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    Netflix'in Devil May Cry animesinden beklenen fragman geldi

    Sevilen oyun serisi Devil May Cry'ın anime dizisi geliyor. Önümüzdeki ay Netflix'te izleyici ile buluşacak olan Devil May Cry dizisinden ilk uzun fragman yayınlandı.     
    Devil May Cry Tam Boyutta Gör
    Hem animasyon dizilerinin hem de animelerinin sayısını hızla arttırmaya devam eden Netflix, önümüzdeki dönemde dikkat çekici bir animeyi daha izleyici ile buluşturacak. Aynı adlı video oyun serisinden uyarlanan Devil May Cry dizisi, 3 Nisan'da Netflix'te izleyici ile buluşacak. Özellikle serinin hayranları tarafından merakla beklenen anime dizisi için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, dün diziden uzun ilk fragmanı yayınladı.

    Devil May Cry'ın Anime Dizisi, 3 Nisan'da Netflix'te Yayınlanacak

    Devil May Cry'ın anime dizisi, Castlevania ve Dredd gibi yapımların arkasındaki isim olan ünlü yapımcı Adi Shankar öncülüğünde hayata geçirildi. Shankar daha önce Castlevania serisinde de Netflix ile çalışmıştı.

    Anime, insan ve iblis alemleri arasındaki geçidin şeytani güçler tarafından açılmaya çalışılmasını konu alıyor. Her iki dünyanın da kaderini tayin etme gücüne sahip olan Dante, bu sırada kaderinden ve gerçek potansiyelinden habersiz biçimde iblis avlamaya devam ediyor. Ancak şeytani güçler geçidi açıp insanlar alemine geçmeye çalışınca, Dante de bu mücadelenin içine çekiliyor.

    Bu açıklamaya ve yayınlanan yeni fragmana bakılırsa, anime dizisi serinin üçüncü oyunu olan Devil May Cry 3: Dante's Awakening'in serbest bir uyarlaması olacak.

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