Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

NASA'nın yeni teleskopu eskisinden 100 kat daha iyi

Uzayın ücra köşelerinde tespit ettiği görsellerle insanlığın aklını başından alan Hubble Uzay Teleskopu yakında emekliye ayrılacak gibi görünüyor; çünkü 100 kat daha iyisi yolda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,2b
1
10
Uzay
Alkan Adakaner
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
NASA'nın yeni teleskopu eskisinden 100 kat daha iyi
 
Bugüne kadar uzayın ücra köşelerinden görsellerle aklımızı başımızdan alan Hubble Uzay Teleskopu yakında emekliye ayrılabilir. NASA, The Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) adını verdiği teleskopuyla 100 kat daha uzaktaki görüntüleri elde edebilecek.
2020 yılının ortasında kullanıma başlanacak olan WFIRST yıldızlardan tekil olarak gelen parlaklığı engelleyecek ve exoplanet denilen bizim güneşimizden ayrı güneş sistemlerine bağlı gezegenlerin kimyasal yapısını daha kolay tespit edecek. Bugüne kadar 2000'den fazla exoplanet'ın tespit edildiğini belirtelim.
NASA, WFIRST'ü 2020 yılında kullanmaya başladığında uzayın daha önce hiç görmediğimiz mekanlarını görebilieceğiz  ve evrenin şekliyle ilgili daha anlaşılır bilgiler edineceğiz. Böylece karanlık madde ve karanlık enerji ile ilgili daha derin bir bakış açısımız olacak. Karanlık madde elektromanyetik dalgalarla belirlenebilen varlığı sadece diğer maddeler üzerindeki kütle çekim etkisi ile belirlenebilen maddelere deniyor. Evrenin sadece %4'ünün gözlemlenebildiği geriye kalan %22'sinin karanlık madde, %74'ünün ise karanlık enerjiden oluştuğu tahmin ediliyor. WFIRST sayesinde bu tahminler daha net bilgilere dönüşebilir.

http://www.tweaktown.com/news/50556/nasas-new-wfirst-space-telescope-sees-100x-more-hubble/index.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tahir40 3 yıl en beğenilen
Cübbeli Hocanın sözleri geliyor aklıma, NASA'ya sesleniyor ne arıyorsun sen uzayda diye :) NASA'mız yoksa da diyanetimiz var ki bütçesi NASA ile yarışıyor. Bırakın bilim adamını doktordan çok din görevlimiz var. İzleyin ufkunuz açılsın. Sen de iyi dinle NASA!


Cübbeli Hocanın sözleri geliyor aklıma, NASA'ya sesleniyor ne arıyorsun sen uzayda diye :) NASA'mız yoksa da diyanetimiz var ki bütçesi NASA ile yarışıyor. Bır...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bellair 3 yıl
Asıl teknoloji haberi budur. inceleme bekliyoruz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KarmaLia 3 yıl
Harika bir haber ama yinede rekabet nedeniyle bazı bilgileri gizlemeye devam edecekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koçari 3 yıl
Adamlar çalışıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 3 yıl
Cübbeli Hocanın sözleri geliyor aklıma, NASA'ya sesleniyor ne arıyorsun sen uzayda diye :) NASA'mız yoksa da diyanetimiz var ki bütçesi NASA ile yarışıyor. Bırakın bilim adamını doktordan çok din görevlimiz var. İzleyin ufkunuz açılsın. Sen de iyi dinle NASA!


Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 3 yıl
Haberde 100 kat uzaktaki görüntüleri görebilecek derken ne demek istiyor anlamadım. Uzak bir cismi "görmek" hem uzaklığa hem de cismin parlaklığına bağlıdır. Ayrıca "Cosmic background radiation" gözlemlenebiliyor. Bunlar ilk fotonlar ve evrende en uzakta görebileceğimiz şey. Daha uzakta bişeyi zaten göremeyiz, çünkü daha uzak diye bişey yok. O zaman görebileceğimiz en uzak mesafeyi hali hazırda görebiliyoruz demektir. Haberde anlatılmak istenen uzay teleskobunun hassasiyetinin daha fazla olması ise olabilir tabi. Ancak 100 kat uzaklık için 100^2 kat hassasiyet gerekir. Çünkü ışık şiddeti uzaklığın karesi ile ters orantılıdır. Yani ya teleskop 10bin defa daha hassas olup 100 kat uzağı görecek, veyahut (haberde yanlışlık var) 100 kat daha hassas olup 10 kat uzağı görebilecek. Ancak dediğim gibi "görmek" kelimesi burda bilimsel hiçbirşey ifade etmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
güzel bir gelişme tebrikler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ciroer 3 yıl
Bende var aynısından da uzaya gönderecek roketim yok
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatsa52 3 yıl ciroer
ecura
Bende var aynısından da uzaya gönderecek roketim yok

Dostum bak biz o işlere bakiyoruz. Nasa da da adamimiz var.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KalemKolik 3 yıl
Umarım başarılı olur ve bir sonraki yeni versiyonunuda görürüz.100 kat daha uzağı göstermesi muazzam bir şey.Bir sonraki versiyonuda 100 kat gelişme gösterse insanlık için inanılmaz değerler.Sanırım bu 2020de devreye girse bir sonraki nesil uydu 2040-2050 arası devreye girer.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Berkæn 3 yıl
Çok güzel birşey keşke bizde ülke olarak gereksiz işler yerine böyle önemli alanlara yönelsek
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3162 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nasa, hubble ve
5 etiket daha wfirst uzay teleskopu Uzay Bilim ve Teknoloji Alkan Adakaner
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HTC Vive için performans test uygulaması yayınlandı 3 yıl Bill Gates FBI'ın yanındayken, Zuckerberg Apple'ın yanında yer aldı 3 yıl Microsoft kilit ekranı uygulamasını parmak izi desteğiyle güncelledi 3 yıl MOD platformu ile Cyanogen OS'nin görünümü değişiyor 3 yıl ARM'ın 32-bitte çalışan ilk 64-bitlik işlemci çekirdeği: Cortex-A32 3 yıl MediaTek, sağlık ve fitness cihazları için biyosensör çipini duyurdu 3 yıl Rüzgar enerjisi nükleeri alt etti 3 yıl Yeni Fiyat/Performans telefonu "GM 5 Plus video inceleme" 3 yıl SanDisk, USB Type-C girişli yeni flash belleğini duyurdu 3 yıl WD'den Xbox One'a özel harici disk "My Passport X inceleme videosu" 3 yıl Microsoft'un HoloLens'i astronotların emrinde 3 yıl Haier'den metal kasalı akıllı saat 3 yıl MediaTek ultra güç tasarruflu Helio P20 mobil işlemcisini tanıttı 3 yıl Karşınızda Android One'ın yeni temsilcisi: General Mobile GM 5 Plus 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi, çağrı tanıma sistemi ile geliyor 3 yıl Sıvı soğutma teknolojili Samsung Galaxy S7 parçalarına ayrıldı 3 yıl Dünyanın ilk 6GB RAM'li akıllı telefonu geliyor 3 yıl ZTE Blade V serisi yenilendi 3 yıl Sony'den kamera odaklı Xperia X serisi 3 yıl HTC One X9 global olarak tanıtıldı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN NASA'nın yeni teleskopu eskisinden 100 kat daha iyi Sonraki Modüler yapısı ile dikkat çeken LG G5’in tüm ekipmanları bu yazıda 3 yıl Rockstar: GTA 6'da ana karakter kadın olabilir 3 yıl Deadpool şimdiden bütçesinin 8 katı hasılat yaptı 3 yıl Facebook kendi VR takımını oluşturdu 3 yıl 4G teknolojisi ile Drone'lar daha yükseğe uçabilir 3 yıl Adobe mobil içerik yönetimini genişletiyor 3 yıl Sony'nin yeni amiral gemi modeli Xperia X Performance hakkında her şey 3 yıl Samsung Gear 360 kamerası resmiyet kazandı 3 yıl LG G5 inceleme videosu 3 yıl Lenovo'dan fiyat odaklı tablet serisi: Tab3 3 yıl Nokia CEO'su yeniden akıllı telefon pazarına gireceklerini doğruladı 3 yıl Lenovo bütçe dostu modelleri Vibe K5 ve K5 Plus'ı duyurdu 3 yıl Evrenin en uzun yıldız tutulması keşfedildi 3 yıl Doug Liman'dan yeni sanal gerçeklik dizisi 3 yıl Fotoğraf Teknikleri - PicsArt fotoğraf düzenleme 3 yıl HTC, Mobil Dünya Kongresi'nde Desire 530, 630 ve 825'i tanıttı 3 yıl Huawei resmen dizüstü bilgisayar pazarında 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge resmiyet kazandı 3 yıl HTC Vive fiyatı belli oldu, hayaller yıkıldı 3 yıl ZTE, akıllı projektörünü tam donanımlı bir tablete dönüştürdü Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim