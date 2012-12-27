Netbook pazarı yıl sonunda ömrünü tamamlıyor





Dizüstü cihazlarına göre daha hafif, daha küçük ve gündelik işlemleri yapabilecek kapasitede olan netbook modelleri 2008 yılı ile birlikte bir yükseliş dönemine girmişti. Ancak 2010 yılında başlayan tablet furyasında aynı yetenekte tablet modellerinin rekabete girmesi, netbook üreticilerini zorlamaya başladı.





İlk dönemde onlarca üretici firma varken, bu dönemde sadece Asus ve Acer'ın pazara aktif olarak ürün sürdüğü raporlarda belirtiliyordu. Bu iki firma ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülke pazarlarında 250$-300$ arasında fiyatlarla satışlar yapmaktaydı.





Ancak Asus, yıl sonu itibariyle Eee PC ürünlerine son noktayı koyacağını açıklamıştı. Acer da gelecek yıl için herhangi bir netbook modeli üretmeyeceğini duyurmuştu. Bu iki firmanın çekilmesiyle netbook pazarı da kısa süren ömrünü noktalamış oldu.





Bununla birlikte Intel dijital işaretleme ve POS sistemleri için netbook seviyesi Atom işlemcileri pazarlamaya devam edecek. Üreticiler netbook'ların yerini alması amacıyla 400$ altı dizüstü modelleri üretmeye başladı.

http://www.digitimes.com/news/a20121226PD222.html