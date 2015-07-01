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Nasa, gelecek Mars görevi için drone hazırlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Nasa, gelecek Mars görevi için drone hazırlıyor
 
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bir süredir Mars yüzeyine özel üretilmiş robotlar göndererek bazı araştırmalar yapıyor. 1976 Yılında başlayan bu serüven en son 2012 yılında gönderilen ve Mars Bilim Laboratuvarını taşıyan Curiosity isimli keşif robotunun 2012 yılında Mars yüzeyine inmesiyle günümüze kadar sürdü.
NASA bu kez ise Mars'ın gökyüzünde uçması planlanan yeni bir keşif aracı için kolları sıvamış durumda. Mars'a uygun aerodinamik tasarımlar geliştirmek için başlatılan araştırma sonucunda ortaya çıkan ilk prototip görüntüler de yayınlandı. Tasarlanan drone bumeranga benzeyen bir yapı ile dikkat çekiyor.
Nasa, gelecek Mars görevi için drone hazırlıyor
 
Önceki başarılı Mars robotları: Spirit/Opportunity (solda) Sojourner (ortada) ve Curiosity(sağda)
Yaklaşık 61 cm genişliğe sahip bu araç dünya üzerinde yaklaşık 1.2kg ağırlığa sahip olacak. Ancak Mars'a ulaştığında kızıl gezenin yer çekimi ile bu ağırlık 0.45 kg seviyesinde ölçülecek. Bu ağırlık Mars gökyüzünde süzülmek için yeterli görülürken yüzeye yaklaşık 610 metre yükseklikteyken süzülmeye başlayacak ve 32 km yol katedebilecek. 
Şimdilik prototip olan aracın eyleme geçmesi için bir süre daha beklemek gerekiyor. 2022 ve 2024 yılları arasında göreve başlaması planlanan drone için bu zamana kadar geliştirmeler devam edecek. Bu yılın sonlarında bir araştırma kamerası eklenecek prototip balonla atmosfere çıkarılarak yüksek irtifada radyasyon taraması yaparak ilk görevini yerine getirecek. 2016 yılında yapılacak ikinci uçuşta ise Mars üzerinde yapılması planlanan gezintinin kısa bir demosu Dünya üzerinde simule edilecek.

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Ryzen 4 yıl
abdnin karşısında ona benzer bir sovyetler olsa bu yıl uçururlardı o dronu hatta yeni projelere başlarlardı. ne berbat bir olaymış arkadaş bu tek kutuplu dünya düzeni.
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