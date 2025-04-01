Netflix'in Devil May Cry animesinden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde sayıları hızla artmaya başlayan oyun uyarlamalarına çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Oyun sevilen serilerinden Devil May Cry, bu ay anime uyarlaması ile izleyici karşısına çıkacak. Netflix çatısı altında hayata geçirilen anime dizisi için meraklı bekleyiş sürerken, diziden yeni bir tanıtım videosu daha yayınlandı.

Devil May Cry'ın anime dizisi, Castlevania ve Dredd gibi yapımların arkasındaki isim olan ünlü yapımcı Adi Shankar öncülüğünde hayata geçirildi. Shankar daha önce Castlevania serisinde de Netflix ile çalışmıştı.

Nisan 2025'te çıkacak en dikkat çekici 10 oyun 2 gün önce eklendi

Devil May Cry, 3 Nisan'da Netflix'te İzle

Anime, insan ve iblis alemleri arasındaki geçidin şeytani güçler tarafından açılmaya çalışılmasını konu alıyor. Her iki dünyanın da kaderini tayin etme gücüne sahip olan Dante, bu sırada kaderinden ve gerçek potansiyelinden habersiz biçimde iblis avlamaya devam ediyor. Ancak şeytani güçler geçidi açıp insanlar alemine geçmeye çalışınca, Dante de bu mücadelenin içine çekiliyor.

Bu açıklamaya ve yayınlanan yeni fragmana bakılırsa, anime dizisi serinin üçüncü oyunu olan Devil May Cry 3: Dante's Awakening'in serbest bir uyarlaması olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Netflix'in Devil May Cry animesinden yeni tanıtım videosu geldi