Netflix'e Mart ayında eklenecek film ve diziler

Mart ayında Netflix’e eklenecek filmler
Hızlı ve Öfkeli 8 – Yayında
Hızlı ve Öfkeli 6 - Yayında
Lone Survivor – Yayında
Karayip Korsanları Salazar’ın İntikamı – Yayında
Beauty and the Beast – Yayında
Guardians of the Galaxy Vol 2 – Yayında
Prisoners (Sadakat Her Şeydir) – Yayında
Paranormal Investigation – Yayında
Paranormal Activity 4 – Yayında
The Karate Kid – Yayında
Robinson Ailesi – Yayında
Doom – Yayında
Apollo 13 – Yayında
Les Affamé (Aç Gözlüler) – Yayında
River’s Edge – Yayında
Your Son (Oğlumun İntikamı) – Yayında
The Boy Who Harnessed the Wind – Yayında
Rahibe Terasa: Mektuplar – 5 Mart
Angry Birds Film – 7 Mart
Tears of the Sun – 7 Mart
The Meddler – 7 Mart
Walk. Ride. Rodeo. – 8 Mart
Juanita – 8 Mart
Lady J – 8 Mart
Death Race – 12 Mart
Despicable Me (Çılgın Hırsız) – 12 Mart
Triple Frontier – 13 Mart
Star Trek Beyond – 15 Mart
Burn Out – 15 Mart
Drt Martina – 15 Mart
Mirage – 22 Mart
The Dirt – 22 Mart
Bayoneta – 29 Mart
The Highwaymen – 29 Mart
15 August – 29 Mart
Elysium – 31 Mart
Mart ayında Netflix’e eklenecek diziler
Börü - Yayında
Northern Rescue – 1 Mart
The Order – 7 Mart
Formula 1: Drive to Survive – 8 Mart
Terrace House: Opening New Doors: 6. Kısım – 12 Mart
Love, Death & Robots – 15 Mart
Turn Up Charlie – 15 Mart
If I Hadn't Met You – 15 Mart
Queer Eye: 3. Sezon – 15 Mart
My Husband Won’t Fit – 20 Mart
Carlo & Malik – 22 Mart
Santa Clarita Diet: 3. Sezon – 29 Mart
Osmosis – 29 Mart
Traitors – 29 Mart
Trailer Park Boys: The Mushroom Experience – 31 Mart
Losers - Yayında
The Legend of Cocaine Island – 29 Mart
ReMastered: The Miami Showband Massacre – 22 Mart
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Karşı olmak değil ama, tüm dünya toplumlarında normal kabul edilmeyeni, bunu sürekli göstererek normalleştirmeye çalışmak neden ?
Keza çift ekran hd ; 27 lira; kişi başı 13,5; satın aldığım içeriğe nazaran gayet iyi.