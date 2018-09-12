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Yeni iPhone modellerinin isimleri ve renkleri sızdı!

Apple'ın bu akşam gerçekleştireceği Apple Etkinliği'nde tanıtımlarını gerçekleştireceği üç yeni iPhone modeli, etkinliğe dakikalar kala Apple'ın kendi web sitesi üzerinden sızdı.
8 ay
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Cep Telefonları
Zeynep Yolcu
Yazar
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Bugün Türkiye saatiyle akşam 20:00’da gerçekleşecek olan Apple Etkinliği’ne saatler kala Apple üzücü bir talihsizlik yaşayarak kendi web sitesi üzerinden merakla beklenen üç yeni iPhone modelinin de isimlerini, renk seçeneklerini ve depolama seçeneklerini sızdırdı.
5,8 inç genişliğinde OLED bir ekranla karşımıza çıkan iPhone Xs’den başlayacak olursak; cihaz, 64GB, 256GB ve 512GB’lık üç farklı dahili depolama seçeneğine sahip olacak. Ayrıca cihaz, önceki iPhone modellerinden görmeye alışkın olduğumuz Gümüş, Uzay Grisi ve Altın sarısı renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.
Sıradaki iPhone modelimiz ise 6,5 inçlik ekranıyla OLED ekranıyla iPhone Xs Max. Tıpkı iPhone Xs gibi 64GB, 256GB ve 512GB’lık 3 farklı depolama alanına sahip olan cihazın renk seçenekleri de iPhone Xs ile tıpatıp aynı.
Üçüncü model ise diğer modellere kıyasla daha bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olacak olan iPhone Xr.  6,1 inçlik bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, 64GB, 128GB ve 256GB’lık üç farklı depolama alanına sahip olacak. Ayrıca diğer iki modelden farklı olarak 5 farklı renk seçeneğiyle alıcı bulacak. Bu renk seçenekleri arasında siyah, kırmızı, sarı, mavi ve mercan rengi yer alıyor.
Apple Etkinliği ve yeni iPhone modelleri hakkındaki tüm güncel gelişmeler için sitemizi takipte kalın. Ayrıca Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak olan Apple Etkinliği’ni 19:30’da web sitemiz ve Youtube kanalımız üzerinden gerçekleştirmeye başlayacağımız canlı yayında simultane çeviri ile sizlere aktarıyor olacağız.
https://www.gsmarena.com/applecom_reveals_names_colors_iphone_xs_xs_max_and_xr-news-33221.php Yorum Yaz
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sky__walker 8 ay en beğenilen
Yıl olmuş 2018, 4k video çekim vs özellikler eklenmiş, sen hem hafıza kartı slotu koyma hemde çağ dışı 64gb kapasiteye devam et. Hala nato kafa. Apple inovatif bir şeyle gelemezse yakın vakitte, Çin li firmalar ezip geçecek her alanda burayı.
Yıl olmuş 2018, 4k video çekim vs özellikler eklenmiş, sen hem hafıza kartı slotu koyma hemde çağ dışı 64gb kapasiteye devam et. Hala nato kafa. Apple inovatif...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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avdevletn 8 ay
iPhone 4s alabilirim artık
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nikony 8 ay
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Hendrik Johannes Cruijff 8 ay
Alınacak noktada zaten değil ama Steve Jobs sonrası Apple bitti Samsung'a döndüler gerek dizayn gerekse ürün sayısı baz alındığında.
iPhone 7 32 GB 4999 TL
iPhone 7 128 GB 5.999 TL
iPhone 7 Plus 32 GB 6.299 TL
iPhone 8 64 GB 6.499 TL
iPhone 8 Plus 64 GB 7.499 TL
iPhone 8 Plus 256 GB 8.999 TL
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Angaralı_06 8 ay
6 kullanmaya devam
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Guest-BA761BEEF 8 ay
iPhone kullanıcısıyım. İlk ve son iPhone'um. Bana kalırsa yeni Samsung serileri çok çok daha iyi, her anlamda.
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AndrewRayel 8 ay
iphone dediğin 2 modelle gelirdi. Duz ve s serisi. Simdi cilkini çıkardılar samsungtan ne farkı kaldi bunun? İnsanlar yine gösteriş icin tabiki en tepe modeline binlerce lira dökecek.
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olağan_şüpheli 8 ay
her sene gömüyoruz ama yok satıyor. bu sene satamayacak çünkü biz de bu kadar para yok. kredi ile bile alamayacak çoğu insan. ortamlarda reis protesto etti diye almadım deriz artık
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sushi. 8 ay
Ben her sene 1 model ve küçük ekran politikasını doğru buluyodum. Suyunu çıkarttılar hem büyük ekran hem fazla modelle. İsimlendirmeler de çok saçma olmuş.
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SEHZADE63 8 ay

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu karikatür moda oldu, 2018 teknoloji ve sonrasi için tam uyumlu her konuya yapiştirmak lazim hatta başliğa yazmak lazim:))
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@WP VOLK@N 8 ay
yeni iphone çıkmış!!!! hemen gidip bir tane 4 serisi alabilirim artık..
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selodonanımhaber 8 ay
Hiç kimse fiyatlardan bahsetmemiş

Araba takaslı "Ayfon" ilanları çoğalacak
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