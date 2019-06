Need for Speed Most Wanted'ın mobil versiyonundan ilk izlenimler

Electronic Arts tarafından E3 2012 etkinliğinde duyurulan Need for Speed Most Wanted’ın mobil platformlara da çıkış yapacağı belirtilmişti ve bugün Most Wanted’ın iOS platformu için kısa bir oynanış videosu ortaya çıktı.





iPhone 4S üzerinden oynanan oyunda gerçek zamanlı yansımalar, araç hasarları ve aksiyon dolu yarış sahneleri dikkat çekiyor. Başarılı bir kontrol yapısı olduğu belirtilen oyunda kontrolü sağlamak için mobil yarış oyunlarından aşına olduğumuz çeşitli kontrollerin sunulduğu belirtiliyor.





iOS platformu için bu sonbaharda çıkış yapması beklenen başarılı yarış oyununun Appstore'da yayınlanmasının hemen ardından Google Play'de de yerini alması bekleniyor.











http://toucharcade.com/2012/06/07/e3-hands-on-with-need-for-speed-most-wanted-and-more-from-ea-and-chillingo/