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Google servisleri üzerinden 1 milyar dolarlık hack

2015’de milyar dolarlık saldırıda bulunan ünlü hacker grubu Carbanak’ın şimdi de Google servislerini kullanarak saldırıya geçtiği ortaya çıktı. Detaylar haberimizde.
2 yıl
6,1b
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10
Güvenlik
Alper Çakan
Yazar
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2015’de bankalardan milyar dolar seviyesinde vurgun yapan Carbanak isimli hacker grubunu bazı okuyucularımız hatırlayacaktır. Kendi özelleştirilmiş kötücül yazılımları olan Carbanak’ın ismini alan bu grubun, şimdi de Google hizmetlerini kullanarak olası mağdurlarını izlediği ve kontrol ettiği ortaya çıktı.
Anunak adıyla da bilinen Carbanak grubunun 2013’ten beri faaliyette bulunduğu düşünülüyor. İşin ilginç tarafı ise grubun aktiviteleri ancak 2015 yılında gün yüzüne çıkabildi. 2015’te grubun ortaya çıkmasını sağlayan olay ise grubun Trojan kullanarak dünya çapında çeşitli bankaları hedef alması ve bunun sonucunda yaklaşık 1 milyar dolar ele geçirmeleri.
Forepoint’teki güvenlik araştırmacılarına göre, grup VBScript ile yazdıkları kötücül yazılımlarını güncelledi ve artık bu yazılım Google hizmetlerini kullanabiliyor. Bu sayede siber saldırganlar artık Google Forms, Google Sheets ve Google Apps Script gibi çeşitli hizmetlere komut gönderebiliyor ve bilgi çekebiliyor.
Araştırmacılara göre saldırganlar Google servislerini kullanarak dinamik olarak Google Sheets gibi servislerde çalışma sayfası/tablo oluşturup, mağdurların cihazlarına komut göndermek gibi işlemler ve daha çeşitli işlemler yapabiliyor. Yine araştırmacılara göre Google servislerini kullanarak daha fazla cihaza ulaşabiliyorlar. Google servislerini kullandıkları zaman kullanıcıya daha güvenilir görünüyor ve kullanıcı iş yerindeki bir bilgisayarda olsa bile Google’ın işletme tarafından engellenmiş olma ihtimali düşük olduğu için saldırı daha kolay oluyor.
Yine çeşitli güvenlik şirketleri tarafından yapılan araştırmalara göre bu siber saldırı grubu daha geniş coğrafi alanlarda aktivite göstermeye başladı. Ayrıca grubun Rusya merkezli olup daha büyük bir suç örgütü tarafından desteklendiği düşünülüyor. Forcepoint’teki araştırmacılar Google’ı bilgilendirmiş durumda ve detaylar için beraber çalışmaya başlamışlar.

http://www.ibtimes.co.uk/hacker-group-that-pulled-off-billion-dollar-bank-job-using-google-services-malware-monitoring-1601879?utm_source=news_republic&utm_medium=referral&utm_campaign=rss&utm_content=/rss/news_republic/technology Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Elde edilen para kara para olarak kullanılıyor ve basit bahaneler ile müşteri mağdur ediliyor. Küçük meblağlar yüzlerce kişi den alınıyor buda sıkıntı yapmıyor.bu para ile usa ve İsrail in savaş masrafları sağlanıyor. Burda bir peovakasyon yapmıyorum bu bilinsin. Google ve benzeri servisler bilerek yapıyor bunu.Açık yok sistemlerde. Uluslararası alanda yüksek güvenlik algoritma ları hazırlıyorum ve dışardan salınan bir trojen ile yapılmıyor hiç biri. Android 5.1 de Google kendisi sizin tüm şifrelerini zi telofon numaraları ni kayıtlı kart bilgilerini birkaç farklı servise yönlendirme yapıyor. Uzun süredir çok tercih edilen bazı markaların güncelle me almamasida buna dayanıyor. Editörler den ricam lütfen yayınlayın en azından kendi vatandaşım ız bilgilensin. Trsld(birçok yerel veri tabanın güvenlik güncelleme leri kucuk notlar bırakılarak düzelti)
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alemburda34 2 yıl
Adam sistemi entegre hale getirmis bu hacker korkulur oldu olacak calinan hesaplarida google drive depolayin.
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haydarali34 2 yıl
Al Capone sağ olsa meslek değiştirirdi
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Kerim5100 2 yıl
Şimdi anladınız mı Google Play Servisleri telefonda neden 800mb yer kaplıyor :D
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bekle yan çarı getiriyom 2 yıl en beğenilen
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Red_devil33 2 yıl
Hiç bir bilgisayar güvenli degildir
Bunu ben kimim adlı filmden hatırlıyorum
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SEO-Uzmanı 2 yıl
ofis üzerinde çalışan scriptler açıkları ile hack yapmışlar !
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BekirTemel 2 yıl
En komiğide bu tarz işler yapan grupların haksız kazanç elde ettiğini düşündükleri zengin kesime bulaşmaya çaba sarf etmeleri, kardeş senin yaptığın ne?
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cengiz7 2 yıl
Baba bu siber işlerde çok para var bee bırakın yolu kömürü konuşmayıda savunma değil saldırı siber ordusu kuralım :D
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QaraKurum 2 yıl
Belli ki rus mafyasi kendini dijital çağa uydurmuş...
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