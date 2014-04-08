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Netflix 4K video yayınına resmen başlıyor

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Netflix 4K video yayınına resmen başlıyor

Son dönemde 4K çözünürlüğe destek veren televizyon ve monitörler yavaş yavaş piyasada boy göstermeye başlarken, içerik konusunda ise aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Sony'nin bu konuda önemli çalışmaları varken, çevrimiçi video izleme portalı Netflix de büyük adımlar atıyor.

Geçen yıl 4K test videolarını yayınlamaya başlayen Netflix, popüler House of Cards dizisini 4K olarak yayınlama sözü vermişti. Başrolünde Kevin Spacey'in yer aldığı ve ABD başkanlık sisteminde yaşanan olayları anlatan House of Cards dizisi ikinci sezon itibariyle 4K çözünürlüğe geçiş yaptı.

Diziyi şimdilik Netflix uygulaması yüklü olan ve HEVC/H.265 kodeğini destekleyen televizyonlar görüntüleyebilecek. Sonrasında ise set üstü kutular da buna dahil olacak.

Bir Netflix sözcüsü 4K içeriklerin sahneleri çok daha ayrıntılı olarak yansıttığını ve ileride başka içerikleri de 4K olarak yayınlayacaklarını dile getirdi.  

http://www.multichannel.com/news/tv-apps/netflix-starts-stream-4k/373677 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
logitech_5 5 yıl
biz hala 8mbit :)
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waywedie 5 yıl logitech_5
logitech_5

biz hala 8mbit :)

Birde üzerine 50 gb hız kotası. :(
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olağan_şüpheli 5 yıl
House of cards nasıl dizi ?
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yhackup 5 yıl
Cinemaximum Sinemalarında dahi 1080p Video kocaman duvar boyunca küçücük ekranda 4k ya hiç gerek yok
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SharpThunder 5 yıl yhackup
yhackup
Cinemaximum Sinemalarında dahi 1080p Video kocaman duvar boyunca küçücük ekranda 4k ya hiç gerek yok

1080p mi :D 8k olmasin sakin 8k gozun algiladigi son cozunurluk ondan sonrasi gereksiz
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