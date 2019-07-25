NVMe 1.4 ve NVMe-oF 1.1 duyuruldu: DRAM'siz SSD'ler için iyileştirmeler

NVMe standartının özelliklerini belirleyen NVM Express Inc. Konseptin 1.4 numaralı yeni versiyonunu duyurdu. Yeni sürüm hem performans hem de güvenilirlik adına geliştirmelerle NVMe sürücüleri bir adım daha öteye taşıyacak.

Host Memory Buffer'da iyileştirme

Asimetrik ad alanı erişimi geliştirmesi sayesinde veriye erişimde en uygun yolların sağlanması iyileştirilirken NVMe 1.2 ile hayatımıza giren Host Memory Buffer sisteminde de yeniliğe gidilerek DRAM’siz SSD’lerin yaşadığı gecikme sorununun giderilmesi amaçlanmış. HMB’deki yenilik tasarımsal açıdan da sürücülerin kompleks dizaynını daha kolay üretilebilir ve geliştirilebilir hale getirecek.

NVMe-oF 1.1

https://www.guru3d.com/news-story/nvm-express-releases-nvme-1-4-base-specification.html

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sayesinde veri kurtarma operasyonlarının daha basit hale getirildiği sürüm kalcı olay kaydı sayesinde olası sorunların kaynağının tespitini de pratikleştiriyor. Yenisetleriyle ve IO saptayıcısıyla daha yüksek performansın yanı sıra yüksek kaliteli hizmete imkan tanıyan yeni standartlaperformansı daha da üst seviyelere çıkacak.Endüstriyel kanatta iseduyuran birlik stabilite ve IO işlemlerinde iyileştirme vadediyor. TCP veri aktarımı özelliğiyle veri merkezlerindeki mevcutağ alt yapısıyla da uyumlu olan1.1’in endüstriyel alanda daha hızlı kullanıma geçmesi bekleniyor.