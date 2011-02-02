NEC'den giriş seviyesinde üç yeni projektör

Epson'dan sonra Japonya'nın önde gelen diğer bir elektronik firması NEC, ürün gamına üç yeni projeksiyon cihazı ekledi. Giriş seviyesindeki üç projektör, P350X, P350W ve P420X'in kurumsal ve eğitim alanlarında kullanılması bekleniyor.

Her biri 5000 saatlik ömür sunan projektörlerden P350X ile P350W'nın renkli ışık çıkışı 3500 lümenken, P420X'de bu sayı 4200'e yükseliyor. İsimlerindeki X ve W ifadelerinden de anlaşılabileceği üzere 350x ile 420x XGA çözünürlüğünü desteklerken; 350W ise WXGA çözünürlüğünü destekliyor. Taşınabilir belleklerin bağlanabilmesi için USB girişiyle HDMI girişine sahip olan üç projektörün üzerinde 10W'lık hoparlörlere yer verilmiş.

İçinde bulunduğumuz aydan itibaren satışa sunulacak projektörlerden 350x'in satış fiyatı 1649 dolar, 350W'nun 1799 dolar, 420x'in ise 1999 dolar olarak belirlenmiş.