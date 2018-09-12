Yeni iPhone modellerinin isimleri ve renkleri sızdı!

Bugün Türkiye saatiyle akşam 20:00’da gerçekleşecek olan Apple Etkinliği’ne saatler kala Apple üzücü bir talihsizlik yaşayarak kendi web sitesi üzerinden merakla beklenen üç yeni iPhone modelinin de isimlerini, renk seçeneklerini ve depolama seçeneklerini sızdırdı.

5,8 inç genişliğinde OLED bir ekranla karşımıza çıkan iPhone Xs’den başlayacak olursak; cihaz, 64GB, 256GB ve 512GB’lık üç farklı dahili depolama seçeneğine sahip olacak. Ayrıca cihaz, önceki iPhone modellerinden görmeye alışkın olduğumuz Gümüş, Uzay Grisi ve Altın sarısı renk seçenekleriyle karşımıza çıkıyor.

Sıradaki iPhone modelimiz ise 6,5 inçlik ekranıyla OLED ekranıyla iPhone Xs Max. Tıpkı iPhone Xs gibi 64GB, 256GB ve 512GB’lık 3 farklı depolama alanına sahip olan cihazın renk seçenekleri de iPhone Xs ile tıpatıp aynı.

Üçüncü model ise diğer modellere kıyasla daha bütçe dostu bir fiyat etiketine sahip olacak olan iPhone Xr. 6,1 inçlik bir ekranla karşımıza çıkan cihaz, 64GB, 128GB ve 256GB’lık üç farklı depolama alanına sahip olacak. Ayrıca diğer iki modelden farklı olarak 5 farklı renk seçeneğiyle alıcı bulacak. Bu renk seçenekleri arasında siyah, kırmızı, sarı, mavi ve mercan rengi yer alıyor.

https://www.gsmarena.com/applecom_reveals_names_colors_iphone_xs_xs_max_and_xr-news-33221.php

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