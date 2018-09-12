'Nasıl yapılır?' sorusuna 17 dilde yanıt veren wikiHow'a Türkçe dil desteği geldi

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Merak edilen hemen her konu hakkındaki ‘Nasıl yapılır?’ sorusunu 17 farklı dilde yanıtlayarak dünyanın en faydalı sitelerinden biri haline gelen wikiHow, artık kullanıcılarına Türkçe olarak da hizmet vermeye başladı.

2005 yılında kurulan ve geçtiğimiz yıl 200 bin civarında makale ile 2 milyona yakın kayıtlı kullanıcıya ulaşan wikiHow, dünyanın dört bir yanındaki ziyaretçilerine herhangi bir şeyin nasıl yapılacağını öğretmeye çalışıyor. Türkçe olarak da hizmet vermeye başlayan wikiHow’da sanattan sağlığa, iş hayatından spora ve aile yaşamına kadar pek çok kategori bulunuyor.

Türkçe wikiHow Proje Yöneticisi Sevde Kaldıroğlu tarafından yapılan açıklama şu şekilde; “Bilginin, dilsel ya da coğrafi engellere bağlı olmaksızın, herkes tarafından daima erişebilir olması gerektiğine inanıyorum. Tu¨rkçe wikiHow, herhangi bir konuda herhangi bir şeyin nasıl yapılacağı sorusuna verdiği ayrıntılı ve eğitici yanıtları ve bunun yanı sıra Tu¨rk kullanıcıların site u¨zerinde kendi bilgilerini paylaşmalarına olanak sağlaması özelliği ile Tu¨rk toplumu için eşsiz bir bilgi kaynağı olacak.”

Türk okurlar için hazırlanmış ücretsiz ve eğitsel makalelere ulaşmanın yanı sıra kendi içeriğinizi de üretebileceğiniz siteye www.wikihow.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.