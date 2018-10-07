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450 bin yıllık fosil dişler, Neandertal insanının evrimi hakkında ipuçları sunuyor

Fosil dişler, daha önce Avrasya'da yaşamış insan türlerinin dişleriyle tam olarak aynı değil. Buna rağmen Neandertaller'inkine benziyor ve 450 bin yıl öncesine tarihleniyor.
7 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mertcan Erice
Yazar
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Neandertal insanı yani Homo neanderthalensis, günümüzden önce yaklaşık 430 bin yıl ile 28 bin yıl aralığında yaşamış, soyu tükenen insan türlerinden biri. 3 Ekim 2018'de Plos One dergisinde yayınlanan çalışma, İtalya'da bulunan fosilleşmiş dişlerle ilgili. Bunlar, yeni buluntularla şekillenen insanlık tarihini anlamlandırmamız açısından önemli.
Dişler üzerinde mikro bilgisayarlı tomografi taraması ve detaylı biçimsel incelemeler yapıldı. Böylece dişlerin şekli, düzeni, tüberkül dizilimleri gibi özellikleri ayrıntılı olarak incelendi. Ayrıca bu özellikler diğer insan türleriyle kıyaslandı. Dişlerin anatomik yapısının Neandertallerle benzerlik gösterdiği ve günümüz insanından farklı olduğu sonucuna ulaşıldı. 
Fosilleşmiş dişlerin tarihi diğer Neandertal buluntularından daha erken bir zamana ait. Dişler ayrıca Avrasya'da bugüne kadar bulunan diğer örneklerden farklı. Neandertallerle tam olarak aynı yapıya sahip olmamasının sebebi, bulunabilen en eski Neandertal olmaya aday fosiller olması olabilir. Bölgede kafatası ve gövdeye ait yeni buluntuların ele geçmesi, fosil dişlerin bir Neandertal'e mi yoksa farklı bir türe mi ait olduğu konusunda bize daha net şeyler söyleyecektir. Paleoantropoloji alanındaki her yeni keşif, insanlık tarihi hakkında etkileyici "belgeler" sunmaya aday.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181003142903.htm Yorum Yaz
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Dürüstİnsan 7 ay en beğenilen mako3e
Aynen kardeş böyle haberler yaparlarsa buradaki birçok kişi ateist falan olur. Ümmet için tehlikeli bir durum.
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mako3e 7 ay
Donanım haber değil ateizm yayma ve yaşatma derneği sanki.
Evrim teorisi, ateizmin altyapısını doldurmak için uydurulmuş bir inanç sistemidir. Bu inancı yaymak için yapmadıkları hile, yalan kalmamıştır. Buna inananlar körü körüne inandıkları için gerçeğin ve tasarımın değil raslantının peşine düşmüşlerdir.
Donanım haber yazarlarını kontrol etmeli. İdeolojisini empoze etmek için yazarlığı kullanan kötü niyetli kişileri engellemeli.
Donanım haber değil ateizm yayma ve yaşatma derneği sanki.Evrim teorisi, ateizmin altyapısını doldurmak için uydurulmuş bir inanç sistemidir. Bu inancı yaym...
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17 Yanıt Yanıtla +86
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HIGHER 7 ay koyunsavar
Devletin yapmadığı iyiliği yapmış oluyorlar:)
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DH Misafiri 3 ay
Önemli olan "evrim" kelimesi değil. Kasıt. Buradaki kasıt tüm evrenin rastlantı sonucu oluşmasını temel alıyor.
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DH Misafiri 7 ay
Ne evrimi! Ara geçiş formu nerde? Protein kendi kendine olamıyor ve indirgenemez komplekslik siz önce bunlara bilimsel cevap verin. Evrim tarihi 150 yıldır sahtekarlıklarla dolu. Zaten Darwin de Türlerin orjinin de itiraflarını anlatmış. Haeckel in itiraf ettiği sahte çizimler hala dünya da bilim gibi öğretiliyor artık gerisini siz düşünün.
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kakarikikiri 7 ay
varoluşu en iyi açıklayan teori evrimdir.
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bero 20 7 ay
Hee orangutandan geliyoruz falan
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Peter Jones 7 ay
Evrim konusunda kokoreç tartışılıyor
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HIGHER 7 ay
Fazla söze gerek yok, Şengör çok iyi anlatıyor, cahil kalmak istemeyen izler, okur, araştırır.

youtube.com/...
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Kayrabey 7 ay HIGHER
Ya bu adam kendi bokunu yiyor. Hatırlatmak istedim
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cemsinan 7 ay HIGHER
Celal Hoca'nın en güzel özelliklerinden bir tanesi anlatacağı kişinin hocalarını anlatmakla işe başlaması.
Örneğin bir çok kişi Japonlar atom yedi nasıl ayakta kaldı diye sorar. Sony'ye bakmak bunu biraz açıklar fakat yetmez. Kurucusunun okuluna (müthiş bir mühendislik üniversitesidir) ve hocalarına da bakmak gerekir.
Herkesin merak ettiği Almanlar ve Japonların yeniden dirilmesi büyümesi hikayesi teknik, teknolojik ve eğitim altyapılarının sağlamlığı ile alakalıdır.
Hiç bilmediğim şeyler anlatmış Celal hoca; helal olsun.
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mako3e 7 ay
Milyonlarca yıl bekleyip gözlem yapan arkadaşlar var ve hepsi bilimci.
10 dakikada suda beklese ölecek adam milyonlarca yıl öncesine sallıyor.
Milyonlarca yıl zamanda evrim olsaydı her kazma vurduğumuz yerden ara fosil çıkması lazımdı. Sonuçta zamanla evrilmiş ya yersen!
Bundan 200 yıl sonra yaşayan insanlar bugünün bilim dünyası ile dalga geçecekler. Nasıl bundan 200 yıl önce bilimin seviyesi ve insanların teoleri komik geliyorsa aynı öyle.
Sürekli değişken olan bir olgunun kendi zaman dilimine geleni mutlak doğru olarak görmek cehaletin dibidir.
Ayrıca bilim dünyası bu rastlantı saçmalığını reddeder ve mükemmel tasarımdan bahseder. Belgeselde izlemiyor bu kesim galiba
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evrim, fosil ve
12 etiket daha insanın evrimi evrimsel biyoloji paleoantropoloji odontoloji dişler neandertal insanı mağara adamı Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Mertcan Erice Popüler MPopüler
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