov/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl
Türkçe bilmeyen editör.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rorschach_ 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Türkçe bilmeyen editör.

ne zaman yorumlarınızı okusam sinir oluyorum.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
3d yazıcılar geleceğin teknolojisi herkesiz bir fabrikası olacak :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ermeydan 4 yıl
-400 derece nasıl oluyor ya?
Mutlak sıfır, bir maddenin moleküllerinin entropisinin minimum değerine ulaştığı teorik sıcaklıktır. 0 Kelvin, –273.15 °Celsius, 0 Rankine ve –459.67 ° Fahrenhayta eşittir.[1]
Mutlak sıfır değeri -273.15°C veya 0 K olarak tanımlanır.
Teorik olarak mutlak sıfır sıcaklığına ulaşan (inen) bir maddenin iç enerjisi 0 (sıfır) olacağından daha fazla soğutmak mümkün değildir.
tr.wikipedia.org/...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 4 yıl Ermeydan
İkinci birimi çevirmeyi unutmuşum. -400 fahrenayt = -240 derece yapıyormuş
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 4 yıl Ermeydan
Bunu yazip entellektulligimi meydanlara sacacaktim...


Mutlak seger -270 derece degilmiyd...+ -3 nerden geldi...acaba..yada ben eskilerde kaldim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
THUGGER 4 yıl
3D yazicilar ilerleyen zamanlarda okullarda kullanilsa guzel olur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Specialist 4 yıl
3D yazıcılar geleceğin teknolojisi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2472 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, 3D Yazıcı ve nasa
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "9,5G" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl Windows 10'a gelecek yeni özellikler: Windows 10'un yeni sürümleri 10525 ve 10532'yi inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim