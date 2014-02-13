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NEC'den kompakt boyutlu yeni LED projektör: NP-L102W

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,1b
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6
Projeksiyonlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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NEC'den kompakt boyutlu yeni LED projektör: NP-L102W
Görüntüleme sektörünün tanınmış isimlerinden NEC, her zaman taşınabilecek yapısıyla dikkat çeken yeni LED projektörü NP-L102W'yu görücüye çıkarttı.
DLP görüntüleme teknolojisiyle hazırlanan, LED ışık kaynağı kullanan ve 1000 lümen parlaklık ortaya koyabilen NEC NP-L102W, tam olarak 238 x 44 x 177mm boyuta ve 1.4kg boyuta sahip. Teknik detayları arasında 10,000:1 kontrast değeri, 20,000 saat lamba ömrü, doğal WXGA 12800 x 800 piksel, maksimum UXGA 1600 x 1200 piksel çözünürlük değeri, 2W hoparlör ile HDMI, VGA ve kompozit girişleri gibi detayları bulunan projektör, SD kart yardımıyla 32GB'a kadar arttırılabilen 1GB'lık dahili hafızasıyla Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Adobe PDF ve farklı medya dosyalarını herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymadan kendi başına yansıtabiliyor ve bu şekilde başarılı bir kullanıcı deneyimi ortaya koyabiliyor.
799$ fiyat etiketiyle Şubat ayı içerisinde satışına başlanacak NEC NP-L102W için hazırlanan özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.slashgear.com/nec-np-l102w-led-portable-projector-packs-1000-lumens-13316797/ Yorum Yaz
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merden57 5 yıl
çinli atco bu cihazın aynısını 1 yıldan fazladır satıyor. hatta 3d özelliğide cabası ve yarı fiyatına. sanırım nec bunu orada yaptırmış.
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ahmettunc2323 5 yıl
3d varmi cihazda
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MegaWolt38 5 yıl
led ve 1000 lümen gayet iyi.
lg pb60 aldık işyerine, gayet güzel makine. nette de olumlu yorum çok fazla.
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ceo-tr 5 yıl
Forum konularında 300 - 500 lümenlik led cihazların incelemleri ve yorumları var. ev kullanıcısı için gayet yeterli bence.
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murdocklawless 5 yıl
1000 lümen çok çok az.
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max-well 5 yıl murdocklawless
Özellikle 2d görüntü için 1000 lümen veren bi cihaz karanlık ortamda yeterlidir. Zira cihaz da sinema modlarını seçtiğiniz de cihaz verdiği ışık gücünü optimize ederek 400 - 500 lümenlere düşürürür ki 2d için çok büyük olmayan perdeler de oldukça yeterlidir ...
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