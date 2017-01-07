NASA'nın Mars'taki uzay aracından inanılmaz Dünya ve Ay görüntüsü

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"İşte Cassini'nin gönderdiği inanılmaz Satürn fotoğrafları"

Uzay aracının 20 Kasım 2016 tarininde yakaladığı bu kare, iki farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Daha iyi görülebilmeleri adına fotoğraftaki Dünya ve Ay'ın parlaklıklarının artırıldığını belirten NASA, görüntülerin Yeryüzü'nden tam 127 milyon kilometre uzaklıktan çekildiğini ifade ediyor. Uzay ajansı ayrıca fotoğrafta görülen Dünya'nın orta kısımlarındaki kırmızımsı kara parçasının da Avustralya olduğunu söylüyor.Uzay sondasının bu muhteşem fotoğrafı yakalayan kamerası da elbette epey etkileyici özelliklere sahip. Arizona Üniversitesi tarafından geliştirilen ve tam 40 milyon dolara mal olan HiRISE(High Resolution Imaging Science Experiment) isimli yüksek çözünürlüklü kamera, piksel başına 0.3 metrelik alanı görüntüleyebiliyor. Kızıl Gezegen'in yüzeyinde görev yapan Curiosity ve Opportunity gözlem araçlarını da görüntülemeyi başaran bu inanılmaz kamera ayrıca derin uzayda görev yapan uzay aracı kameraları arasında en büyük diyafram aralığına sahip(0.5-metre (19.7-inch)).Bizlere Dünya ve Ay'ın bu muhteşem görüntülerini görme fırsatı tanıyan uzay aracı Mars Reconnaissance Orbiter, 12 Ağustos 2005 tarihinde bir Atlas V roketi üzerinde fırlatılmıştı. Yörüngeye yerleştiği 10 Mart 2006 gününden bu yana Mars'ın gizemlerini araştırmaya devam eden uzay sondası, NASA ve Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş ve tam 720 milyon dolara mal olmuştu.