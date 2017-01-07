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NASA'nın Mars'taki uzay aracından inanılmaz Dünya ve Ay görüntüsü

NASA'nın 2006 yılında Mars'ın yörüngesine yerleştirdiği uzay aracı Mars Reconnaissance Orbiter, Dünya ve Ay'ı aynı karede görebildiğimiz inanılmaz bir fotoğraf gönderdi. İşte o nefes kesen fotoğraf:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
34,3b
1
36
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın Mars'taki uzay aracından inanılmaz Dünya ve Ay görüntüsü
Uzay aracının 20 Kasım 2016 tarininde yakaladığı bu kare, iki farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Daha iyi görülebilmeleri adına fotoğraftaki Dünya ve Ay'ın parlaklıklarının artırıldığını belirten NASA, görüntülerin Yeryüzü'nden tam 127 milyon kilometre uzaklıktan çekildiğini ifade ediyor. Uzay ajansı ayrıca fotoğrafta görülen Dünya'nın orta kısımlarındaki kırmızımsı kara parçasının da Avustralya olduğunu söylüyor.

Uzay sondasının bu muhteşem fotoğrafı yakalayan kamerası da elbette epey etkileyici özelliklere sahip. Arizona Üniversitesi tarafından geliştirilen ve tam 40 milyon dolara mal olan HiRISE(High Resolution Imaging Science Experiment) isimli yüksek çözünürlüklü kamera, piksel başına 0.3 metrelik alanı görüntüleyebiliyor. Kızıl Gezegen'in yüzeyinde görev yapan Curiosity ve Opportunity gözlem araçlarını da görüntülemeyi başaran bu inanılmaz kamera ayrıca derin uzayda görev yapan uzay aracı kameraları arasında en büyük diyafram aralığına sahip(0.5-metre (19.7-inch)).

Ayrıca Bkz. "İşte Cassini'nin gönderdiği inanılmaz Satürn fotoğrafları"
Bizlere Dünya ve Ay'ın bu muhteşem görüntülerini görme fırsatı tanıyan uzay aracı Mars Reconnaissance Orbiter, 12 Ağustos 2005 tarihinde bir Atlas V roketi üzerinde fırlatılmıştı. Yörüngeye yerleştiği 10 Mart 2006 gününden bu yana Mars'ın gizemlerini araştırmaya devam eden uzay sondası, NASA ve Lockheed Martin tarafından geliştirilmiş ve tam 720 milyon dolara mal olmuştu.
HiRISE kamerasının yakaladığı 50 bine yakın fotoğrafı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

http://www.space.com/35252-earth-and-moon-from-mars-photo.html Yorum Yaz
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alex59 2 yıl en beğenilen
Nefesim kesildi şu an oksijen tüpüyle yazıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +42
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BekirHan 2 yıl ardaq
ardaq

iphone'la çeksen daha net çıkardı.

54.6 milyon kilometreden ne de iyi çekerdi değil mi?
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nefendim 2 yıl onsos1100
onsos1100
Ordan bakıldığında ne kadar ıssız..
Ama gel birde içini gör....

İçi seni dışı beni yakar
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DH Misafiri 2 yıl
yemeyin artık bunları.. uzaya çıkmışlarda birde ayla beraber shahshahshashasha
nasa insanlığın yararına bir halt yememiştir. haarb ı kimler nerden besliyor araştırın. nobellik 1969 holliwwuuud ay filmi güzel giydirmişler. yotubede ne kadar astronot görüntüsü varsa indirin sepya görüntülerini inceleyin ve hava kabarcıklarını kendiniz görün !
nasanın alçak yörünge itiraflarnı izleyin. alçak yörüngenin 99-1200 mil arası olduğunu öğrenin sonra ay ın 238000 mil mesafede olduğunu öğrenin ve yalanları kendiniz görüp çözün.... nasa kocaman bir aldatma merkezi !
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DH Misafiri 2 yıl
Bu kameraları webcam olarak kullanabilirmiyiz?
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Sempatık27 2 yıl
utopya.online/...
Ne dolar ne euro umrumda değil oyna sende kazan yatirimsiz kazandiran oyun inek al süt sat gerçek para kazan. Mail den aktif etmeyi unutma utopya.online/...
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kentilyon 2 yıl
uzak kalmış sanki dünyadan ay
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usermm1 2 yıl
Daha güzel fotolar gördüm.
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Xanax70 2 yıl
Hani lan dünya düzdü ? Forumda bir sürü konu açtılardı. Bildiğin top işte..
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sdc55 2 yıl
kainatın güzelliklerinden bir kuble tabiri caiz se
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DH Misafiri 2 yıl
Nihat hocam. Gavurun çektiği bu fotoya bakarsam oruc bozulur mu?
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bytradm 2 yıl
ayın dünyadaki yaşamın idamesimümkün kılan
olmazsa olmaz özellikleri vardır.
eğik eksenin dğişiminin engellenmesi mevsimleri
heryerde yıllık aynı olması için zorunlu.
kendi ekseninde dönüşün sabitlenmesi zamanın eşit peryotlarda
seyri için zorunlu . son olarak konumu ve büyüklüğü tam olarak
bir güneş perdesi gibi koruma yapabilmesini sağlar gerektiğinde,
hatta bunun için şeklini modifiye edebilir.
1 Yanıt Yanıtla
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Sirkadyen 2 yıl bytradm
bytradm
ayın dünyadaki yaşamın idamesimümkün kılan
olmazsa olmaz özellikleri vardır.
eğik eksenin dğişiminin engellenmesi mevsimleri
heryerde yıllık aynı olması için zorunlu.
kendi ekseninde dönüşün sabitlenmesi zamanın eşit peryotlarda
seyri için zorunlu . son olarak konumu ve büyüklüğü tam olarak
bir güneş perdesi gibi koruma yapabilmesini sağlar gerektiğinde,
hatta bunun için şeklini modifiye edebilir.

Anaokulu öğrencisi felan mısın, bu saçmalıklara inanabilmek için masallara felan kendini kaptırman lazım çünkü. Şeklini nasıl değiştiriyor Transformers mı bu
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bytradm 2 yıl
y.utubeda ''ayınlık karanık yüzü '' adlı yapımı
öneririm meraklılara.
1 Yanıt Yanıtla
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Sirkadyen 2 yıl bytradm
bytradm
y.utubeda ''ayınlık karanık yüzü '' adlı yapımı
öneririm meraklılara.

Ay'ın karanlık yüzü diye birşey yoktur.
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nasa, MARS ve
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