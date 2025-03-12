Netflix'in Devil May Cry animesinden beklenen fragman geldi

Devil May Cry'ın Anime Dizisi, 3 Nisan'da Netflix'te Yayınlanacak
Devil May Cry'ın anime dizisi, Castlevania ve Dredd gibi yapımların arkasındaki isim olan ünlü yapımcı Adi Shankar öncülüğünde hayata geçirildi. Shankar daha önce Castlevania serisinde de Netflix ile çalışmıştı.
Anime, insan ve iblis alemleri arasındaki geçidin şeytani güçler tarafından açılmaya çalışılmasını konu alıyor. Her iki dünyanın da kaderini tayin etme gücüne sahip olan Dante, bu sırada kaderinden ve gerçek potansiyelinden habersiz biçimde iblis avlamaya devam ediyor. Ancak şeytani güçler geçidi açıp insanlar alemine geçmeye çalışınca, Dante de bu mücadelenin içine çekiliyor.
Bu açıklamaya ve yayınlanan yeni fragmana bakılırsa, anime dizisi serinin üçüncü oyunu olan Devil May Cry 3: Dante's Awakening'in serbest bir uyarlaması olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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