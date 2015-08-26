NASA'nın gözlemevi Güneş püskürtüsünü görüntüledi

Solar Dynamics Gözlemevi tarafından dün gece görüntülen Güneş püskürmesinin, M 5.6 sınıfı bir püskürme olduğu belirtiliyor. Bu da görüntülenen püskürmenin orta seviyeli bir püskürme olduğu anlamına geliyor. Güneş'te gerçekleşen en şiddetli püskürmeler olan X sınıfı püskürmelerin M sınıfı püskürmelerden onlarca kat daha şiddetli olduğunu söyleyen NASA araştırmacıları, M sınıfının farklı dereceleri arasında da önemli farklılıklar olduğunu ifade ettiler. M 2 sınıfı bir püskürme M 1 sınıfı püskürmenin iki katı, M 3 sınıfı bir püskürme ise M 1 sınıfı püskürmenin üç katı şiddette oluyor.

NASA tarafından 2010 yılında yörüngeye fırlatılan ve 2010 yılından beri Güneş'in hareketlerini izleyen Solar Dynamics Gözlemevi, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Güneş püskürmesini görüntülemeyi başardı. Güneş'in gaz yuvarındaki manyetik birleşmeler yüzünden meydana gelen püskürme sonucunda Güneş tacında bulunan elektronlar, atomlar ve iyonlar uzaya saçıldı.Güneş'te gerçekleşen bu püskürmeler sonucunda uzaya saçılan radyasyonun büyük bölümü Dünya'nın atmosferi tarafından engellendiği için bu püskürmeler insan hayatı üzerinde bir etki yaratmasa da, zaman zaman meydana gelen şiddetli püskürmeler sonucunda Dünya'daki GPS ve iletişim sinyalleri sekteye uğrayabiliyor.Solar Dynamics Gözlemevi tarafından Güneş hakkında toplanan veriler kullanılarak yakın gelecekte geliştirilecek olan teknolojiler ve algoritmalar sayesinde, Güneş püskürmelerinin önceden tespit edilmesi ve bu püskürmenin etkilerine karşı önlemler alınması bekleniyor.