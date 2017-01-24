Nesli tükenmiş olan Tazmanya kaplanının beyni incelendi

Teknolojinin gelişmesi ve insan nüfusunun artmasıyla beraber maalesef ki doğal kaynakların kullanımı da aşırı seviyelere çıkıyor. Bunun sonucunda doğal denge bozularak çeşitli hayvan türleri ortadan kalkıyor. Son yüzyıllarda belirgin hale gelen bu durum, günümüzde ise çok daha tehlikeli seviyelere geldi. Geçen yüzyılda ortadan kalkan türlerden biri de Tazmanya kaplanı ya da asıl ismiyle taylasin (thylacine).

Tazmanya kaplanı gibi nesli tükenmiş hayvan türlerini incelemek kolay olmuyor. 80 yıldan fazla süredir nesli tükenmiş durumda olan Tazmanya kaplanına maalesef nesli tükenmeden önce de pek bilimsel ilgi gösterilmemiş, bu tür koloniciler tarafından çiftlik hayvanlarına bir tehdit olarak görülmüş. Ancak bu türün neslinin tükenmiş olmasına rağmen bilim insanları yakın zamanda bazı bilgilere ulaşmayı başardı.

Araştırmacılar, korunmuş iki adet Tazmanya kaplanı beynini inceleyerek bu hayvanların düşünülenden çok daha zeki olduğunu ortaya çıkardı. Tazmanya canavarınınkine benzer bir yapısı olan bu beyinlerin, frontal lobu ise onlarınkine göre daha büyük. Bu durum ise Tazmanya kaplarının, Tazmanya canavarlarına göre plan yapma ve karar verme konusunda daha iyi olduğunu gösteriyor. Bu sonuç, Tazmanya kaplanlarının, Tazmanya canavarının aksine, leş yiyen bir tür değil avcı bir tür olduğu fikrini destekliyor.

Bu önemli sonuçlara ulaşmak için, araştırma grubu iki farklı tarama yöntemi kullanmış. MRI yani manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile bu beyinlerin gri maddeleri, difüzyon tensörü görüntüleme yöntemi ile de ak maddeleri incelenmiş. Kullanılan örneklerin 100 yaşından fazla olması nedeniyle araştırmacılar, bilgisayar modelleri kullanarak ve bazı yöntemler izleyerek bu beyinlerin ak maddelerini yeniden oluşturmak zorunda kalmış.

Tazmanya kaplanı hakkında önemli sonuçlara ulaşmanın yanında, bu araştırmanın sonuçları başka araştırmacıların diğer nesli tükenmiş hayvan türleri hakkında bilgi edinmesine yardımcı olabilir. Ayrıca bu araştırma önemli bir tarihsel sonuç da ortaya koyuyor: Koloniciler, Tazmanya kaplanına karşı acımasız davranmanın yanında, bu türün yeteneklerini de küçümsemiş.

https://www.engadget.com/2017/01/23/brain-scans-of-extinct-species/