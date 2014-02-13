NEC'den kompakt boyutlu yeni LED projektör: NP-L102W

Görüntüleme sektörünün tanınmış isimlerinden NEC, her zaman taşınabilecek yapısıyla dikkat çeken yeni LED projektörü NP-L102W'yu görücüye çıkarttı.

DLP görüntüleme teknolojisiyle hazırlanan, LED ışık kaynağı kullanan ve 1000 lümen parlaklık ortaya koyabilen NEC NP-L102W, tam olarak 238 x 44 x 177mm boyuta ve 1.4kg boyuta sahip. Teknik detayları arasında 10,000:1 kontrast değeri, 20,000 saat lamba ömrü, doğal WXGA 12800 x 800 piksel, maksimum UXGA 1600 x 1200 piksel çözünürlük değeri, 2W hoparlör ile HDMI, VGA ve kompozit girişleri gibi detayları bulunan projektör, SD kart yardımıyla 32GB'a kadar arttırılabilen 1GB'lık dahili hafızasıyla Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Adobe PDF ve farklı medya dosyalarını herhangi bir bilgisayara ihtiyaç duymadan kendi başına yansıtabiliyor ve bu şekilde başarılı bir kullanıcı deneyimi ortaya koyabiliyor.

799$ fiyat etiketiyle Şubat ayı içerisinde satışına başlanacak NEC NP-L102W için hazırlanan özel sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.slashgear.com/nec-np-l102w-led-portable-projector-packs-1000-lumens-13316797/