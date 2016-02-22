NASA'nın yeni teleskopu eskisinden 100 kat daha iyi

Bugüne kadar uzayın ücra köşelerinden görsellerle aklımızı başımızdan alan Hubble Uzay Teleskopu yakında emekliye ayrılabilir. NASA, The Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) adını verdiği teleskopuyla 100 kat daha uzaktaki görüntüleri elde edebilecek.



2020 yılının ortasında kullanıma başlanacak olan WFIRST yıldızlardan tekil olarak gelen parlaklığı engelleyecek ve exoplanet denilen bizim güneşimizden ayrı güneş sistemlerine bağlı gezegenlerin kimyasal yapısını daha kolay tespit edecek. Bugüne kadar 2000'den fazla exoplanet'ın tespit edildiğini belirtelim.



NASA, WFIRST'ü 2020 yılında kullanmaya başladığında uzayın daha önce hiç görmediğimiz mekanlarını görebilieceğiz ve evrenin şekliyle ilgili daha anlaşılır bilgiler edineceğiz. Böylece karanlık madde ve karanlık enerji ile ilgili daha derin bir bakış açısımız olacak. Karanlık madde elektromanyetik dalgalarla belirlenebilen varlığı sadece diğer maddeler üzerindeki kütle çekim etkisi ile belirlenebilen maddelere deniyor. Evrenin sadece %4'ünün gözlemlenebildiği geriye kalan %22'sinin karanlık madde, %74'ünün ise karanlık enerjiden oluştuğu tahmin ediliyor. WFIRST sayesinde bu tahminler daha net bilgilere dönüşebilir.



http://www.tweaktown.com/news/50556/nasas-new-wfirst-space-telescope-sees-100x-more-hubble/index.html