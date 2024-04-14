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    Yeni "Amadeus" dizisinde Antonio Salieri rolünü Paul Bettany canlandıracak

    Paul Bettany, ünlü besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın hikayesini anlatacak yeni Amadeus dizisinde yer alacak. İngiliz aktör Mozart'ın ezeli rakibi olarak tanıdığımız Antonio Salieri'yi canlandıracak.

    Amadeus dizisinde Antonio Salieri rolü Paul Bettany'ye emanet Tam Boyutta Gör

    Peter Shaffer'ın ikonik oyunu "Amadeus"tan uyarlanan yepyeni bir dizi geliyor. Deadline'ın servis ettiği habere göre mini dizide İtalyan besteci Antonio Salieri rolünü ünlü aktör Paul Bettany canlandıracak. Joe Barton'ın kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini Julian Farino üstlenecek.

    Amadeus, dahi besteci Wolfgang Amadeus Mozart'ın hayatını, kıskanç rakibi Antonio Salieri'nin gözünden anlatan bir hikâye. Yeni dizi de bu klasik esere sadık kalarak, Salieri'nin Mozart'ın dehasına olan hayranlığı ve aynı zamanda onu yok etme arzusu arasındaki karmaşık duyguları işleyecek.

    Amadeus dizisinde Antonio Salieri rolü Paul Bettany'ye emanet Tam Boyutta Gör

    1984 yapımı film 8 Oscar kazanmıştı

    Usta yönetmen Milos Forman tarafından 1984 yılında çekilen orijinal Amadeus filmi de aynı oyun temel alınarak yapılmıştı. Günümüzde bu yapım sinema tarihinin en iyi filmleri listelerinde yer alıyor. Tam 8 Oscar ödülü ile onurlandırıldı. Hatta bu heykelciklerden biri (en iyi erkek oyuncu) Salieri'yi canlandıran F. Murray Abraham'a verildi.

    Amadeus dizisinde Antonio Salieri rolü Paul Bettany'ye emanet Tam Boyutta Gör

    Bettany'nin Salieri rolünde nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Daha çok "WandaVision" ve "A Very British Scandal "daki rolleriyle tanınan İngiliz oyuncu, bu kez izleyicilerin karşısına bambaşka bir karakterle çıkmaya hazırlanıyor. Çekimleri bu yıl içinde Macaristan'da başlaması planlanan Amadeus dizisinin, özellikle müzikseverler ve tarih meraklıları için oldukça ilgi çekici bir yapım olacağı şüphesiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 3 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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