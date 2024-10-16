Güneş, “solar maksimum” seviyesine yükseldi: Neler yaşanacak?

Güneş, zirve dönemine girdi
Güneş döngüsü, Güneş'in manyetik aktivite seviyeleri arasında geçiş yaptığı doğal bir süreç konumunda. Yaklaşık her 11 yılda bir, bu döngünün en yüksek noktasında Güneş’in manyetik kutupları tersine döner. Bu, Dünya'da her on yılda bir Kuzey ve Güney kutuplarının yer değiştirmesi gibi bir durumu andırır. Bu süreçte Güneş, sakin ve stabil bir durumdan aktif ve fırtınalı bir hale geçiş yapıyor.
NASA ve NOAA, Güneş lekelerini takip ederek Güneş döngüsünün ilerlemesini ve aktivite seviyelerini tahmin ediyor. Güneş lekeleri, manyetik alanların yoğunlaştığı, Güneş’in daha soğuk bölgeleridir ve bu alanlar, Güneş yüzeyinde görünen aktif bölgeleri temsil ediyor. Bu aktif bölgeler, güneş patlamalarının ve diğer olayların kaynağı olarak biliniyor.
Solar maksimum sırasında bu lekelerin sayısı ve dolayısıyla Güneş’teki aktivitelerin sayısı artış gösteriyor. Bu döngü, Güneş hakkında yeni bilgiler edinilmesi için güzel bir fırsat sunarken aynı zamanda Dünya'da ve Güneş Sistemi üzerinde somut etkilere neden oluyor.
Dünya üzerindeki etkileri
Bununla birlikte NASA ve NOAA tarafından yapılan açıklama, Güneş aktivitesinin zirve yaptığı anlamına gelmiyor; sadece zirve dönemine girdiğimizi ifade ediyor. Aktivitelerin zirveye ulaştığı ayı belirlemek birkaç ay veya yıl sürebilir.Kaynakça https://svs.gsfc.nasa.gov/14683 https://phys.org/news/2024-10-sun-maximum-phase-year-solar.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.