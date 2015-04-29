NASA'nın şekil değiştirebilen kanat parçaları uçuş testlerini başarıyla geçti

Geçtiğimiz dönemde elektrikli uçaklar için geliştirdiği yeni kanat teknolojisini test etmeye başlayan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, şimdiyse şekil değiştirebilen kanat parçaları için yaptığı uçuş testlerini başarıyla tamamladı.

6 ay boyunca yapılan 22 uçuş ile test edilen şekil değiştirebilen kanat parçaları, uçakların kanat uçlarında bulunan sert "flap" birimlerinin yerini alması için geliştiriliyor. Kısaca ACTE olarak adlandırılan ve mevcut uçak kanatlarına dahi uygulanabilen bu esnek kompozit malzeme, yapısı gereği uçakların genel ağırlığını azaltabiliyor ve bu da doğal olarak çok ciddi yakın tasarrufu anlamına geliyor.

Esnek yapısıyla uçuş sırasında oluşan gürültüyü de azaltan kanatçıklar, testlerde -2 ile 30 derece arasında kalsa da belirtildiği kadarıyla isteğe bağlı olarak uçuş sırasında dahi ayarlanabiliyor. Verimliliğin çok önemli olduğu havacılık sektörü için önemli bir adımı geride bırakan araştırmacılar, sonuç olarak çok daha hafif, çok daha az yakıt harcayan ve çok daha sessiz iniş kalkış yapabilen uçaklar için önemli bir kapı aralamış durumda.

Esnek kanat parçalarının yapabildiklerini ve gücünü aşağıda yer alan video ile görebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/04/28/nasas-shape-shifting-plane-wings-pass-initial-flight-tests/