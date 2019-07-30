Nane ağzımızdaki ferahlık hissini nasıl oluşturuyor ?

Ağzımıza bir parça nane atıp çiğnediğimiz zaman, ağzımızın içinin ferahladığını ve serinlediğini hissederiz. Bunun sebebi tıpkı acı biberlerdeki gibi; nanenin içerdiği maddelerin kimyasal yapısında yatıyor.

Bu moleküllerin ise; evrimsel süreçte bitkilerin atalarının bu molekülleri avcıları caydırmak amacıyla üretmesi sonucunda oluştuğu düşünülüyo



Nanenin de mentol adlı maddeyi bu sebeple barındırdığı düşünülüyor.



Mentol ve ferahlık hissi

Mentol vücudumuzdaki hissiyat mekanizmasını bir çeşit hileyle alt ediyor. Mentol ve kapsaisin somatosensoriyel sistem adı verilen sistem ile dokunma, sıcaklık ve acı duyularını alan reseptörleri etkileyerek etkilerini hissetmemize sebebiyet veriyor. Somatosensoriyel sistem ise tat ve koku duyularından ayrı bir sistem olarak görev alıyor.



İyon kapılı kanallar ve aksiyon potansiyeli









Dilde bulunan TRPM8 adlı özelleşmiş bir protein genel olarak soğuk hissiyatı için özelleşmiş olarak bulunuyor ve örnek olarak bir kişi dondurma yaladığı zaman bu protein aracılığı ile soğukluk hissiyatı sağlanıyor.



Ayrıca Bkz.

"Kırmızı şarabın içindeki maddeler depresyonu ve anksiyeteyi önlüyor olabilir"

Yani soğukluk duygusu tamamıyla kimyasal bir his olarak karşımıza çıkıyor hatta çok yüksek konsantrasyondaki mentol uygulandığı bölgede inflamasyona ve dolayısıyla hafif bir sıcaklık artışına da sebebiyet verebiliyor

beyin bu durumu bir çeşit ''üşüme'' olarak algılıyor.

https://www.livescience.com/66028-why-mint-makes-your-mouth-cool.html

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Bu hissiyatların ana sorumlusu olarakolarak gösteriliyor.r.gelecek kuşaklara daha başarılı bir şekilde aktarabiliyor.Peki mentol ağzımızı nasıl daha ferah hissettiriyor ? Bu sorunu aslında oldukça kısa bir cevabı bulunuyor.ait sinir hücreleri derinin altında bulunuyor veilegibi çeşitli durumları algılıyor.Bu proteinler iyon kanalı adı verilen ve hücre membranından madde geçişlerini kontrol edip düzenleyenkontrol ediyor. İyon kanalları herhangi birile karşılaşmadığı durumlarda kapalı vaziyette kalıyor.Reseptörler kimyasal bir maddeyi veya ısıyı hissettiği zaman görevli proteinler iyon kanallarını açıyor vegeçmeye başlıyorlar.küçük bir elektrik sinyalinin oluşumu tetikleniyor veadı verilen durum oluşuyor.Nane çiğnendiği zaman daetkileniyor ve beyin de bu durumu dildeki soğuma hissi olarak algılıyor.Bir kişi, dili sıcak olsa bile nane çiğnediği zaman; nanenin içindekiproteinini etkiliyor ve kişi dilinin soğuduğunu hissediyor.ama yine de