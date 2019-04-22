Samsung, ekran sorunları nedeniyle Galaxy Fold'un Çin lansmanını erteleyebilir

Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan haberlerinden biri de, Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'un ekran problemiydi. Telefonu inceleyen birçok teknoloji sitesi editörü, cihazın ekranında problemler yaşadı ve hatta kırılmaya kadar giden kötü sonuçlar meydana geldi. Gelen haberlere bakılırsa, Samsung bu problemleri gözden geçirmeye karar verdi.

Problem, göründüğünden büyük olabilir

Özellikle 2 bin dolarlık fiyatıyla dikkat çeken Galaxy Fold'un, henüz yolun başındayken bu denli büyük problemlerle gelmesi Samsung'u düşündürüyor. Şirket cihazın ekranında yaşanan sorunları çözmek için Çin'de yapılacak olan iki lansmanı büyük bir ihtimalle erteleyecek. Yaşanan bu gelişme, Samsung'un çok da önemli bir sorun olarak göstermediği Galaxy Fold'un ekranlarındaki problemin düşünüldüğünden ciddi olduğuna işaret ediyor.

Samsung konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak gelen haberlere göre şirket, Galaxy Fold'un ekranında yer alan koruyucu tabakanın, kullanıcılar tarafından ekran koruyucu olarak algılanıp çıkarılmasına bir çözüm bulmak istiyor. İddia edilen bu gecikme şimdilik Çin için geçerli ve diğer ülkeleri etkileyip etkilemeyeceği ise henüz belli değil.

GÜNCELLEME: Haberi yayına almamızdan kısa bir süre sonra, Samsung Çin'deki Galaxy Fold lansman etkinliklerini ertelediğini resmi olarak duyurdu.

https://twitter.com/DDDorresteijn/status/1119977578574622720