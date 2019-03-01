Hellboy filminden 'aksiyon ve kan dolu' yeni fragman

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Sevilen çizgi roman serisi Hellboy, tam 11 yıllık aranın ardından tekrar beyaz perdeye dönmeye hazırlanıyor Yapımcı stüdyo Lionsgate Entertainment, filmin vizyon tarihine artık yalnızca bir buçuk ay gibi çok az bir süre kalmışken bugün ikinci fragmanı da nihayet paylaştı. Yeni fragmanda film her şeyiyle oldukça ilgi çekici görünüyor.Hellboy'un aralık ayında yayınlanan ilk fragmanı genel anlamda izleyiciler tarafından pek beğenilmemişti. Bugünkü fragmanın ise sosyal medyada genel anlamda olumlu tepkilerle karşılandığını görüyoruz. Aksiyon ve kanla dolu olan yeni görüntüler, Hellboy'un orijin hikayesi ve filmin konusuna dair epey detay içeriyor.İlk kez 1993 yılında çizgi roman dünyasına adımını atan Hellboy karakteri, Naziler tarafından dünyaya getirilmiş bir yarı-şeytan. Nazilerin asıl amacı elbette Hellboy'u kendi amaçları için kullanıp dünyaya korku salmak. Ancak müttefik kuvvetler buna izin vermiyor ve Hellboy'u henüz küçükken kaçırıyor. Paranormal Araştırma ve Savunma Bürosu tarafından büyütülen Hellboy böylece insanlığın tarafında dövüşmeye başlıyor.Dark Horse Comics tarafından yayınlanan Hellboy çizgi romanları, DC veya Marvel evrenlerine ait olmamasına rağmen neredeyse onlar kadar popüler olmayı başarmıştı. Bu anlamda Hellboy'un çizgi roman dünyasında özel bir yeri var. Sevilen karakteri 2004 ve 2008 yıllarında beyaz perde de görmüştük.Yeni sinema uyarlamasında ünlü aktör David Harbour, Hellboy karakterine hayat verecek. Harbour'a Milla Jovovich ve Ian McShane gibi isimler de eşlik ediyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise daha önce Game of Thrones dizisinde görev yapmış olan Neil Marshall oturuyor.Hellboy, 12 Nisan 2019'da vizyona girecek.