Netflix, New York'ta kuracağı prodüksiyon merkezine 100 milyon dolar yatırım yapacak

Netflix, varlığını New York'ta da anlamlı bir şekilde hissettirmeye hazırlanıyor. Çevrimiçi akış devi, New York'ta bir üretim merkezi kurmak için 100 milyon dolar yatırım yapacağını doğruladı. New York Valisi Andrew Cuomo 'dan yapılan açıklamaya göre, süreçte yüzlerce yeni personel de işe alınacak.

Daha fazla kaliteli yapım gelecek

Şirketin yeni üretim merkezi, önümüzdeki beş yıl içinde New York'ta yüzlerce yeni yönetici ve binlerce üretim ekibinin işi alınacağı Brooklyn ve Manhattan ofisini kapsayacak. Netflix yöneticilerinden Jason Hariton konuyla ilgili yaptığı açıklamalarda: "New York, dünyanın en iyi yaratıcı ve yönetici yeteneklerinden bazılarına ev sahipliği yapan, çevre dostu bir ortam yarattı ve yeni üretim merkezimizle birlikte, Netflix'te onlara yer açmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

https://techcrunch.com/2019/04/18/netflix-to-open-a-production-hub-in-new-york-and-invest-up-to-100-million-in-the-city/

Netflix'in planladığı yeni ofisler Manhattan 888 Broadway'debir yer kaplayacak. Şirketin şu anda New York'ta 32 çalışanı var ve bu genişleme ile bu sayıya yüzlercesi daha eklenecek. Devlet, yapılan bu yatırım için şirketekadar vergi indirimi de sağlayacak.