450 bin yıllık fosil dişler, Neandertal insanının evrimi hakkında ipuçları sunuyor

İtalya'da bulunan fosilleşmiş dişlerle ilgili. Bunlar, yeni buluntularla şekillenen insanlık tarihini anlamlandırmamız açısından önemli. Neandertal insanı yani Homo neanderthalensis, günümüzden önce yaklaşık 430 bin yıl ile 28 bin yıl aralığında yaşamış, soyu tükenen insan türlerinden biri. 3 Ekim 2018'de Plos One dergisinde yayınlanan çalışma,'da bulunan fosilleşmiş dişlerle ilgili. Bunlar, yeni buluntularla şekillenenni anlamlandırmamız açısından önemli.

Dişler üzerinde mikro bilgisayarlı tomografi taraması ve detaylı biçimsel incelemeler yapıldı. Böylece dişlerin şekli, düzeni, tüberkül dizilimleri gibi özellikleri ayrıntılı olarak incelendi. Ayrıca bu özellikler diğer insan türleriyle kıyaslandı. Dişlerin anatomik yapısının Neandertallerle benzerlik gösterdiği ve günümüz insanından farklı olduğu sonucuna ulaşıldı.

Fosilleşmiş dişlerin tarihi diğer Neandertal buluntularından daha erken bir zamana ait. Dişler ayrıca Avrasya'da bugüne kadar bulunan diğer örneklerden farklı. Neandertallerle tam olarak aynı yapıya sahip olmamasının sebebi, bulunabilen en eski Neandertal olmaya aday fosiller olması olabilir. Bölgede kafatası ve gövdeye ait yeni buluntuların ele geçmesi, fosil dişlerin bir Neandertal'e mi yoksa farklı bir türe mi ait olduğu konusunda bize daha net şeyler söyleyecektir. Paleoantropoloji alanındaki her yeni keşif, insanlık tarihi hakkında etkileyici "belgeler" sunmaya aday.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181003142903.htm