Devil May Cry'ın animasyon dizisi geliyor

Netflix ekranlarında yayınlanan Castlevania animasyon dizisiyle başarı yakalayan Adi Shankar ve ekibinin, şimdilerde yeni bir hedefi var: Capcom'un ikonik oyunlarından Devil May Cry'ın animasyonunu yapmak.

IGN 'de yer alan habere göre, Shankar'ın aklında ilginç fikirler var. Hazırlayacağı animasyon serisinde, hem Castlevania hem de Devil May Cry'ın hikayesi aynı evrende geçebilir. Shankar, IGN'ye verdiği röportajda, "Hollywood'daki beceriksizlerin önüne geçmek için Devil May Cry'ın haklarını satın aldığını" açıkladı. Dizinin ne zaman izlenebilir olacağı ve hangi platformlarda yayınlanacağı hakkında bilgi verilmedi. Ancak bir önceki animasyonun yayınlandığı Netflix, şimdilik güçlü bir aday olarak gözüküyor.

Castlevania ve Devil May Cry, farklı şirketlerin elinden çıkan oyunlar. Bu iki eseri birleştirip tek animasyonun içinde var etmek kulağa garip gelebilir. Ancak yine de Super Smash Bros gibi oyunlar, farklı geliştiriciler tarafından üretilen karakterlerin aynı oyunda nasıl birlikte var olabileceğini bizlere gösterdi. Animasyon dizisi hakkında daha fazla bilgi için beklememiz gerekiyor. Fakat Devil May Cry hayranları bu haberi memnuniyetle karşılayacaktır.

https://www.ubergizmo.com/2018/11/devil-may-cry-animated-series/