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Samsung, ekran sorunları nedeniyle Galaxy Fold'un Çin lansmanını erteleyebilir

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefon modeli olan Galaxy Fold'un Çin'de yapılacak olan lansmanı, yaşanan ekran sorunları nedeniyle ertelenebilir.
4 hf.
3,8b
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4
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz haftanın en çok konuşulan haberlerinden biri de, Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Fold'un ekran problemiydi. Telefonu inceleyen birçok teknoloji sitesi editörü, cihazın ekranında problemler yaşadı ve hatta kırılmaya kadar giden kötü sonuçlar meydana geldi. Gelen haberlere bakılırsa, Samsung bu problemleri gözden geçirmeye karar verdi.

Problem, göründüğünden büyük olabilir

Özellikle 2 bin dolarlık fiyatıyla dikkat çeken Galaxy Fold'un, henüz yolun başındayken bu denli büyük problemlerle gelmesi Samsung'u düşündürüyor. Şirket cihazın ekranında yaşanan sorunları çözmek için Çin'de yapılacak olan iki lansmanı büyük bir ihtimalle erteleyecek. Yaşanan bu gelişme, Samsung'un çok da önemli bir sorun olarak göstermediği Galaxy Fold'un ekranlarındaki problemin düşünüldüğünden ciddi olduğuna işaret ediyor.
Samsung konuyla ilgili bir açıklama yapmadı ancak gelen haberlere göre şirket, Galaxy Fold'un ekranında yer alan koruyucu tabakanın, kullanıcılar tarafından ekran koruyucu olarak algılanıp çıkarılmasına bir çözüm bulmak istiyor. İddia edilen bu gecikme şimdilik Çin için geçerli ve diğer ülkeleri etkileyip etkilemeyeceği ise henüz belli değil.
GÜNCELLEME: Haberi yayına almamızdan kısa bir süre sonra, Samsung Çin'deki Galaxy Fold lansman etkinliklerini ertelediğini resmi olarak duyurdu. 

https://twitter.com/DDDorresteijn/status/1119977578574622720 Yorum Yaz
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LG'nin bükülebilir ekranlarını gördükten sonra katlanabilir telefonlar hikaye diyorum. Katlanabilir telefonlarda aman aman bir mühendislik yok. 2 adet klasik ekranın arasına menteşe koyarak katlanabilir ekran yaptık demişler. Gerçek anlamda katlanabilir ekran teknolojisi bu değil. LG'nin yeni nesil ekran teknolojilerini takip ederseniz, gerçek anlamda bükülebilir ve katlanmaya daha elverişli ekranları görebilirsiniz. Bilimin getirdiği son ekran teknolojisi budur. İki düz ekran arasına menteşe koymak yaratıcılık değildir, bilim hiç değildir. Olsa olsa yıllar önce yapılmış, teknoraflarda bekletilmiş inovatif bir tasarımdır.
LG'nin bükülebilir ekranlarını gördükten sonra katlanabilir telefonlar hikaye diyorum. Katlanabilir telefonlarda aman aman bir mühendislik yok. 2 adet klasik e...
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Mert GFL 4 hf.
Ekran çatlamasın diye ekran koruyucu filmi sökmeyin diyorlar. Çöp arkadaşım o telefon! Katlanır ekranlar konusunda zarar edecekler.
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cumur 4 hf.
niye çinde diğer ülkelerin başı kelmi erteliyorsan hepsini ertele
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esmerbuyucu 4 hf.
Note 7 II
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Virtual Reality 4 hf. en beğenilen
LG'nin bükülebilir ekranlarını gördükten sonra katlanabilir telefonlar hikaye diyorum. Katlanabilir telefonlarda aman aman bir mühendislik yok. 2 adet klasik ekranın arasına menteşe koyarak katlanabilir ekran yaptık demişler. Gerçek anlamda katlanabilir ekran teknolojisi bu değil. LG'nin yeni nesil ekran teknolojilerini takip ederseniz, gerçek anlamda bükülebilir ve katlanmaya daha elverişli ekranları görebilirsiniz. Bilimin getirdiği son ekran teknolojisi budur. İki düz ekran arasına menteşe koymak yaratıcılık değildir, bilim hiç değildir. Olsa olsa yıllar önce yapılmış, teknoraflarda bekletilmiş inovatif bir tasarımdır.
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