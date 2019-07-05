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Netflix içeriklerinde sigara özendirme azaltılacak

Genel anlamda televizyon dünyasında sigara sahneleri yoğun bir şekilde servis ediliyor. Netflix yakın zamanda 13 yaş üzerindeki belirli içeriklerde bu sahneleri kaldıracak.
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
2,1b
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde sigara şirketlerinin en iyi reklam yapabildikleri alanlar sinema ve televizyon filmleri veya diziler oluyor. Başrol oyuncularının sigara ile oynadıkları sahneler haliyle izleyicilerin bilinçaltına da işlemiş oluyor. Bu bakımdan sigara sahneleri sürekli karşımıza çıkıyor.

Yoğun sahneler

Netflix içerikleri de sigara sahneleri açısından yoğun diyebiliriz. Sivil toplum örgütlerinin yaptıkları araştırmalara göre 2018 yılında 15-24 yaş arasında popüler olan Netflix içeriklerinde 299 kez sigara içme sahnesi gösterilmiş. 2019 yılında aynı içeriklerde bu kez 866 kez sigara sahnesi işlenmiş. Stranger Things, Orange is the New Black, Daredevil gibi pek çok popüler dizide sigara yerleştirmelerine rastlanıyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft’tan anlam verilemeyen Windows 1.0 paylaşımı"

Genel anlamda televizyon dünyasında da aynı sorun var. 2015-2016 sezonunda içeriklerin yaklaşık yüzde 79’unda sigara sahneleri tespit edilmiş. 2016-2017 yılında ise bu oran yüzde 92 seviyesine yükselmiş. The Big Bang Theory, The Walking Dead ve Modern Family bu yapımlar arasında.

Netflix artan eleştiriler sonunda belirli içeriklerde sigara yerleştirmelerini azaltacağını duyurdu. TV-14 kısıtlaması olan orijinal dizilerde ve PG-13 kısıtlaması olan filmlerde sigara sahneleri yer almayacak. Bunun üzerinde kısıtlama olan içeriklerde ise sahneler devam edecek. Sadece belgesel tarzında olan ve tarihi olduğu gibi yansıtması gereken içeriklerde istisna uygulanacak. Kararın yeni dizilerde uygulanması bekleniyor.

 

https://www.slashgear.com/netflix-vows-to-reduce-depictions-of-smoking-in-future-originals-03582753/ Yorum Yaz
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S.Vettel 2 gün en beğenilen
Gayliğe özendirmekle ilgili bir düzenleme yok sanırım :)
4 Yanıt Yanıtla +40
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Jowiyaga 2 gün
Ondan önce çocuk istismarlığını bitirsin. Stranger Things'te özellikle çok belli ediyorlar. 2 çocuk öpüştürüyorlar. Normal bir şey gibi yayınlıyorlar. Normal bir şey gibi dedim çünkü, adamların kendi yasalarında 18 yaş sınırı var.
Ondan önce çocuk istismarlığını bitirsin. Stranger Things'te özellikle çok belli ediyorlar. 2 çocuk öpüştürüyorlar. Normal bir şey gibi yayınlıyorlar. Normal bi...
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Fx_57,5 2 gün
sigaradan daha önemlisi eşcinsellik.
artık gına gelmeye başladı hangisini açsam eşcinsellik içeren dizi görüyorum.
heralde bunu normalleştirme amaçları var ama bu tarz içerik olan dizileri tıpkı dizi başlarken cinsellik,argo , madde kullanımı gibi uyarının yanında eşcinsellikte belirtilmeli, mide kalmadı.
sigaradan daha önemlisi eşcinsellik.artık gına gelmeye başladı hangisini açsam eşcinsellik içeren dizi görüyorum.heralde bunu normalleştirme amaçları v...
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Rouvax 1 gün
istediğiniz oldu sanırım, çünkü ISS ler netflix i yavaşlattılar.
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scorpion20 1 gün
sigara özendirmeyi her türlü azaltmaya çalıştıkça içenlerin sayısı da artıyor mu ne
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arslan0058 2 gün
İyice rtuk kafasina dondu ulan zaten 18 yas ustu insanlar izliyo (kredi katiyla oduyosun sonucta) orda sigara gorunce dur bende baslayayim diyecek insan yoktur herhalde
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__Nikolaus__ 2 gün
2 çocuğun seks yapması yada ekranda gösterilmesi doğru değildir ama ben öyle bir sahnede hatırlamıyorum Stranger thingsde. Bahsettiğiniz kızı da tanımıyorum ama siz izlediniz sanırım videoyu ? İnternette abartıya kaçılmadıgı sürece tüm sansürlere karşıyım beğenmeyen gitsin atv star tv izleyip el ele tutuşmayı sansürlü izleyip , sonra internette ki videoları stok yapıp mutlu olabilir.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Jowiyaga 2 gün __Nikolaus__
Sansürlensin demiyorum. Çocuklarla ilgili şeyler yapılmasın demenin nesini anlamıyorsunuz? Dediğim kızı da herkes biliyordur 4 5 sene önce oldu olay.
İftira atmak, ön yargılı olmak ne kadar kolay değil mi tanımadığınız kişi için?
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The Hollow 2 gün
Chernobyl, HBO yapımı yani yayınlanmaz. HBO'nun yapımlarında cinsel anlamda yazıya dökemeyeceğim sahneler seyrettim. Sigara yanında hiç birşey kalır.
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__Nikolaus__ 2 gün
Onların ikiside çocuk ne yasaya aykırı birşey var nede yanlıs anlaşılacak birşey var sebin zihninde neler dönüyorsa artık gelip nereye bağlamış olayı.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Jowiyaga 2 gün __Nikolaus__
O zaman 2 çocuğun seks yapması da sorun değil. Ecem Hotoğlu'nun videoları da kaldırılmadı zaten.
Buraya yazıyorum, minimum 5 maksimum 10 sene içerisinde +18 yaş sınırını 16'ya düşecek.
1 Yanıt Yanıtla +2
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Fx_57,5 2 gün
sigaradan daha önemlisi eşcinsellik.
artık gına gelmeye başladı hangisini açsam eşcinsellik içeren dizi görüyorum.
heralde bunu normalleştirme amaçları var ama bu tarz içerik olan dizileri tıpkı dizi başlarken cinsellik,argo , madde kullanımı gibi uyarının yanında eşcinsellikte belirtilmeli, mide kalmadı.
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tur1st 2 gün
Mindhunter'ı silip atsınlar o zaman.
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Henkan 2 gün yeni yorumcu
Netflix'in çok ciddi bir politik görüşü var ve bundan taviz vermiyor. Şu an en güçlü propaganda aracı olarak görüyorum.
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Jowiyaga 2 gün
Ondan önce çocuk istismarlığını bitirsin. Stranger Things'te özellikle çok belli ediyorlar. 2 çocuk öpüştürüyorlar. Normal bir şey gibi yayınlıyorlar. Normal bir şey gibi dedim çünkü, adamların kendi yasalarında 18 yaş sınırı var.
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