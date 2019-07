Netflix içeriklerinde sigara özendirme azaltılacak

Genelde sigara şirketlerinin en iyi reklam yapabildikleri alanlar sinema ve televizyon filmleri veya diziler oluyor. Başrol oyuncularının sigara ile oynadıkları sahneler haliyle izleyicilerin bilinçaltına da işlemiş oluyor. Bu bakımdan sigara sahneleri sürekli karşımıza çıkıyor.

Yoğun sahneler

Netflix içerikleri de sigara sahneleri açısından yoğun diyebiliriz. Sivil toplum örgütlerinin yaptıkları araştırmalara göre 2018 yılında 15-24 yaş arasında popüler olan Netflix içeriklerinde 299 kez sigara içme sahnesi gösterilmiş. 2019 yılında aynı içeriklerde bu kez 866 kez sigara sahnesi işlenmiş. Stranger Things, Orange is the New Black, Daredevil gibi pek çok popüler dizide sigara yerleştirmelerine rastlanıyor.

Genel anlamda televizyon dünyasında da aynı sorun var. 2015-2016 sezonunda içeriklerin yaklaşık yüzde 79’unda sigara sahneleri tespit edilmiş. 2016-2017 yılında ise bu oran yüzde 92 seviyesine yükselmiş. The Big Bang Theory, The Walking Dead ve Modern Family bu yapımlar arasında.

Netflix artan eleştiriler sonunda belirli içeriklerde sigara yerleştirmelerini azaltacağını duyurdu. TV-14 kısıtlaması olan orijinal dizilerde ve PG-13 kısıtlaması olan filmlerde sigara sahneleri yer almayacak. Bunun üzerinde kısıtlama olan içeriklerde ise sahneler devam edecek. Sadece belgesel tarzında olan ve tarihi olduğu gibi yansıtması gereken içeriklerde istisna uygulanacak. Kararın yeni dizilerde uygulanması bekleniyor.