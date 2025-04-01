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    Netflix'in Devil May Cry animesinden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı

    Bu ay Netflix'te izleyici ile buluşacak olan Devil May Cry animesinden yeni bir tanıtım videosu yayınlandı. Dizi, aynı adlı popüler oyun serisinin bir uyarlaması olacak. 
    Devil May Cry Tam Boyutta Gör
    Son dönemde sayıları hızla artmaya başlayan oyun uyarlamalarına çok yakında bir yenisi daha eklenecek. Oyun sevilen serilerinden Devil May Cry, bu ay anime uyarlaması ile izleyici karşısına çıkacak. Netflix çatısı altında hayata geçirilen anime dizisi için meraklı bekleyiş sürerken, diziden yeni bir tanıtım videosu daha yayınlandı.

    Devil May Cry'ın anime dizisi, Castlevania ve Dredd gibi yapımların arkasındaki isim olan ünlü yapımcı Adi Shankar öncülüğünde hayata geçirildi. Shankar daha önce Castlevania serisinde de Netflix ile çalışmıştı.

    Devil May Cry, 3 Nisan'da Netflix'te İzle

    Anime, insan ve iblis alemleri arasındaki geçidin şeytani güçler tarafından açılmaya çalışılmasını konu alıyor. Her iki dünyanın da kaderini tayin etme gücüne sahip olan Dante, bu sırada kaderinden ve gerçek potansiyelinden habersiz biçimde iblis avlamaya devam ediyor. Ancak şeytani güçler geçidi açıp insanlar alemine geçmeye çalışınca, Dante de bu mücadelenin içine çekiliyor.

    Bu açıklamaya ve yayınlanan yeni fragmana bakılırsa, anime dizisi serinin üçüncü oyunu olan Devil May Cry 3: Dante's Awakening'in serbest bir uyarlaması olacak.

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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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