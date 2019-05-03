Netflix, platformun ses kalitesini yükselttiğini açıkladı

TV şovlarının ve filmlerinin keyfini tam anlamıyla çıkarabilmek için video kalitesinin yanında ses kalitesi de büyük önem taşıyor. Evimizde kullandığımız sistemler sinemalardaki kadar gelişmiş olmasa da Netflix bizi bir adım daha bu kaliteye yaklaştırdığını açıkladı.

Stüdyo kalitesinde ses

https://media.netflix.com/en/company-blog/bringing-studio-quality-sound-to-netflix

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Şirketin resmi web sayfasında yapılan açıklamaya göre, artıkyapımlarını izlerken aldığınız ses kalitesi daha da yüksek oldu. Basitçe" (high-quality audio) olarak adlandırılan bu özellik, film ve dizi izlerken kullanıcılara daha iyi bir ses deneyimi sunuyor.Netflix'in konuyla ilgili yaptığıise: "Bugün, ses kalitemizi başka bir seviyeye taşıyan yeni bir özellik olan, yüksek kaliteli sesi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu basit ismi verdiğimiz yeni özellik, kullanıcıların stüdyo kalitesine yakın sesler duymalarını sağlayacak." ifadeleri yer alıyor. Tabii ki bu sesleri tam anlamıyla alabilmeniz içinda iyi olması gerektiğini belirtmekte fayda var.