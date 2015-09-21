Nasa, Plüton'un fotoğraflarını bir araya getirerek oluşturduğu videoyu yayınladı

Kısa bir süre önce NASA'nın cüce gezegen Plüton'a en net görüntüyü yayınlaması basında geniş yer buldu. Plüton, New Horizons adındaki keşif aracı tarafından görüntülenirken bu görüntülerin dünyaya ulaşması ise yaklaşık 1 kb/sn hızla gerçekleşiyor. Bilgilerin ve fotoğrafların güneş sisteminin en uç noktasından iletildiğini düşünürsek bu hız bile bir başarı sayılabilir.

İlk fotoğafın ardından bir kaç ay geçerken bu sürede bir çok fotoğraf ve bilgi dünyaya ulaştı. NASA ise yüzlerce fotoğrafı düzenleyerek 30 saniyelik bir Plüton videosu hazırladı. Videoda yer alan fotoğraflar ilk gönderilenin aksine sıkıştırılmamış halde ve yüksek çözünürlüğe sahip.

Görüntüler gezegenin ilgi çeken ve kalp şekline benzeyen düz bölgesinde başlıyor. Bu bölgenin hemen yanındaki ve hafif gölgeli şekilde fotoğraflanan gölgeli alanda gök taşlarının oluşturduğu kraterler de net bir şekilde görülüyor. Videonun yaklaşık 4.8 Milyar kilometre uzaktan gelmesi, günümüz teknolojisinin geldiği seviyeyi ölçmek adına ufuk açan bir ayrıntı.