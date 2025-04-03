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    Aksiyon tutkunlarının kaçırmaması gereken en iyi aksiyon dizileri

    Gerek aksiyon dozunun hiç düşmediği sürükleyici hikâyeleri, gerekse etkileyici aksiyon sahneleriyle akıllarda yer etmiş olan, tüm zamanların en iyi aksiyon dizileri!     

    Uzun soluklu bir dizide aksiyon dozunu yüksek tutmak pek az dizinin başarabildiği zorlu bir görev olsa da yıllar içinde bunu başarabilen yapımlar oldu. Bu listemizde, aksiyon dizilerinin epey popüler olduğu 80'li yıllardan günümüze uzanarak, bu alanda iz bırakmayı başarmış en iyi yapımları derledik.

    En İyi Aksiyon Dizileri 📺

    Listeyi hazırlarken, aksiyonun ağırlıklı olduğu yapımları ön plana çıkarmaya dikkat ettik. Bu yüzden, aksiyondan ziyade polisiye türüne yakın duran The Shield veya gerilim damarı daha baskın olan Squid Game gibi dizileri kriterlerimize tam olarak uymadıkları için dışarıda bıraktık. İşte tüm zamanların en iyi aksiyon dizileri:

    1️⃣ 24

    24 Tam Boyutta Gör
    2000'lerin başında CNBC-e'de yayınlandığı için ülkemizde de kayda değer bir izleyici kitlesine ulaşan 24, "aksiyon dizisi" tanımlasını tam anlamıyla karşılayan dizilerin başında geliyor.
    • Sezon sayısı: 8
    • Yayın tarihi: 2001-2010
    • IMDb puanı: 8.4
    • İzlenebileceği Platform: Amazon Prime Video ve Disney+

    24, yirmi dört saatlik bir periyotta yaşananları gerçek zamanlı olarak ekrana taşıyan yapısıyla aksiyon ve gerilimin neredeyse hiç düşmediği sürükleyici bir seyirlik sunuyor. Kiefer Sutherland'in hayat verdiği Jack Bauer çok geç olmadan gizemi çözüp günü kurtarmaya çalışırken, izleyici de adım adım bu maceranın içine çekiliyor.

    2️⃣ The Boys

    The Boys Tam Boyutta Gör
    The Boys, birkaç farklı türü aynı potada eriten bir yapım olsa da aksiyon tarafında da epey iddialı olduğunu söyleyebiliriz.
    • Sezon sayısı: 4
    • Yayın tarihi: 2019-
    • IMDb puanı: 8.7
    • İzlenebileceği Platform: Amazon Prime Video

    Garth Ennis'in aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan dizi, son yıllarda oldukça popüler hâle gelen süper kahraman hikâyelerine oldukça karanlık bir bakış getiriyor. Yozlaşmış süper "kahramanların" kafalarına eseni yaparak pek çok sayıda sivilin ölümüne sebep olduğu bir evrende geçen dizi, süper güçlere sahip bu insanları kontrol altında tutmaya çalışan Boys adlı ekibe odaklanıyor.

    3️⃣ Spartacus

    Spartacus Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de epey seveni olan Spartacus, M.Ö. 1. yüzyılda yaşamış olan efsanevi gladyatör Spartacus'ün hikâyesini anlatıyor.
    • Sezon sayısı: 3 
    • Yayın tarihi: 2010-2013
    • IMDb puanı: 8.5
    • İzlenebileceği Platform: -

    Roma İmparatorluğu'nun acımasız gladyatör dünyasına bir köle olarak giren Spartacus, arenada kendisini kanıtlayıp bir efsaneye dönüşürken, özgürlük için verilecek mücadelenin de fitilini ateşliyor. Şiddet ve cinsellik konusunda epey cesur bir yapım olan Spartacus, ilk sezonlarında daha çok bu yönüyle gündeme gelmiş olsa da zamanla çok daha epik bir yapıma dönüştü.

    4️⃣ Daredevil

    Daredevil Tam Boyutta Gör
    Şu sıralar devam dizisiyle gündemde olan Daredevil, başta meşhur koridor sahnesi olmak üzere akıllarda yer eden pek çok aksiyon sahnesini TV tarihine kazandırmış bir yapım.
    • Sezon sayısı: 3
    • Yayın tarihi: 2015 - 2018
    • IMDb puanı: 8.6
    • İzlenebileceği Platform: Disney+

    Marvel'ın en sevilen kahramanlarından olan Daredevil'a odaklanan dizi, New Yorklu kör bir avukat olan Matt Murdock'un gündüzleri mahkeme salonunda adalet için mücadele ederken, gece de Daredevil kostümünü giyip kanundan kaçanların peşine düşmesini konu alıyor. Dizinin aksiyon sahneleri, özellikle Daredevil’ın dövüş yeteneklerini ön plana çıkaran koreografisiyle dikkat çekiyor.

    5️⃣ Banshee

    Banshee Tam Boyutta Gör
    Hak ettiği kıymeti pek görmemiş olsa da Banshee de özellikle aksiyon tarafıyla ön plana çıkan diziler arasında yer alıyor.
    • Sezon sayısı: 4
    • Yayın tarihi: 2013 - 2016
    • IMDb puanı: 8.4
    • İzlenebileceği Platform: -

    Küçük bir kasabada geçen Banshee, kasabaya yeni gelen şerifin yerini alarak kendisini şerif olarak kasabaya tanınan eski bir mahkuma odaklanıyor. Lucas Hood, bir yandan geçmişiyle yüzleşirken, diğer yandan kasabanın yerel suç dünyasıyla karşı karşıya geliyor. Bu çatışma, Hood'un bu yeni rolünü benimsemesini ve bir kefaret aracı olarak görmesini sağlıyor. Banhsee, aksiyon ve dövüş sahneleriyle aksiyon tutkunlarının şans vermesi gereken yapımlar arasında yer alıyor.

    6️⃣ Alias

    Alias
    J.J. Abrams’ın yaratıcısı olduğu Alias, Jennifer Garner'ın hayat verdiği gizli ajan Sydney Bristow'a odaklanıyor. Aksiyon ve gizem türlerini başarıyla harmanlayan dizi, yayınlandığı dönemde epey ses getirmişti.
    • Sezon sayısı: 5
    • Yayın tarihi: 2001 - 2006
    • IMDb puanı: 7.6
    • İzlenebileceği Platform: Disney+

    Sydney Bristow, bir yandan dünyanın dört bir yanında tehlikeli görevleri yerine getirirken, diğer yandan gizli kimliğini gizleyerek özel hayatını dengelemeye çalışıyor. CIA'in gizli bir kolu için çalıştığını düşünen Bristow, çalıştığı kurumun CIA ile bağlantılı olmadığını öğrenince, tehlikeli bir komplonun içine çekiliyor.

    7️⃣ The Mandalorian

    The Mandalorian Tam Boyutta Gör
    Star Wars evreninde geçen The Mandalorian, Boba Fett gibi Mandalorlu bir ödül avcısı olan Din Djarin'in maceralarını konu alıyor.
    • Sezon sayısı: 3
    • Yayın tarihi: 2019 - 
    • IMDb puanı: 8.6
    • İzlenebileceği Platform: Disney+

    Orijinal Star Wars üçlemesinin hemen sonrasında geçen The Mandalorian'da Din Dijarin, tehlikeli görevler üstlenerek hayatta kalmaya çalışan bir ödül avcısı olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sıradan bir iş gibi görünen bir görev, onu hiç beklemediği bir yolculuğa sürüklüyor: Bu görev sırasında Grogu (Baby Yoda) adlı güce duyarlı bir çocukla yolları kesişen, himayesine aldığı bu çocuğu korumak için İmparatorluk kalıntılarını karşısına alıyor.

    8️⃣ Prison Break

    Prison Break Tam Boyutta Gör
    Prison Break sezonlar ilerledikçe ivme kaybetmiş olsa da özellikle ilk sezonu bugün hâla parmakla gösterilecek dizi sezonları arasında yer alıyor.
    • Sezon sayısı: 4+1 
    • Yayın tarihi: 2005-2009 + 2017 (Sonradan gelen 5. sezon)
    • IMDb puanı: 8.3
    • İzlenebileceği Platform: Disney+ ve Netflix

    Michael Scofield'ın haksız yere hapse atılan abisini cezaevinden kaçırmak için verdiği mücadele, her bölümünde yeni sürprizlerle dolu sürükleyici bir maceraya dönüşüyor. Dizi, özellikle hapishane dışında geçen sezonlarında aksiyon türünü tam anlamıyla benimsemişti.

    9️⃣ The A-Team

    The A-Team Tam Boyutta Gör
    Daha sonra bir film uyarlaması da çekilen The A-Team, aksiyon dizilerinin epey popüler olduğu 80'li yıllara damga vuran yapımlar arasında yer alıyor.
    • Sezon sayısı: 5
    • Yayın tarihi: 1983 - 1987
    • IMDb puanı: 7.5
    • İzlenebileceği Platform: -

    Ülkemizde A Takımı adıyla yayınlanan The A-Team, işlemedikleri bir suç üstlerine atılan bir grup özel kuvvet askerinin adalet arayışını konu alıyor. Face, Hannibal, B.A. Baracus ve Murdoch’tan oluşan "A Takımı", suçla savaşırken her bölümde yeni bir maceraya atılıyor. Ekip içi dinamikler ve çılgıncı aksiyon sahneleri, The A-Team'i bugün hâlâ keyifle izlenebilecek bir aksiyon dizisine dönüştürüyor.

    🔟 MacGyver

    MacGyver Tam Boyutta Gör
    80'lere damga vurmuş bir diğer aksiyon dizisi de MacGyver ki The A-Team gibi o da sonradan yeniden çevrimlere ve uyarlamalara konu oldu.
    • Sezon sayısı: 7
    • Yayın tarihi: 1985 - 1992
    • IMDb puanı: 7.6
    • İzlenebileceği Platform: -

    80'lerin en ikonik aksiyon kahramanlarından biri olan MacGyver'ın en büyük silahı zekâsı ve yaratıcılığıdır. Dizi, silahlara başvurmaktan kaçınan, bunun yerine bilim ve mühendislik bilgisini kullanarak inanılmaz kaçışlar ve icatlar yapan Angus MacGyver'ın dünyanın dört bir yanına uzanan maceralarını konu alıyor, Bir bombayı sakızla etkisiz hâle getirmek ya da sadece bir ataş kullanarak kilit açmak gibi kendine has çözümleriyle tanınan karakter, dönemin aksiyon dizileri arasında zekâya dayalı yaklaşımıyla farklı bir yerde duruyor.

    11) The Punisher

    The Punisher Tam Boyutta Gör
    Marvel evreninin en sert karakterlerinden biri olan Frank Castle’ın hikâyesini anlatan The Punisher, intikam yolunda acımasız bir savaşçıya dönüşen bir adamın mücadelesini konu alıyor.
    • Sezon sayısı: 2
    • Yayın tarihi: 2017 - 2019
    • IMDb puanı: 8.4
    • İzlenebileceği Platform: Disney+

    Ailesi öldürüldükten sonra bu olaydan sorumlu olanların peşine düşen Frank Castle, bu süreçte sıradan bir adam olmaktan çıkarak, suçluların korktuğu bir ölüm makinesine dönüşür. New York sokaklarında adaleti kendi başına sağlamaya çalışan Frank, bu süreçte bir yandan suçlularla karşı karşıya gelirken, diğer yandan polisi de karşısına alır. Frank'in intikam arayışı, geçmişine dair sırları ve hiç ummadığı ihanetleri de gün ışığına çıkaracaktır.

    12) Chuck

    Chuck
    Sıradan bir adam olan Chuck Bartowski’nin istemeden bir CIA ajanı hâline gelmesini konu alan Chuck, aksiyon ve komedi türlerini başarıyla harmanlıyor.
    • Sezon sayısı: 5
    • Yayın tarihi: 2007 - 2012
    • IMDb puanı: 8.2
    • İzlenebileceği Platform: Amazon Prime Video

    Tuhaf bir kaza sonucu hükümetin en büyük sırları beynine yüklenen Chuck, bu bilgileri koruyabilmesi için CIA tarafından gözetim altına alınır. Bir anda kendisini casusların dünyasında bulan Chuck, bir yandan normal hayatını sürdürmeye çalışırken, diğer yandan yeni edindiği yeteneklerini kullanarak tehlikeli görevlere atılır. CIA ajanları Sarah Walker ve John Casey ile birlikte atıldığı bu maceralar, Chuck'ı beklenmedik bir kahramana dönüştürecektir.

    13) Reacher

    Reacher Tam Boyutta Gör
    Lee Child'ın popüler Jack Reacher kitaplarından uyarlanan Reacher, Amazon'un bugüne kadarki en başarılı dizileri arasında yer alıyor.
    • Sezon sayısı: 3
    • Yayın tarihi: 2022 - 
    • IMDb puanı: 8
    • İzlenebileceği Platform: Amazon Prime Video

    Daha önce Tom Cruise'ün başrolünü üstlendiği bir film serisine de kaynaklık eden Jack Reacher romanları, eskiden ordunun polis kanadında görev yapan Jack Reacher'a odaklanıyor. Artık ordudan ayrılmış olan Reacher, ABD boyunca amaçsızca seyahat ederken, orduda kazandığı dedektiflik yeteneklerini başkalarına yardım etmek için kullanıyor. Reacher'ın soruşturmaları genelde kendisini nüfuzlu kişilerle karşı karşıya getiriyor.

    14) Warrior

    Warrior Tam Boyutta Gör
    Bruce Lee'nin hayata geçiremediği bir senaryodan yola çıkarak hazırlanan Warrior, izleyicileri etkileyici dövüş sahneleriyle bezenmiş aksiyon dolu bir maceraya ortak ediyor. 
    • Sezon sayısı: 3
    • Yayın tarihi: 2019 - 2023
    • IMDb puanı: 8.4
    • İzlenebileceği Platform: -

    Amerika’ya yeni gelen dövüş ustası Ah Sahm, Çinli göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Chinatown’da kendini rakip suç örgütlerinin ortasında bulur. Tehlikeli bir Tong çetesine katılan Ah Sahm, hayatta kalmak için yeteneklerini kullanırken, bir yandan da kendi geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır.

    15) Into the Badlands

    Into the Badlands Tam Boyutta Gör
    Warriror gibi aksiyon dolu bir hikâyeyle etkileyici dövüş sahnelerini iç içe sunan bir diğer dizi de Into the Badlands.
    • Sezon sayısı: 3
    • Yayın tarihi: 2015 - 2019
    • IMDb puanı: 7.9
    • İzlenebileceği Platform: -

    Into the Badlands, post-apokaliptik bir dünyada geçiyor. Feodal yapının geri döndüğü bu kıyamet sonrası gelecekte, baronlar arkalarına aldıkları savaşçılar sayesinde kendi bölgelerinde hakimiyet elde ediyor. Dizinn merkezinde, bu baronlardan birine hizmet eden efsanevi savaşçı Sunny yer alıyor. M.K. adlı gizemli güçlere sahip bir çocukla karşılaşması, Sunny'yi baronundan uzaklaştırarak zorlu bir mücadelenin içine çeker.

    16) La Casa de Papel

    La Casa de Papel Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde de epey popüler olan La Casa de Papel, izlenme rakamlarıyla Netflix'in bugüne kadarki en başarılı işleri arasında yer alıyor.
    • Sezon sayısı: 5
    • Yayın tarihi: 2017 - 2021
    • IMDb puanı: 8.2
    • İzlenebileceği Platform: Netflix

    La Casa de Papel, bir grup soyguncunun, kusursuz bir planla İspanya Kraliyet Darphanesi’ni ele geçirmesini konu alıyor. Profesör olarak bilinen gizemli bir dehanın liderliğinde bir araya gelen ekip, tarihin en büyük soygunlarından birini gerçekleştirmek için detaylı bir plana sadık kalmak zorundadır. Ancak içeride rehinelerle, dışarıda ise polis güçleriyle yaşanan psikolojik savaş, planın en kritik aşamalarında büyük tehditler oluşturur.

    En İyi Aksiyon Dizileri Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 4941

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    Kung Fu ustasını sarsmayan süspansiyon

    A
    Alperenylmzk 3 saat önce

    Sezon baya güzeldi yaza resurrection gelicek zaten, diziyi netflixe eklemeleriyle dex yeniden gündem oldu

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