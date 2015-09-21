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Nasa, Plüton'un fotoğraflarını bir araya getirerek oluşturduğu videoyu yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Nasa, Plüton'un fotoğraflarını bir araya getirerek oluşturduğu videoyu yayınladı
 
Kısa bir süre önce NASA'nın cüce gezegen Plüton'a en net görüntüyü yayınlaması basında geniş yer buldu. Plüton, New Horizons adındaki keşif aracı tarafından görüntülenirken bu görüntülerin dünyaya ulaşması ise yaklaşık 1 kb/sn hızla gerçekleşiyor. Bilgilerin ve fotoğrafların güneş sisteminin en uç noktasından iletildiğini düşünürsek bu hız bile bir başarı sayılabilir.

İlk fotoğafın ardından bir kaç ay geçerken bu sürede bir çok fotoğraf ve bilgi dünyaya ulaştı. NASA ise yüzlerce fotoğrafı düzenleyerek 30 saniyelik bir Plüton videosu hazırladı. Videoda yer alan fotoğraflar ilk gönderilenin aksine sıkıştırılmamış halde ve yüksek çözünürlüğe sahip.
Görüntüler gezegenin ilgi çeken ve kalp şekline benzeyen düz bölgesinde başlıyor. Bu bölgenin hemen yanındaki ve hafif gölgeli şekilde fotoğraflanan gölgeli alanda gök taşlarının oluşturduğu kraterler de net bir şekilde görülüyor. Videonun yaklaşık 4.8 Milyar kilometre uzaktan gelmesi, günümüz teknolojisinin geldiği seviyeyi ölçmek adına ufuk açan bir ayrıntı.

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teramit 4 yıl
aspirin_00
vay beahh nereden nereyi videolamışlar kimin aklına gelebilirdi bundan 100 yıl önce plütonu videosu çıkacak diye...

Bundan 100 yıl önce pluton keşfedilmemişti :) keşif yılı 1930
donanım sitesinde astronomi haberi birkaç gömlek fazla geliyor tabi...
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clopin 4 yıl teramit
teramit
aspirin_00
vay beahh nereden nereyi videolamışlar kimin aklına gelebilirdi bundan 100 yıl önce plütonu videosu çıkacak diye...

Bundan 100 yıl önce pluton keşfedilmemişti :) keşif yılı 1930
donanım sitesinde astronomi haberi birkaç gömlek fazla geliyor tabi...

Keşifden bahsetmiyor zaten bugünde yeni keşfedilen bir çok gezegen var ama görüntüsünü belki yüzyıllarca sonra alabilicez
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yoksulseytan22 4 yıl
Plüton û keşfeden kişinin külleri oradaymış şimdi. Yahu bu insanoğlu bilim yaparken bile duygusala bağlıyor. Yani plütona ilk giden insan, keşfi yapan kişi oluyor. Öğrendiğimde gözlerim doldu ya benim.
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artenis 4 yıl yoksulseytan22
yoksulseytan22

Plüton û keşfeden kişinin külleri oradaymış şimdi. Yahu bu insanoğlu bilim yaparken bile duygusala bağlıyor. Yani plütona ilk giden insan, keşfi yapan kişi oluyor. Öğrendiğimde gözlerim doldu ya benim.

Aslında tema o ama tam olarak öyle değil. Küller uydunun içerisinde ve uydu güneş sisteminin dışına gitti yada gidecek artık . Diğer eski uydular gibi. Gidebildiği yere kadar :)
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kadirirdem 4 yıl
vay bee güzel olmuş video iyi birleştirmişler...
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aspirin_00 4 yıl
vay beahh nereden nereyi videolamışlar kimin aklına gelebilirdi bundan 100 yıl önce plütonu videosu çıkacak diye...
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