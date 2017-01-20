Google servisleri üzerinden 1 milyar dolarlık hack

2015’de bankalardan milyar dolar seviyesinde vurgun yapan Carbanak isimli hacker grubunu bazı okuyucularımız hatırlayacaktır. Kendi özelleştirilmiş kötücül yazılımları olan Carbanak’ın ismini alan bu grubun, şimdi de Google hizmetlerini kullanarak olası mağdurlarını izlediği ve kontrol ettiği ortaya çıktı.

Anunak adıyla da bilinen Carbanak grubunun 2013’ten beri faaliyette bulunduğu düşünülüyor. İşin ilginç tarafı ise grubun aktiviteleri ancak 2015 yılında gün yüzüne çıkabildi. 2015’te grubun ortaya çıkmasını sağlayan olay ise grubun Trojan kullanarak dünya çapında çeşitli bankaları hedef alması ve bunun sonucunda yaklaşık 1 milyar dolar ele geçirmeleri.

Forepoint’teki güvenlik araştırmacılarına göre, grup VBScript ile yazdıkları kötücül yazılımlarını güncelledi ve artık bu yazılım Google hizmetlerini kullanabiliyor. Bu sayede siber saldırganlar artık Google Forms, Google Sheets ve Google Apps Script gibi çeşitli hizmetlere komut gönderebiliyor ve bilgi çekebiliyor.

Araştırmacılara göre saldırganlar Google servislerini kullanarak dinamik olarak Google Sheets gibi servislerde çalışma sayfası/tablo oluşturup, mağdurların cihazlarına komut göndermek gibi işlemler ve daha çeşitli işlemler yapabiliyor. Yine araştırmacılara göre Google servislerini kullanarak daha fazla cihaza ulaşabiliyorlar. Google servislerini kullandıkları zaman kullanıcıya daha güvenilir görünüyor ve kullanıcı iş yerindeki bir bilgisayarda olsa bile Google’ın işletme tarafından engellenmiş olma ihtimali düşük olduğu için saldırı daha kolay oluyor.

Yine çeşitli güvenlik şirketleri tarafından yapılan araştırmalara göre bu siber saldırı grubu daha geniş coğrafi alanlarda aktivite göstermeye başladı. Ayrıca grubun Rusya merkezli olup daha büyük bir suç örgütü tarafından desteklendiği düşünülüyor. Forcepoint’teki araştırmacılar Google’ı bilgilendirmiş durumda ve detaylar için beraber çalışmaya başlamışlar.

http://www.ibtimes.co.uk/hacker-group-that-pulled-off-billion-dollar-bank-job-using-google-services-malware-monitoring-1601879?utm_source=news_republic&utm_medium=referral&utm_campaign=rss&utm_content=/rss/news_republic/technology