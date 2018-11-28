Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Neon Genesis Evangelion animesi Netflix’e geliyor

Netflix platformu Naruto, Death Note, ve Fullmetal Alchemist gibi klasiklerin olduğu anime arşivine yeni bir seri ekliyor. Neon Genesis Evangelion! Bu klasik ile ilgili detaylar haberimizde.
5 ay
4,4b
1
8
Diğer
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Netflix platformu Naruto, Death Note, ve Fullmetal Alchemist gibi klasiklerin yanında Devilman Crybaby, Aggretsuko ve Castlevania gibi yeni yapımların olduğu anime arşivine yeni bir klasik seriyi daha ekliyor. Neon Genesis Evangelion!

İlk bölümü 1995 yılında yayınlanan anime, günümüzde bile halâ popülerliğini korumakta. Netflix’te bunun farkında olmalı ki yaklaşık 25 yıllık bir animeyi popüler platforma taşıma kararı almış. 

Kıyamet gününü andıran bir olayın 15 yıl sonrasını konu alan anime, Nerv adı verilen gizemli bir örgüt ile Angels (melekler) adlı uzaylı istilacıların mücadelesini ekranlara yansıtıyor. Bu gizemli örgütün kahramanları ise Evangelion adlı dev robotlara pilotluk yapan bir grup genç insan.

Dini teoriler, varoluşçuluk ve insanlık evrimi gibi temalara ev sahipliği yapan seri, Netflix platformunda 2019 yılı ilkbaharında boy gösterecek.
Son olarak sizleri ülkemizin bulunduğu bölgede de gösterime girmesini umduğumuz serinin fragmanıyla baş başa bırakıyoruz.

https://www.theverge.com/2018/11/27/18114331/netflix-neon-genesis-evangelion-anime-series Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
crystal_ship 5 ay
Putumuz geliyor!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maxmania 5 ay
umarım diğer yeniden çevrim, live action rezaletlerine döndürmezler. HD olarak yayınlasınlar eskisini yeter fazla kurcalamasınlar. sansür yer endişesi de var tabi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ao Sol 5 ay
Patlayacak
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ketsue 5 ay Ao Sol
Tam anlayamadım ama ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kingocd 5 ay
Bu animenin lisanslanmamasının bi sebebi vardı sanki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gaikokujin 5 ay
Netflix, anime ve Japon dizileri konusunda güzel işler çıkartıyor. Özellikle dizilerde, Netflix olmasa Türkçe altyazı çeviren olmazdı diziler için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasanandnexus 5 ay
Berserk de gelsin. Samurai champloo da gelsin. Gintama da gelebilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay Intel yeni grafik birimi ile ilgili ilk bilgileri gelecek ay açıklayacak 5 ay Microsoft, Kasım ayında OneDrive'a gelen yeni özellikleri duyurdu 5 ay Sanatçı Refik Anadol, Google’ın yapay zekası ile besteleri görsel esere dönüştürdü 5 ay Güvenli otonom araçların sırrı uçaklarda yatıyor olabilir 5 ay Youtube mp3 dönüştürücü siteler nasıl kullanılır? Kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? 5 ay Yeni Google Glass üst seviye bir donanımla geliyor 5 ay Google Fast Pair kablosuz bağlantı çözümü daha iyi hale getiriliyor 5 ay Turkcell’den uçan baz istasyonu: Dronecell 5 ay Xiaomi ve IKEA ortaklığı detaylandı 5 ay Bilim insanları çıldırdı: Güneşi karartarak küresel ısınmayı önleme planı! 5 ay İddialı MediaTek Helio P80 gelecek yıl piyasada 5 ay Nokia 7.1 modelinin gelişmiş bir versiyonu Avrupa'da satışa sunulacak 5 ay 2020 Porsche 911 tanıtıldı: daha güçlü ve daha yakışıklı 5 ay Minecraft: Story Mode, interaktif hikaye özelliğini koruyarak Netflix’e geldi 5 ay Youtube videolarındaki ek açıklamalar kaldırılıyor 5 ay Google personeli şirketin Çin'e özel geliştirdiği arama motorunu protesto ediyor 5 ay Samsung Galaxy M10, Exynos 7870 işlemci ile Geekbench üzerinde görüldü 5 ay 2019 Mazda 3 tanıtıldı: yenilenen donanımlar ve Skyactiv-X motor 5 ay Elgato Cam Link 4K ile kameralarınız web kamera haline geliyor 5 ay Fortnite'ın iOS versiyonuna 60 fps desteği geldi 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Neon Genesis Evangelion animesi Netflix’e geliyor Sonraki 5G abonelikleri 2024 yılında 1.5 milyar olacak 5 ay Çentiksiz tasarıma sahip üç arka kameralı Sony Xperia XZ4 göründü 5 ay Aquaman filmi hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 5 ay Beklenen telefon Meizu 16, Türkiye'de: Fiyatlar ve detaylar 5 ay OnePlus 6T McLaren Editon geliyor 5 ay Google Play Store'un tasarımında yenilikler yapıldı 5 ay Samsung'dan Pokemon Go'nun geliştiricisi Niantic'e 40 milyon dolar yatırım 5 ay Adata oyunculara yönelik hafıza kartlarını duyurdu 5 ay Rusya, yasaklı web sitelerini arama sonuçlarından kaldırmayan Google'a dava açtı 5 ay Xiaomi Mi 8 SE Geekbench’te Android Q ile görüntülendi 5 ay Audi e-tron GT Concept, fuar öncesi ilk resmi görselleriyle karşınızda 5 ay Kimlik avı sitelerinin yarısı insanları güvenlik kilidi ile kandırıyor 5 ay Sony PlayStation 5'in prototipine ait fotoğraflar ortaya çıktı iddiası [Güncellendi] 5 ay General Motors işçilerinin yüzde 15'ini çıkararak yeniden yapılanmaya gidiyor 5 ay Dubai polisi, dünyanın en gelişmiş polis araçlarından birini filosuna ekledi 5 ay Exynos 9820 işlemcili Samsung Galaxy S10'un AnTuTu puanı ortaya çıktı 5 ay Araç içi 5G testlerinde 27Gbps sınırına ulaşıldı 5 ay Çin’de üretilen Apple ürünlerine Trump vergisi geliyor 5 ay Çin'de genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu iddiası 5 ay InSight güneş panellerini açtı: İşte Mars'tan gönderdiği fotoğraf Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim