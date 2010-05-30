Japonya'nın önde gelen elektronik üreticilerinden NEC, 3D destekli hepsi bir arada bilgisayarını tanıttı. Firmanın Valuestar N VN790/BS olarak isimlendirdiği bilgisayar, 1600 x 900 piksel çözünürlüğünü destekleyen, 120Hz tazelem hızına sahip 20-inç ekrana sahip. İki adet 3D gözlük ile sunulan ve bu sayede kullanıcılara gelişmiş görsel deneyim vaad eden bilgisayar, Intel platformunu kullanıyor ve dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan mobil sınıf Core iX işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor. 4GB sistem belleğine sahip olan ve Blu-ray sürücü ile donatılan 8.4 Kg ağırlığındaki bilgisayar, depolama için 1TB kapasiteli sabit disk kullanıyor.

Çoklu ortam uygulamaları için üzerinde 3 Watt kapasiteli iki adet hoparlör ve TV alıcısı bulunan bilgisayara işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium eşlik ediyor. Ekran kartı hakkında net bir bilgi olmayan ancak Nvidia olacağı üzerinde durulan yeni bilgisayarın Haziran sonuna doğru 2400$ seviyesinden başlayan fiyatlarla Japonya'da satışa sunulması bekleniyor.