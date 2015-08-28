NASA'nın 3D yazıcıdan ürettiği yakıt pompas zorlu testi başarıyla tamamladı

3D yazıcılar gün geçtikçe farklı kullanım alanlarında kendisini gösteriyor. Bu teknolojiden en çok yararlanan birisi ise şüphesiz NASA. Kurum bu kez ise neredeyse tamamı 3D yazıcıdan üretilen roket pompasını test etti.

Test sırasında 2000 beygir gücündeki motora dakikada 7,57 metreküp (7 570 litre) yakıt pompalandı. Motor devri ise 90 000 rpm'e ulaşırken bu rakam bir jet motorunun havalanma sırasında ulaştığı devirden yaklaşık 10 kat daha fazla. Motorun çevresi 3500 derece sıcaklığa kadar yükselirken sıvı hidrojenle soğutulan motor -240 derecede çalıştırıldı.

NASA testin başarılı geçtiğini ve verilerin pompanın üretimi sırasında işbirliği yapılan şirketlerle paylaşılacağını söyledi. Oldukça karmaşık bir üretim süreci olan yakıt pompası 3D yazıcılarla üretildiğinde 45 adet daha az parça kullanılıyor ve üretim süresi yarı yarıya düşüyor. Kurumun hedefi ise 2030 yılından sonra Mars'a yapılacak insanlı uçuşlar sırasında kullanılacak motorları 3D yazıcılardan üretebilmek.