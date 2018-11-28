Neon Genesis Evangelion animesi Netflix’e geliyor

Netflix platformu Naruto, Death Note, ve Fullmetal Alchemist gibi klasiklerin yanında Devilman Crybaby, Aggretsuko ve Castlevania gibi yeni yapımların olduğu anime arşivine yeni bir klasik seriyi daha ekliyor. Neon Genesis Evangelion!

İlk bölümü 1995 yılında yayınlanan anime, günümüzde bile halâ popülerliğini korumakta. Netflix’te bunun farkında olmalı ki yaklaşık 25 yıllık bir animeyi popüler platforma taşıma kararı almış.

Kıyamet gününü andıran bir olayın 15 yıl sonrasını konu alan anime, Nerv adı verilen gizemli bir örgüt ile Angels (melekler) adlı uzaylı istilacıların mücadelesini ekranlara yansıtıyor. Bu gizemli örgütün kahramanları ise Evangelion adlı dev robotlara pilotluk yapan bir grup genç insan. Dini teoriler, varoluşçuluk ve insanlık evrimi gibi temalara ev sahipliği yapan seri, Netflix platformunda 2019 yılı ilkbaharında boy gösterecek. Son olarak sizleri ülkemizin bulunduğu bölgede de gösterime girmesini umduğumuz serinin fragmanıyla baş başa bırakıyoruz.

https://www.theverge.com/2018/11/27/18114331/netflix-neon-genesis-evangelion-anime-series