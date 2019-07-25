NVMe 1.4 ve NVMe-oF 1.1 duyuruldu: DRAM'siz SSD'ler için iyileştirmeler

NVMe standartının özelliklerini belirleyen NVM Express Inc. Konseptin 1.4 numaralı yeni versiyonunu duyurdu. Yeni sürüm hem performans hem de güvenilirlik adına geliştirmelerle NVMe sürücüleri bir adım daha öteye taşıyacak.
Rebuild Assist sayesinde veri kurtarma operasyonlarının daha basit hale getirildiği sürüm kalcı olay kaydı sayesinde olası sorunların kaynağının tespitini de pratikleştiriyor. Yeni NVM setleriyle ve IO saptayıcısıyla daha yüksek performansın yanı sıra yüksek kaliteli hizmete imkan tanıyan yeni standartla SSD’lerin performansı daha da üst seviyelere çıkacak.
Host Memory Buffer'da iyileştirme
Asimetrik ad alanı erişimi geliştirmesi sayesinde veriye erişimde en uygun yolların sağlanması iyileştirilirken NVMe 1.2 ile hayatımıza giren Host Memory Buffer sisteminde de yeniliğe gidilerek DRAM’siz SSD’lerin yaşadığı gecikme sorununun giderilmesi amaçlanmış. HMB’deki yenilik tasarımsal açıdan da sürücülerin kompleks dizaynını daha kolay üretilebilir ve geliştirilebilir hale getirecek.
NVMe-oF 1.1Endüstriyel kanatta ise NVMe-oF 1.1 duyuran birlik stabilite ve IO işlemlerinde iyileştirme vadediyor. TCP veri aktarımı özelliğiyle veri merkezlerindeki mevcut TCP/IP ağ alt yapısıyla da uyumlu olan NVMe over fabric 1.1’in endüstriyel alanda daha hızlı kullanıma geçmesi bekleniyor.
https://www.guru3d.com/news-story/nvm-express-releases-nvme-1-4-base-specification.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle