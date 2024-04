İntikam klasiği Oldboy'un dizisi geliyor: Park Chan-wook kolları sıvadı

Tam Boyutta Gör Özellikle Güney Kore yapımlarına merak duyan sinemaseverler için heyecan verici bir haber geldi. Usta yönetmen Park Chan-wook, 2003 yapımı kült intikam gerilim filmi Oldboy'u (İhtiyar Delikanlı) diziye uyarlıyor. Büyük beğeni toplayan filmin dizisi Lionsgate Television iş birliği ile hayata geçirilecek.

Amadeus dizisinde Antonio Salieri rolü Paul Bettany'ye emanet 4 gün önce eklendi

Orijinal filmin hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlenen Park Chan-wook, dizi projesinde de aynı isimli mangadan uyarlanan hikayeyi yeniden yorumlayacak. Oldboy, 15 yıl boyunca gizemli bir şekilde hapsedilen bir adamın, serbest kaldıktan sonraki intikam serüvenini anlatıyordu.

Tam Boyutta Gör

Remake'i başarılı olamadı

Film aynı zamanda Sympathy for Mr. Vengeance (Haklı İntikam) ve Sympathy for Lady Vengeance (İntikam Meleği) yapımlarını da içeren "intikam üçlemesinin" bir parçasını temsil ediyor. Oldboy, 2013 yılında başrolünü Josh Brolin'in üstlendiği bir filmle yeniden beyazperdeye taşınmıştı. Ancak Spike Lee'nin yönettiği remake, orijinal film kadar başarılı olamadı.

Tam Boyutta Gör Lionsgate Television Senaryo Geliştirme Başkanı Scott Herbst konuyla ilgili olarak: "Park, kuşağımızın en vizyoner hikaye anlatıcılarından biri ve onunla sinema şaheserini televizyon ekranlarına taşımak için ortaklık kurmaktan heyecan duyuyoruz. Oldboy'un bu dizi uyarlaması, filmi bir klasik haline getiren o ham duygusal gücü, ikonik dövüş sahnelerini ve içgüdüsel tarzı yansıtacak" dedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.