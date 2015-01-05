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Netatmo'dan evler için "hoş geldiniz" kamerası

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Netatmo'dan evler için
İlginç ürünlere imza atan Netatmo firması, CES 2015 Fuarı'nda Welcome adını verdiği yeni ev içi kullanım kamerasını duyurdu. Türkçe "Hoş Geldiniz" anlamına gelen kamera, yüz tanıma teknolojisinden istifade ederek, eve giren bireylerin telefonuna otomatik mesaj yolluyor. Peki bu bizim ne işimize yarayacak derseniz eğer, örneğin çocuğunuz okuldan eve dönüş yaptığında sistem ebeveynlerin telefonuna bildirim yollayabilecek. 
Yetişkinler ya da gençler bundan hoşnut olmayabilir ki o noktada da özelleştirilmiş seçeneklerle kişiye göre ayarlama yapılabiliyor. Kişilerin video kayıtları ve yüz tanıma bilgileri herhangi bir bulut depolama servisine gitmiyor ve sadece cihazın üzerindeki SD kart üzerine kaydediliyor. Netatmo'ya göre cihazın kurulumu son derece basit. Kamerayı prize takıyorsunuz ve hem IOS hem de Android platformunda yer alan uygulaması için gerekli tanımlamaları yaparak hoş geldiniz kamerasını birkaç dakika içerisinde kullanmaya başlayabiliyorsunuz.
Bu yılın ikinci çeyreğinde hazır olacak Welcome kamerasının detayları şöyle;
- Yüz tanımlama teknolojisi
- 1080p Full HD video, 2 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan sensör 
- 130° görüş açısı
- Gece görüş özelliği ve infrared LED
- Beraberinde MicroSD kart
- Bankalarınkine benzer gelişmiş veri koruması
- WiFi ve Ethernet bağlantısı
Netatmo Welcome için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor. 

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rorschach_ 4 yıl
Aleykümselam desin canımı yesin.
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arel.gr 4 yıl
3G SIM desteksiz boru !
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myanemicnick 4 yıl
"O,ağam hoş geldin" diyen cihaz
Ayrıca SS yollayacaksa 3g ye ne gerek var.
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umut_baris 4 yıl
Bunun yerine çocuğunuzu düzgün eğitebilirsiniz.
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