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'Nasıl yapılır?' sorusuna 17 dilde yanıt veren wikiHow'a Türkçe dil desteği geldi

2 milyonu aşkın kayıtlı kullanıcısı ile dünyanın en büyük "Nasıl yapılır?" rehberlerinden biri olan wikiHow artık Türkçe artık Türkçe olarak da hizmet vermeye başladı. Detaylar haberimizde..
8 ay
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Web Siteleri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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'Nasıl yapılır?' sorusuna 17 dilde yanıt veren wikiHow'a Türkçe dil desteği geldi
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Merak edilen hemen her konu hakkındaki ‘Nasıl yapılır?’ sorusunu 17 farklı dilde yanıtlayarak dünyanın en faydalı sitelerinden biri haline gelen wikiHow, artık kullanıcılarına Türkçe olarak da hizmet vermeye başladı.

2005 yılında kurulan ve geçtiğimiz yıl 200 bin civarında makale ile 2 milyona yakın kayıtlı kullanıcıya ulaşan wikiHow, dünyanın dört bir yanındaki ziyaretçilerine herhangi bir şeyin nasıl yapılacağını öğretmeye çalışıyor. Türkçe olarak da hizmet vermeye başlayan wikiHow’da sanattan sağlığa, iş hayatından spora ve aile yaşamına kadar pek çok kategori bulunuyor.

Türkçe wikiHow Proje Yöneticisi Sevde Kaldıroğlu tarafından yapılan açıklama şu şekilde; “Bilginin, dilsel ya da coğrafi engellere bağlı olmaksızın, herkes tarafından daima erişebilir olması gerektiğine inanıyorum. Tu¨rkçe wikiHow, herhangi bir konuda herhangi bir şeyin nasıl yapılacağı sorusuna verdiği ayrıntılı ve eğitici yanıtları ve bunun yanı sıra Tu¨rk kullanıcıların site u¨zerinde kendi bilgilerini paylaşmalarına olanak sağlaması özelliği ile Tu¨rk toplumu için eşsiz bir bilgi kaynağı olacak.

Türk okurlar için hazırlanmış ücretsiz ve eğitsel makalelere ulaşmanın yanı sıra kendi içeriğinizi de üretebileceğiniz siteye www.wikihow.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.


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smart1978 8 ay
Wiki den Turkiye yi utandiracak icraatler . Turkiye sansurluyor Wiki aksine inatla hizmetini artiriyor Turkiye adina .
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revrere 5 ay
Kırıkkale Üniversitesi'nde Oğuzhan Ünver isimli arkadaşımız önderliğinde bu projenin yerlisini yaklaşık 1 sene öncesinde yayına aldık ve güzel gelişmeler sağladık. Ayrıca tasarımda bundan daha kaliteli. Bence yerli olana destek vermek en doğru olanı. İncelemek isterseniz: nasilist.com/...
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narrator12 8 ay
Wiki kimsenin kara kaşına kara gözüne yapmıyor bu hamleleri 80 milyonluk ülkenin wikipedia trafiğini kaybedince başka çıkar yollar arıyorlar tükriyeyi çok sevdiklerini düşünen polyannacı arkadaşları tekrar düşünmeye davet ediyorum.
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ouzqan 8 ay
Arada lazım olursa bakarız. ülke için güzel gelişmeler
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DH Misafiri 8 ay
Aslında pekinasil.com isimli bir web site ile karşılaşıyordum dönem dönem içerikler de genel itibariyle doyurucu..
Ama wikihow'da girmiş piyasaya bakalım neler olacak.
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Blizzard Days 8 ay
baktım çok güzel bilgiler var , farklı tuhaf olanlarda var tabi
Türkçe olması çok iyiymiş
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Alkolog 8 ay
yasaklayın gitsin wiki miki ne bu böyle
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vonderplanitz 8 ay
kendi kendine darbe nasıl yapılırın cevabını veriyorsa kesin kapatılır, wikipedia o yüzden kapatıldı. bu arada wikipedia tr.wiki2.org/... adresinde açık.
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programmer_onur 8 ay vonderplanitz
0wikipedia.org ile içerik birebir aynı mı hocam yani hakiki Wikipedia ile.
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Moving On 8 ay
Çok iyi bir haber oldu bu, gerçekten gerekliydi, adını burada anıp reklam yapmak istemediğim bazı sitelerde bu sitenin çizimlerini alıp, adını sansürleyip paylaşarak ekmek yiyemez artık umarım.
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SATANIST 8 ay
saçma sapan çer çöp içerik dolacak şimdi siteye.
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Tugrul_512bit 8 ay
dotada rampage nasıl yapılır?
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