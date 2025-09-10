Son yılların en sevilen animelerinden My Hero Academia, Netflix tarafından filme uyarlanıyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Hem son yılların en çok satan manga serilerinden biri olan hem de anime uyarlamasıyla epey ses getiren My Hero Academia, şimdi de Netflix tarafından live-action (animasyon olmayan) bir filme dönüştürülüyor. 2021 yılından beri gündemde olan bu film uyarlaması için nihayet somut adımlar atılmaya başlandı.

Daha önce filmi yönetmesi için Shinsuke Sato ile anlaşan Netflix, bu hafta da My Hero Academia filminin senaristini belirledi. Hazırlıkları hız kazanan filmin senaryosunu Jason Fuchs (Wonder Woman, Argylle) yazacak.

My Hero Academia Filmi İçin Hazırlıklar Hız Kazandı

Netflix ve Legendary ortaklığında hazırlanan My Hero Academia'nin oyuncu kadrosu ve yayın tarihi gibi detaylar henüz belirlenmedi. Ancak projenin artık hız kazanmış olması bunların da yakında belli olabileceğini gösteriyor.

En iyi anime filmleri 4 ay önce eklendi

My Hero Academia, süper güçlerin yani “Quirk”lerin insanların büyük çoğunluğunda ortaya çıktığı bir dünyada geçiyor. Hikâye, hiçbir gücü olmadan doğan ancak en büyük kahraman olmayı hayal eden lise öğrencisi Izuku Midoriya’nın etrafında şekilleniyor. Midoriya, idolü All Might’ın dikkatini çekmesiyle birlikte onun mirasını devralıyor ve zorlu bir eğitim sürecine girerek profesyonel bir kahraman olma yolunda ilerliyor. Ancak bu yolculuk, yalnızca dostluk ve rekabet değil, aynı zamanda güçlü düşmanlarla yüzleşmeyi ve kahramanlığın ne anlama geldiğini sorgulamayı da beraberinde getiriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: