Netflix'e Mart ayında eklenecek film ve diziler

Netflix’in arşivi genişlemeye devam ediyor. Bu ay Netflix’e Triple Frontier ve Love, Death & Robots gibi merakla beklenen yapımlar eklenecek. Mart 2019’da Netflix’e eklenecek dizi ve filmler:

Mart ayında Netflix’e eklenecek filmler

Hızlı ve Öfkeli 8 – Yayında

Hızlı ve Öfkeli 6 - Yayında

Lone Survivor – Yayında

Karayip Korsanları Salazar’ın İntikamı – Yayında

Beauty and the Beast – Yayında

Guardians of the Galaxy Vol 2 – Yayında

Prisoners (Sadakat Her Şeydir) – Yayında

Paranormal Investigation – Yayında

Paranormal Activity 4 – Yayında

The Karate Kid – Yayında

Robinson Ailesi – Yayında

Doom – Yayında

Apollo 13 – Yayında

Les Affamé (Aç Gözlüler) – Yayında

River’s Edge – Yayında

Your Son (Oğlumun İntikamı) – Yayında

The Boy Who Harnessed the Wind – Yayında

Rahibe Terasa: Mektuplar – 5 Mart

Angry Birds Film – 7 Mart

Tears of the Sun – 7 Mart

The Meddler – 7 Mart

Walk. Ride. Rodeo. – 8 Mart

Juanita – 8 Mart

Lady J – 8 Mart

Death Race – 12 Mart

Despicable Me (Çılgın Hırsız) – 12 Mart

Triple Frontier – 13 Mart

Star Trek Beyond – 15 Mart

Burn Out – 15 Mart

Drt Martina – 15 Mart

Mirage – 22 Mart

The Dirt – 22 Mart

Bayoneta – 29 Mart

The Highwaymen – 29 Mart

15 August – 29 Mart

Elysium – 31 Mart

Mart ayında Netflix’e eklenecek diziler

Börü - Yayında

Northern Rescue – 1 Mart

The Order – 7 Mart

Formula 1: Drive to Survive – 8 Mart

Terrace House: Opening New Doors: 6. Kısım – 12 Mart

Love, Death & Robots – 15 Mart

Turn Up Charlie – 15 Mart

If I Hadn't Met You – 15 Mart

Queer Eye: 3. Sezon – 15 Mart

My Husband Won’t Fit – 20 Mart

Carlo & Malik – 22 Mart

Santa Clarita Diet: 3. Sezon – 29 Mart

Osmosis – 29 Mart

Traitors – 29 Mart

Trailer Park Boys: The Mushroom Experience – 31 Mart

Losers - Yayında

The Legend of Cocaine Island – 29 Mart

ReMastered: The Miami Showband Massacre – 22 Mart