Narcos: Mexico'nun ilk uzun fragmanı yayımlandı

Netflix'in en sevilen dizilerinden Narcos, Meksika'ya taşınıyor. Hikayenin Kolombiya'da geçen kısmı geçtiğimiz yıl yayımlanan üçüncü sezon ile sona ererken, uyuşturucu tacirleri ve onları yakalamak için uğraşan narkotik görevlilerinin hikayesi, Meksika kartellerini anlatan Narcos: Mexico ile devam ediyor.

İlk başta Narcos'un dördüncü sezonu olarak hazırlanan, fakat daha sonra yeni bir dizi olarak lanse edilen Narcos: Mexico; 80'li yıllarda geçiyor ve Guadalajara karteli içine sızan DEA ajanı Kiki Camarena'nın hikayesini anlatıyor.

Kiki Camarena'yı Crash, End of Watch ve Ant-Man gibi filmler ile tanınan ünlü oyuncu Michael Peña canlandırırken, Diego Luna (Y Tu Mama Tambien, Frida, Rogue One: A Star Wars Story) da Guadalajara kartelinin başı ve Meksika'daki uyuşturucu ticaretinin kurucusu olan Miguel Ángel Félix Gallardo'yu canlandıracak.

Narcos'un da yaratıcıları olan Carlo Bernard, Chris Brancato ve Doug Miro tarafından hazırlanan Narcos: Mexico'nun ilk sezonu 16 Kasım'da yayımlanacak.