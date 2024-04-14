Yeni "Amadeus" dizisinde Antonio Salieri rolünü Paul Bettany canlandıracak

Peter Shaffer'ın ikonik oyunu "Amadeus"tan uyarlanan yepyeni bir dizi geliyor. Deadline'ın servis ettiği habere göre mini dizide İtalyan besteci Antonio Salieri rolünü ünlü aktör Paul Bettany canlandıracak. Joe Barton'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Julian Farino üstlenecek.
Amadeus, dahi besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın hayatını, kıskanç rakibi Antonio Salieri'nin gözünden anlatan bir hikâye. Yeni dizi de bu klasik esere sadık kalarak, Salieri'nin Mozart'ın dehasına olan hayranlığı ve aynı zamanda onu yok etme arzusu arasındaki karmaşık duyguları işleyecek.
1984 yapımı film 8 Oscar kazanmıştı
Usta yönetmen Milos Forman tarafından 1984 yılında çekilen orijinal Amadeus filmi de aynı oyun temel alınarak yapılmıştı. Günümüzde bu yapım sinema tarihinin en iyi filmleri listelerinde yer alıyor. Tam 8 Oscar ödülü ile onurlandırıldı. Hatta bu heykelciklerden biri (en iyi erkek oyuncu) Salieri'yi canlandıran F. Murray Abraham'a verildi.
Bettany'nin Salieri rolünde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Daha çok "WandaVision" ve "A Very British Scandal "daki rolleriyle tanınan İngiliz oyuncu, bu kez izleyicilerin karşısına bambaşka bir karakterle çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri bu yıl içinde Macaristan'da başlaması planlanan Amadeus dizisinin, özellikle müzikseverler ve tarih meraklıları için oldukça ilgi çekici bir yapım olacağı şüphesiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)