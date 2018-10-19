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Narcos: Mexico'nun ilk uzun fragmanı yayımlandı

Netflix'in sevilen dizilerinden Narcos'un dördüncü sezonu olarak hazırlanan, ancak zamanla yeni bir diziye dönüşen Narcos: Mexico'nun ilk uzun fragmanı yayımlandı.
7 ay (Son Güncelleme: 7 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Netflix'in en sevilen dizilerinden Narcos, Meksika'ya taşınıyor. Hikayenin Kolombiya'da geçen kısmı geçtiğimiz yıl yayımlanan üçüncü sezon ile sona ererken, uyuşturucu tacirleri ve onları yakalamak için uğraşan narkotik görevlilerinin hikayesi, Meksika kartellerini anlatan Narcos: Mexico ile devam ediyor.
İlk başta Narcos'un dördüncü sezonu olarak hazırlanan, fakat daha sonra yeni bir dizi olarak lanse edilen Narcos: Mexico; 80'li yıllarda geçiyor ve Guadalajara karteli içine sızan DEA ajanı Kiki Camarena'nın hikayesini anlatıyor.
Kiki Camarena'yı Crash, End of Watch ve Ant-Man gibi filmler ile tanınan ünlü oyuncu Michael Peña canlandırırken, Diego Luna (Y Tu Mama Tambien, Frida, Rogue One: A Star Wars Story) da Guadalajara kartelinin başı ve Meksika'daki uyuşturucu ticaretinin kurucusu olan Miguel Ángel Félix Gallardo'yu canlandıracak.
Narcos'un da yaratıcıları olan Carlo Bernard, Chris Brancato ve Doug Miro tarafından hazırlanan Narcos: Mexico'nun ilk sezonu 16 Kasım'da yayımlanacak.

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Turin Turambar. 7 ay en beğenilen
polis çok itici umarım ilk sahnede ölür
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c moltisanti 7 ay
yav sıktı bu narcos da... yok mu bi babayiğit yapımcı bizim sarı avninin dizisini yapsın escobar falan hikaye
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MaSSive 7 ay
Netflix dizilerinin sezonlarını bir çırpıda oturup izleyen biri olarak merakla bekliyorum.
Bu arada beklerken,izlemeyenlere dizi tavsiyesi olarak, OZARK ı şiddetle tavsiye ederim.
Hatta,Breaking Bad deki uyanık avukatın hayat hikayesini ,yer yer duygusal drama yer yer komedi ,aksiyon olarak ele alan, BETTER CALL SAUL dizisini de izlemeyen varsa mutlaka izlesin.
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Tommy Shelby 7 ay
Escobar için narcos izleyenler kötülemeye başlamış hemen. Gayet güzel bir sezon olacak gibi beklemedeyiz
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MaSSive 7 ay Tommy Shelby
Escobar için izleyenler den değilim ama,yeri gelmişken belirtmek isterim ki,
Fotoğraf daki kişinin oynadığı Escobar dizisin den aldığım keyif de bir başkaydı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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cryptdlg 7 ay
İlk sezon da dedektiflerin arasında Kiki nin muhabbeti geçiyor gerçek kayıtlarını gösteriyordu dizide. Yani anlatılacak sezon Narcos ilk sezonunun öncesindeki bir olayı anlatacak. Tani bizim öenceki narcos lardan tanıdığımız adamlar bu sebebten yoklar.
Meksika kartel i vahşet kısmında kolombiya dan çok çok önde. Onun için baya vahşet sahnesi koyacaklar mecbur.
SPOILER
Kiki nin sonu hiç iyi olmuyor. Ama DEA de efsane oluyor kendisi.
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Sphenis 7 ay
Dilden dile düşen dizileri, her ne kadar izlemek istesem de izleyemiyorum; abartılıyor gibi geliyor bana, nedendir bilmem. Narcos’a bir şans vermek istiyorum, bakalım.
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Dodge 7 ay
Bildiğimiz Narcos dan çok farklı bir yapım olacak gibi duruyor.İzlemeyi düşünmüyorum çünkü diziyi dizi yapan hiçbir karakter yok.
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Barni Moloztaş 7 ay
2. sezon bitince daha izlemedim diziyi. Sonrası gereksiz
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DarkeR26 7 ay
fragman çok etkilemedi beni keşke pena olsaydı o olmadan sarcağını pek düşünmüyorum ama görücez
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DjarumBlack- 7 ay
4. sezon malesef en kotu sezon olacak gibi gözüküyor
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Turin Turambar. 7 ay en beğenilen
polis çok itici umarım ilk sahnede ölür
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