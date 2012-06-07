Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Need for Speed Most Wanted'ın mobil versiyonundan ilk izlenimler

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,3b
1
38
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 Electronic Arts tarafından E3 2012 etkinliğinde duyurulan Need for Speed Most Wanted’ın mobil platformlara da çıkış yapacağı belirtilmişti ve bugün Most Wanted’ın iOS platformu için kısa bir oynanış videosu ortaya çıktı.

iPhone 4S üzerinden oynanan oyunda gerçek zamanlı yansımalar, araç hasarları ve aksiyon dolu yarış sahneleri dikkat çekiyor. Başarılı bir kontrol yapısı olduğu belirtilen oyunda kontrolü sağlamak için mobil yarış oyunlarından aşına olduğumuz çeşitli kontrollerin sunulduğu belirtiliyor.

iOS platformu için bu sonbaharda çıkış yapması beklenen başarılı yarış oyununun Appstore'da yayınlanmasının hemen ardından Google Play'de de yerini alması bekleniyor. 


 


http://toucharcade.com/2012/06/07/e3-hands-on-with-need-for-speed-most-wanted-and-more-from-ea-and-chillingo/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
rainblackk 7 yıl en beğenilen
Bu yorum hemen hemen her videonun altında var ama DH iyice mobile kaydı yapılan her on haberden sekizi tablet, telefon vs bu sıralar yeni nesil kartlar falan çıkıyo onlarında haberleri var bikaç tane. Mesela bu haber Need for Speed Most Wanted’ın mobil versiyonu, şu haberde neden sadece mobil versiyonun detaylarını veriyorsunuz? BSC var orda zaten bulursunuz falan demeyin ozaman mobil versiyonunda haberi burada çıkmayacak. Yeni nesil konsollar geliyor nVidia ekran kartında kepler ile devrim yaptı siz 1-2 haberle geçiştirdiniz ama haftanın yedi günü HTC yeni telefonunu tanıttı haberi çıkıyor. Neden asusun sonynin samsungun yeni ultrabook larından nVidia nın orta ve alt segmentte çıkacak GTX660, 650 gibi modellerinden bahsetmiyorsunuz? Haftanın mobil uygulamarı videsu çekiyorsunuz neden windows mac os veya linux için böyle çalışmalarınız yok windows için milyonlarca uygulama var. Neden yeni projeksiyon sistemlerini yeni monitör veya tv gibi ürünleri incelemiyorsunuz haberlerini yapmıyorsunuz. Yeni bir ipod touch çıksa hemen incelenir bir ton haberi çıkar ama normal bir mp3 için tek bir haber bile çıkmıyor.
Bu yorum hemen hemen her videonun altında var ama DH iyice mobile kaydı yapılan her on haberden sekizi tablet, telefon vs bu sıralar yeni nesil kartlar falan ç...
Devamını Gör
Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ryan Oreily 7 yıl
Mobil platformun gercek anlamda oyun cikarmasi icin 3-5 senesi daha var.
Yani ben bunu telefona yuklerim ama oye pc deki ya da konsoldaki gibi saatlerce oynayamam iste.
3-5 yaris yapar cikarsin.
Ama azkaldi silip supurecek mobil platformlar ortaligi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mooderator 7 yıl
DH Misafiri
bu nedirya herşey ilk önce ios a

para verip alacan mı bu oyunu android için ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qua1912 7 yıl
Kim ne derse desin Real Racing 2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
bu nedirya herşey ilk önce ios a
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeKNoYDN 7 yıl
Bakalım inş güzeldir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Escapetolife 7 yıl
iPad 3'ü yakar bu oyun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 7 yıl
Mesut reiz askerden doner bu mobil furyasini azaltir dedik kismen azalttida fakat abartili bir mobil ilgisi var,Mesut reizin aciklamasi ise gayet duygusal bir galaxy s3 haberini bile 5000 kisi okuyor yeni bir monitor haberini 600 ,ilgi ve heyecan bu yonde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
phantom_coal 7 yıl
Mobil platformlar yakinda vitayi ve 3ds i bitirir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agrkan 7 yıl
telefonumda fruit ninja kasarken bu neler yapar kim bilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl
Bu oyunun Most Wanted'la neredeyse alakası yok. Asphalt'ın polisli versiyonu gibi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mobile Prof. 7 yıl
Oyunun beğenilecek bir tarafı yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo11 7 yıl
Araba o kadar çarpmasına rağmen hiç bir etkileşim yok oyunun tek özelliği arabanın gitmesi başka bir özellik yok grafik önemli değil önemli olan opsiyon böyle oyunları hiç sevmiyorum beş para etmez!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
northernlights 7 yıl
Fena durmuyor ama bence fiyatı uçuk olur gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barthemana 7 yıl
Gene biraz toparlanma var.hot pursuit gibi degil en azindan.Grafikler gelistirilmis,carpisma modlari iyilestirilmis ancak sostem hala ayni.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4301 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, android ve
3 etiket daha ea ios uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl 1e1: Modem Boyutunda PC'ler! "Zotac Z-Box ailesi mercek altında" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim