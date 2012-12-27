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Netbook pazarı yıl sonunda ömrünü tamamlıyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dizüstü cihazlarına göre daha hafif, daha küçük ve gündelik işlemleri yapabilecek kapasitede olan netbook modelleri 2008 yılı ile birlikte bir yükseliş dönemine girmişti. Ancak 2010 yılında başlayan tablet furyasında aynı yetenekte tablet modellerinin rekabete girmesi, netbook üreticilerini zorlamaya başladı.

İlk dönemde onlarca üretici firma varken, bu dönemde sadece Asus ve Acer'ın pazara aktif olarak ürün sürdüğü raporlarda belirtiliyordu. Bu iki firma ağırlıklı olarak gelişmekte olan ülke pazarlarında 250$-300$ arasında fiyatlarla satışlar yapmaktaydı. 

Ancak Asus, yıl sonu itibariyle Eee PC ürünlerine son noktayı koyacağını açıklamıştı. Acer da gelecek yıl için herhangi bir netbook modeli üretmeyeceğini duyurmuştu. Bu iki firmanın çekilmesiyle netbook pazarı da kısa süren ömrünü noktalamış oldu.

Bununla birlikte Intel dijital işaretleme ve POS sistemleri için netbook seviyesi Atom işlemcileri pazarlamaya devam edecek. Üreticiler netbook'ların yerini alması amacıyla 400$ altı dizüstü modelleri üretmeye başladı. 

http://www.digitimes.com/news/a20121226PD222.html Yorum Yaz
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E_Aydin35 6 yıl
Yenilikler her zaman önündekinin sırasını alır ve onu arkadaya atar.. Netbook gerçekten çok büyük bir kitleye hitap ediyordu, kullanım alanı olarakda baya yaygındı..
Ama tabletler, çok işlevli yüksek hızlı işlemcili telefonlar ve bunun yanında gelen Ultrabook'lar artık ön planda olacak bundan sonra :)
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sendemail 6 yıl
Bütün markaların tabletlerini verseler yine de netbooka değişmem.
Tabletlerin bir üretkenliği yok ki ...
Kullanım alanınız oyun oynamak değilse ,netbook harika bir cihaz.
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bellair 6 yıl
orta karar bir laptop u 800 900 liraya alabilirken netbook lar 650 700 lira civarıydı böyle oluncada tüketici biraz daha koyar laptop alırım diyordu. tabletlerin yayılmasıda netbookların iyice köşeye sinmelerine neden oldu durum böyle oluncada raf ömürlerinin uzun olması beklenemezdi
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Statistik 6 yıl
Atom faciasi, Atom'un yuzunden hic populer olmadi, ben Core i3lu Acer modeli aldim gecen sene, HD film bile oynatiyordu, ve hala ilk gunku gibi kullaniyorum
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YasinKsmG 6 yıl
bende de asus'un Eee PC modeli var hayırlısı bir MSI notebook almayı planlıyorum bunu oyunlarda bota atmak için kullanırım sürekli açık durur :D
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Salona 6 yıl
Taşınabilirlik açısından bi dönem iş görüyordu fakat illa masaüstünü görücem demiyosanız tablet yeterli..
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DH Misafiri 6 yıl
niye insanlar netbooku küçümser.benim param yok laptop almaya üniversitedeki tüm işlerimi netbook halletti.photoshop visual studio aynı anda açıp çalışabiliyordum.tabi herşey oyun için olmuşsa o ayrı
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escapethelife 6 yıl
Bizahmet
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gageracer 6 yıl
Yıl sonu derken 1 hafta sonra mı?Şaka mı bu?
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halloven 6 yıl
bence çok iyi olur tamamlasın verilen paralara yazık...
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Batuist 6 yıl
önceki yıllardaki öngörüm böylece elle tutulur bir hal almış oldu... bunun olacağını yıllar önce yazmıştım..
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