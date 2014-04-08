Netflix 4K video yayınına resmen başlıyor





Son dönemde 4K çözünürlüğe destek veren televizyon ve monitörler yavaş yavaş piyasada boy göstermeye başlarken, içerik konusunda ise aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Sony'nin bu konuda önemli çalışmaları varken, çevrimiçi video izleme portalı Netflix de büyük adımlar atıyor.





Geçen yıl 4K test videolarını yayınlamaya başlayen Netflix, popüler House of Cards dizisini 4K olarak yayınlama sözü vermişti. Başrolünde Kevin Spacey'in yer aldığı ve ABD başkanlık sisteminde yaşanan olayları anlatan House of Cards dizisi ikinci sezon itibariyle 4K çözünürlüğe geçiş yaptı.





Diziyi şimdilik Netflix uygulaması yüklü olan ve HEVC/H.265 kodeğini destekleyen televizyonlar görüntüleyebilecek. Sonrasında ise set üstü kutular da buna dahil olacak.





Bir Netflix sözcüsü 4K içeriklerin sahneleri çok daha ayrıntılı olarak yansıttığını ve ileride başka içerikleri de 4K olarak yayınlayacaklarını dile getirdi.

http://www.multichannel.com/news/tv-apps/netflix-starts-stream-4k/373677