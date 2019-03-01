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Netflix'e Mart ayında eklenecek film ve diziler

Netflix Türkiye'ye 2019 yılının Mart ayında hangi içeriklerin ekleneceği belli oldu. Mart ayında Netflix Türkiye'ye eklenecek diziler, filmler, belgeseller ve çizgi filmler bu listede:
2 ay
21b
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40
Dijital Perde
Yusuf Akbaş
Yazar
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Netflix'e Mart ayında eklenecek film ve diziler
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Netflix’in arşivi genişlemeye devam ediyor. Bu ay Netflix’e Triple Frontier ve Love, Death & Robots gibi merakla beklenen yapımlar eklenecek. Mart 2019’da Netflix’e eklenecek dizi ve filmler:

Mart ayında Netflix’e eklenecek filmler

Hızlı ve Öfkeli 8 – Yayında

Hızlı ve Öfkeli 6 - Yayında

Lone Survivor – Yayında

Karayip Korsanları Salazar’ın İntikamı – Yayında

Beauty and the Beast – Yayında

Guardians of the Galaxy Vol 2 – Yayında

Prisoners (Sadakat Her Şeydir) – Yayında

Paranormal Investigation – Yayında

Paranormal Activity 4 – Yayında

The Karate Kid – Yayında

Robinson Ailesi – Yayında

Doom – Yayında

Apollo 13 – Yayında

Les Affamé (Aç Gözlüler) – Yayında

River’s Edge – Yayında

Your Son (Oğlumun İntikamı) – Yayında

The Boy Who Harnessed the Wind – Yayında

Rahibe Terasa: Mektuplar – 5 Mart

Angry Birds Film – 7 Mart

Tears of the Sun – 7 Mart

The Meddler – 7 Mart

Walk. Ride. Rodeo. – 8 Mart

Juanita – 8 Mart

Lady J – 8 Mart

Death Race – 12 Mart

Despicable Me (Çılgın Hırsız) – 12 Mart

Triple Frontier – 13 Mart

Star Trek Beyond – 15 Mart

Burn Out – 15 Mart

Drt Martina – 15 Mart

Mirage – 22 Mart

The Dirt – 22 Mart

Bayoneta – 29 Mart

The Highwaymen – 29 Mart

15 August – 29 Mart

Elysium – 31 Mart

Mart ayında Netflix’e eklenecek diziler

Börü - Yayında

Northern Rescue – 1 Mart

The Order – 7 Mart

Formula 1: Drive to Survive – 8 Mart

Terrace House: Opening New Doors: 6. Kısım – 12 Mart

Love, Death & Robots – 15 Mart

Turn Up Charlie – 15 Mart

If I Hadn't Met You – 15 Mart

Queer Eye: 3. Sezon – 15 Mart

My Husband Won’t Fit – 20 Mart

Carlo & Malik – 22 Mart

Santa Clarita Diet: 3. Sezon – 29 Mart

Osmosis – 29 Mart

Traitors – 29 Mart

Trailer Park Boys: The Mushroom Experience – 31 Mart

Losers - Yayında

The Legend of Cocaine Island – 29 Mart

ReMastered: The Miami Showband Massacre – 22 Mart


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DH Misafiri 2 ay en beğenilen
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4 Yanıt Yanıtla +31
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oly1786 2 ay
Piyasayı iyice domine edip fiyatları uçurmalarından korkuyorum.
Keza çift ekran hd ; 27 lira; kişi başı 13,5; satın aldığım içeriğe nazaran gayet iyi.
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DH Misafiri 2 ay
Dijitüpte olduğu için ekleyemiyorlar zaten.
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DH Misafiri 2 ay
Özellikle tvden izlemek için en iyisi. İki saat site ara bul, bulduğun site çalışmadı, görüntü kalitesi kötüydü, sinema çekimiydi falan hiç derdin yok. Açıyorsun uygulamayı seçiyorsun.. Süper..
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DH Misafiri 2 ay
Öncelikle dünya üzerinde eşcinsel nüfus çok fazla ve eşcinsellik normal bir şey. Dizilerde eşcinsel karakterlerin olmaması yanlış olur. Çeşitlilik iyidir. Buna muhalefet olacağınıza Türkiye de hala nefret suçları işleniyor oray odaklanın.
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DH Misafiri 2 ay
The OA - 2. Kısım
22 Mart'ta tarihinde üç yıllık aradan sonra yayınlanacak
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scorpion20 2 ay
kapmış yine güzellerini
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Sp!deR 2 ay
"Love, Death & Robots" ve "After Life" dizilerini merakla bekliyorum.
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The Red Devil 2 ay
Bu konu beni de sinir ediyor her ne kadar hiç umrumda olmadıysa da şimdiye kadar. Tam aksiyon,gerilim sahnesi oluyor vs. bir bakıyorsun millet yiyişmeye başlıyor niye ben izlemek zorundayım abi milletin yiyişmesini. Bazıları da bayağu uzun sürüyor tamam yapacaksan yap yine de kısa tut ve yerinde yap bari.
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seglopsi 2 ay
netflix'e ülkeye ilk giriş tarihinden bu aya kadar üyeydim. açıkçası house of cards, altered carbon, star trek:discovery gibi birçok yapımını da severek takip ediyordum ancak dizilerinde sürekli yaptığı eşcinsellik dayatmasına daha fazla katlanmayarak kendilerine veda ettim. yani eşcinsellerle bir problemim yok, homofobik değilim, eşcinselliğe karşı da pozitif bakmasam da negatif de değilim hatta eşcinsellik hakkında bana dokunmayan insan ne yapıyorsa yapsın diye düşünüyorum ama artık her dizide sürekli olması bunu dayattıklarını düşündürtüyor bana. sevdiğim yapımlarda da kalite düştüğü için, benim gibi ilk üyelerinden birisini kaybettiler. gönül ister ki yerli bir şirket böyle bir oluşum yapsın, kaliteli işlere imza atsın ama sanıyorum yerli kaliteli bir platform gelmeyecek. fi dizisi ile puhu tv sanıyorum böyle bir oluşuma evrilecekti ama sonradan diziye sansür uygulamak zorunda kaldılar. kısaca artık yeni platformlara niyet ve kısmet diyelim. :)
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fotifoti 2 ay seglopsi
aynı durumdayım. Kendim de inanamıyorum ama kurtuluşu ertuğrul'da buldum :) işitme engelliyim, tvde hiç izlememiştim. Adamlar CC altyazı yapmış boşa gitmesin dedim. Netflixin ltgb propagandası yiyeceğimi hiç değilse yerli milli olanı izleyeyim dedim :)
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mgokhanozen 2 ay
Bedavaya torrentten dizi film indirenler gelişimin düşmanıdır. Herkes bu işi öncelikle parasını kazanmak daha sonra daha iyi işler çıkarmak için yapıyor. Siz kaliteli film dizi izlemek istiyorsanız bunu üreten adamlara hakkını vermelisiniz. Vermiyorsanız eğer zaten siz değer üretmeyen, üretene de hakkını vermeyen bir sülüksünüz.
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LorneMalvo 2 ay
Film konusunda zayıf bir platform Netflix. Adam akıllı film bulmak için bayağı bir araştırma yapmanız lazım çünkü fazla yok.
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