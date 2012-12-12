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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nauticam, Nikon D600 uyumlu su altı haznesini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın önde gelen su altı ekipmanları üreten firmalarından olan Nauticam, Nikon D600 uyumlu "NA-D600" isimli su altı haznesinin duyurusunu yaptı.
Yüz metre derinliğe kadar çalışabilen NA-D600 ile Nikon D600 üzerindeki bütün tuşlar aktif olarak kullanılıyor. Su altında kullanıma uygun ergonomik bir yapıda gelen hazne, 2.7kg ağırlığında plastik ve çelik ağrılıklı sağlam bir yapıda üretilmiş. Nikon D600 üzerindeki çıkışlara erişim imkanı sağlayan hazne ile su altında mikrofon ve harici ekran kullanımı olanaklı hale geliyor. Su altında oluşabilecek sızıntılara karşı sesli ve görüntülü uyarı sistemine sahip olan NA-D600 $3300 fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.

http://www.nauticamusa.com Yorum Yaz
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Krinorex 6 yıl
ilk görüşte bf deki MAV ' a benzettim :)
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ozturert 6 yıl
Su alti kiliflari ne yazik ki makinelerden daha pahali oluyor.
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