Netatmo'dan evler için "hoş geldiniz" kamerası

İlginç ürünlere imza atan Netatmo firması, CES 2015 Fuarı'nda Welcome adını verdiği yeni ev içi kullanım kamerasını duyurdu. Türkçe "Hoş Geldiniz" anlamına gelen kamera, yüz tanıma teknolojisinden istifade ederek, eve giren bireylerin telefonuna otomatik mesaj yolluyor. Peki bu bizim ne işimize yarayacak derseniz eğer, örneğin çocuğunuz okuldan eve dönüş yaptığında sistem ebeveynlerin telefonuna bildirim yollayabilecek.

Yetişkinler ya da gençler bundan hoşnut olmayabilir ki o noktada da özelleştirilmiş seçeneklerle kişiye göre ayarlama yapılabiliyor. Kişilerin video kayıtları ve yüz tanıma bilgileri herhangi bir bulut depolama servisine gitmiyor ve sadece cihazın üzerindeki SD kart üzerine kaydediliyor. Netatmo'ya göre cihazın kurulumu son derece basit. Kamerayı prize takıyorsunuz ve hem IOS hem de Android platformunda yer alan uygulaması için gerekli tanımlamaları yaparak hoş geldiniz kamerasını birkaç dakika içerisinde kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Bu yılın ikinci çeyreğinde hazır olacak Welcome kamerasının detayları şöyle;

- Yüz tanımlama teknolojisi

- 1080p Full HD video, 2 mikron büyüklüğünde piksellerden oluşan sensör

- 130° görüş açısı

- Gece görüş özelliği ve infrared LED

- Beraberinde MicroSD kart

- Bankalarınkine benzer gelişmiş veri koruması

- WiFi ve Ethernet bağlantısı

Netatmo Welcome için henüz fiyat bilgisi bulunmuyor.