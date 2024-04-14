Yeni "Amadeus" dizisinde Antonio Salieri rolünü Paul Bettany canlandıracak

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Peter Shaffer'ın ikonik oyunu "Amadeus"tan uyarlanan yepyeni bir dizi geliyor. Deadline'ın servis ettiği habere göre mini dizide İtalyan besteci Antonio Salieri rolünü ünlü aktör Paul Bettany canlandıracak. Joe Barton'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Julian Farino üstlenecek.

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Amadeus, dahi besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın hayatını, kıskanç rakibi Antonio Salieri'nin gözünden anlatan bir hikâye. Yeni dizi de bu klasik esere sadık kalarak, Salieri'nin Mozart'ın dehasına olan hayranlığı ve aynı zamanda onu yok etme arzusu arasındaki karmaşık duyguları işleyecek.

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1984 yapımı film 8 Oscar kazanmıştı

Usta yönetmen Milos Forman tarafından 1984 yılında çekilen orijinal Amadeus filmi de aynı oyun temel alınarak yapılmıştı. Günümüzde bu yapım sinema tarihinin en iyi filmleri listelerinde yer alıyor. Tam 8 Oscar ödülü ile onurlandırıldı. Hatta bu heykelciklerden biri (en iyi erkek oyuncu) Salieri'yi canlandıran F. Murray Abraham'a verildi.

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Bettany'nin Salieri rolünde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Daha çok "WandaVision" ve "A Very British Scandal "daki rolleriyle tanınan İngiliz oyuncu, bu kez izleyicilerin karşısına bambaşka bir karakterle çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri bu yıl içinde Macaristan'da başlaması planlanan Amadeus dizisinin, özellikle müzikseverler ve tarih meraklıları için oldukça ilgi çekici bir yapım olacağı şüphesiz.

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Amadeus dizisinde Antonio Salieri rolü Paul Bettany'ye emanet