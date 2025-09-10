Giriş
    Son yılların en sevilen animelerinden My Hero Academia, Netflix tarafından filme uyarlanıyor

    Gerek manga gerekse anime serisiyle büyük başarı yakalayan My Hero Academia, şimdi de live-action bir filme dönüştürülüyor. Filmin yaratıcı ekibinde kimlerin olacağı netlik kazandı.

    Netflix'in My Hero Academia filmi şekillenmeye başlıyor Tam Boyutta Gör
    Hem son yılların en çok satan manga serilerinden biri olan hem de anime uyarlamasıyla epey ses getiren My Hero Academia, şimdi de Netflix tarafından live-action (animasyon olmayan) bir filme dönüştürülüyor. 2021 yılından beri gündemde olan bu film uyarlaması için nihayet somut adımlar atılmaya başlandı.

    Daha önce filmi yönetmesi için Shinsuke Sato ile anlaşan Netflix, bu hafta da My Hero Academia filminin senaristini belirledi. Hazırlıkları hız kazanan filmin senaryosunu Jason Fuchs (Wonder Woman, Argylle) yazacak.

    My Hero Academia Filmi İçin Hazırlıklar Hız Kazandı

    Netflix ve Legendary ortaklığında hazırlanan My Hero Academia'nin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi gibi detaylar henüz belirlenmedi. Ancak projenin artık hız kazanmış olması bunların da yakında belli olabileceğini gösteriyor.

    My Hero Academia, süper güçlerin yani “Quirk”lerin insanların büyük çoğunluğunda ortaya çıktığı bir dünyada geçiyor. Hikâye, hiçbir gücü olmadan doğan ancak en büyük kahraman olmayı hayal eden lise öğrencisi Izuku Midoriya’nın etrafında şekilleniyor. Midoriya, idolü All Might’ın dikkatini çekmesiyle birlikte onun mirasını devralıyor ve zorlu bir eğitim sürecine girerek profesyonel bir kahraman olma yolunda ilerliyor. Ancak bu yolculuk, yalnızca dostluk ve rekabet değil, aynı zamanda güçlü düşmanlarla yüzleşmeyi ve kahramanlığın ne anlama geldiğini sorgulamayı da beraberinde getiriyor.

