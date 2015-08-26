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NASA'nın gözlemevi Güneş püskürtüsünü görüntüledi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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NASA'nın gözlemevi Güneş püskürtüsünü görüntüledi
 NASA tarafından 2010 yılında yörüngeye fırlatılan ve 2010 yılından beri Güneş'in hareketlerini izleyen Solar Dynamics Gözlemevi, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Güneş püskürmesini görüntülemeyi başardı. Güneş'in gaz yuvarındaki manyetik birleşmeler yüzünden meydana gelen püskürme sonucunda Güneş tacında bulunan elektronlar, atomlar ve iyonlar uzaya saçıldı.

Solar Dynamics Gözlemevi tarafından dün gece görüntülen Güneş püskürmesinin, M 5.6 sınıfı bir püskürme olduğu belirtiliyor. Bu da görüntülenen püskürmenin orta seviyeli bir püskürme olduğu anlamına geliyor. Güneş'te gerçekleşen en şiddetli püskürmeler olan X sınıfı püskürmelerin M sınıfı püskürmelerden onlarca kat daha şiddetli olduğunu söyleyen NASA araştırmacıları, M sınıfının farklı dereceleri arasında da önemli farklılıklar olduğunu ifade ettiler. M 2 sınıfı bir püskürme M 1 sınıfı püskürmenin iki katı, M 3 sınıfı bir püskürme ise M 1 sınıfı püskürmenin üç katı şiddette oluyor.
NASA'nın gözlemevi Güneş püskürtüsünü görüntüledi

Güneş'te gerçekleşen bu püskürmeler sonucunda uzaya saçılan radyasyonun büyük bölümü Dünya'nın atmosferi tarafından engellendiği için bu püskürmeler insan hayatı üzerinde bir etki yaratmasa da, zaman zaman meydana gelen şiddetli püskürmeler sonucunda Dünya'daki GPS ve iletişim sinyalleri sekteye uğrayabiliyor.

Solar Dynamics Gözlemevi tarafından Güneş hakkında toplanan veriler kullanılarak yakın gelecekte geliştirilecek olan teknolojiler ve algoritmalar sayesinde, Güneş püskürmelerinin önceden tespit edilmesi ve bu püskürmenin etkilerine karşı önlemler alınması bekleniyor.

http://www.nasa.gov/feature/goddard/sdo-images-of-a-mid-level-solar-flare/ Yorum Yaz
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montevo 4 yıl en beğenilen
Mephalay
Püskürtü nedir arkadaş, neden daha güzel bir kelime seçememişler.

fışkırttı
1 Yanıt Yanıtla +12
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Mr. Jingles 4 yıl
Donanım Haber'in son zamanlarda astronomi alanında haberler vermesi çok güzel bir gelişme. Vallahi zevkle okuyorum şu haberleri.

Şu püskürmelerin büyüklüğü dünyadan kat be kat daha fazla. İnsan izlerken uzayda ne kadar önemsiz ve küçük olduğunu anlıyor.
Donanım Haber'in son zamanlarda astronomi alanında haberler vermesi çok güzel bir gelişme. Vallahi zevkle okuyorum şu haberleri.Şu püskürmelerin b...
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DH Misafiri 4 yıl
bunlar uzayı gözleyip ne yapıyor boş işler.
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ǤЅ 4 yıl
Yakıt ikmali yapan uzaylılar görünmediyse sorun yok.
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EgeliLodos 4 yıl
Mephalay
Püskürtü nedir arkadaş, neden daha güzel bir kelime seçememişler.

Attırdı.
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THUGGER 4 yıl
Cehennem.
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
AllahuAlem cinlerin işidir
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montevo 4 yıl IhtiyarDelikanli
o kadar sıcağa onların da dayanabileceğini sanmam
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kadirirdem 4 yıl
son zamanlarda astronomi haberleri artıyor artsında ben çok severim bu tarz haberleri ilgiyle okuyorum....
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selahattın ısık 4 yıl
güneş fırtınaları değil midir..püskürtme dediğiniz...
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Mr. Jingles 4 yıl
Donanım Haber'in son zamanlarda astronomi alanında haberler vermesi çok güzel bir gelişme. Vallahi zevkle okuyorum şu haberleri.

Şu püskürmelerin büyüklüğü dünyadan kat be kat daha fazla. İnsan izlerken uzayda ne kadar önemsiz ve küçük olduğunu anlıyor.
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montevo 4 yıl en beğenilen
Mephalay
Püskürtü nedir arkadaş, neden daha güzel bir kelime seçememişler.

fışkırttı
1 Yanıt Yanıtla +12
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Mephalay 4 yıl montevo
montevo
Mephalay
Püskürtü nedir arkadaş, neden daha güzel bir kelime seçememişler.

fışkırttı

Coşkurtu da olabilir.
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Mephalay 4 yıl
Püskürtü nedir arkadaş, neden daha güzel bir kelime seçememişler.
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