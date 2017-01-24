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Nesli tükenmiş olan Tazmanya kaplanının beyni incelendi

Araştırmacılar, geçen yüzyılda nesli tükenmiş olan Tazmanya kaplanlarının beyinleri hakkında incelemeler yaparak önemli sonuçlara ulaştı. Detaylar haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,4b
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18
Diğer Bilim ve Teknoloji
Alper Çakan
Yazar
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Nesli tükenmiş olan Tazmanya kaplanının beyni incelendi
 
Teknolojinin gelişmesi ve insan nüfusunun artmasıyla beraber maalesef ki doğal kaynakların kullanımı da aşırı seviyelere çıkıyor. Bunun sonucunda doğal denge bozularak çeşitli hayvan türleri ortadan kalkıyor. Son yüzyıllarda belirgin hale gelen bu durum, günümüzde ise çok daha tehlikeli seviyelere geldi. Geçen yüzyılda ortadan kalkan türlerden biri de Tazmanya kaplanı ya da asıl ismiyle taylasin (thylacine).
Tazmanya kaplanı gibi nesli tükenmiş hayvan türlerini incelemek kolay olmuyor. 80 yıldan fazla süredir nesli tükenmiş durumda olan Tazmanya kaplanına maalesef nesli tükenmeden önce de pek bilimsel ilgi gösterilmemiş, bu tür koloniciler tarafından çiftlik hayvanlarına bir tehdit olarak görülmüş. Ancak bu türün neslinin tükenmiş olmasına rağmen bilim insanları yakın zamanda bazı bilgilere ulaşmayı başardı.
Araştırmacılar, korunmuş iki adet Tazmanya kaplanı beynini inceleyerek bu hayvanların düşünülenden çok daha zeki olduğunu ortaya çıkardı. Tazmanya canavarınınkine benzer bir yapısı olan bu beyinlerin, frontal lobu ise onlarınkine göre daha büyük. Bu durum ise Tazmanya kaplarının, Tazmanya canavarlarına göre plan yapma ve karar verme konusunda daha iyi olduğunu gösteriyor. Bu sonuç, Tazmanya kaplanlarının, Tazmanya canavarının aksine, leş yiyen bir tür değil avcı bir tür olduğu fikrini destekliyor.
Bu önemli sonuçlara ulaşmak için, araştırma grubu iki farklı tarama yöntemi kullanmış. MRI yani manyetik rezonans görüntüleme yöntemi ile bu beyinlerin gri maddeleri, difüzyon tensörü görüntüleme yöntemi ile de ak maddeleri incelenmiş. Kullanılan örneklerin 100 yaşından fazla olması nedeniyle araştırmacılar, bilgisayar modelleri kullanarak ve bazı yöntemler izleyerek bu beyinlerin ak maddelerini yeniden oluşturmak zorunda kalmış.
Tazmanya kaplanı hakkında önemli sonuçlara ulaşmanın yanında, bu araştırmanın sonuçları başka araştırmacıların diğer nesli tükenmiş hayvan türleri hakkında bilgi edinmesine yardımcı olabilir. Ayrıca bu araştırma önemli bir tarihsel sonuç da ortaya koyuyor: Koloniciler, Tazmanya kaplanına karşı acımasız davranmanın yanında, bu türün yeteneklerini de küçümsemiş.

https://www.engadget.com/2017/01/23/brain-scans-of-extinct-species/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Lumibrite 2 yıl en beğenilen
Tazmanya canavarıyla karıştırılmaması gereken canlı...
Bahsi geçen kaplan resimdeki
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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teramit 2 yıl
genetik haberi de yaptınız bi magazin ve futbol haberi yapmadınız.
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Rajeesh 2 yıl
o nasıl kaplan lan, aç açıkta kalmış sokak köpeği gibi
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V4LKyR 2 yıl
Birileri neden bir hayvanın 100 yıl boyunca beynini saklar? Hem de soyu tükenmiş.
İnsanoğlu çok korkunç bir yaratık.
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Bluflame 2 yıl
bu adamlar dh-forum üyelerinin beynini incelese çok daha ilginç şeyler bulurlar.
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ti7800 2 yıl
Son tazmanya kaplanı videosu
youtube.com/...
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ULYSES 2 yıl
Bu hayvanın son örneğinin hareketli görüntüleri de vardı. İzlediğimde içim acımıştı. Öyle yalnız, öyle mahsun duruyordu ki. Bu güzel hayvanı biz yok ettik. Hala da devam ediyoruz bu kıyıma.
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jubeii 2 yıl
ulan adamı katletmissiniz. soyunu sopunu kurutmussunuz. geriye beyin mi kaldı incelemeye. insanlıkta beyin olmayınca bunları incelersiniz. yazık. bu dünya gibi bi tane daha olsa gene yetmez insanlığa. fotoyu görünce yazık dedim.
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irish 2 yıl
Haberi beğenmeyenler başlığı okuyup girmeyebilir.
Her haber herkese hitap etmeyebilir.
Hitap edenlere bırakın yorumları. Şahsen her haber başlığı altında bu tarz yorumlar görmekten sıkıldım.
Kimseye hitap etmiyorsa başlık zaten kendi kendine kaybolur gider.
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Aklı sıra konuda espri yapan arkadaşların nesli tükenmez ama böyle hayvanların ki tükenir. Niye? çünkü bu hayvanlar insanlar gibi vahşi yaratıklara karşılık verebilecek güdüye sahip değil. Onlar için üremek spor değil, canını korumak o kadar kolay değil. Ama bu şuğursuz beyinler düşünemese bile sırf üremek için üreyebildiğinden nesilleri tükenmiyor.
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FIRAT_G_ 2 yıl
Beyni olsa zaten nesli tükenmezdi, bunların beynini inceleyenleri bilimden men etmek lazım, israf...
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JoeyBane 2 yıl
o kadar zeki olsaydı nesli tükenmezdi
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Mephalay 2 yıl JoeyBane
JoeyBane
o kadar zeki olsaydı nesli tükenmezdi

En çok üreyenler en zeki olanlardır diyorsun yani ?
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mipa90 2 yıl JoeyBane
JoeyBane

o kadar zeki olsaydı nesli tükenmezdi

işte toplum işte insan zekası bravo. bende bu tezi nasıl çürütürüm diye düşünüyordum. Turkiyeının IQ seviyesi ortada zaten . bizim kafalar ancak sevişmeye çalışır. zekadan üremiyoruz yani merak etme. bu yorumu nerenle oluşturup yazdın gerçekten merak ediyorum.
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muhamnet 2 yıl
Kedi, köpek, kaplanın aritmetik ortalamasi gibi olmuş.
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