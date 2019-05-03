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Netflix, platformun ses kalitesini yükselttiğini açıkladı

Netflix, geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklamayla platformdaki ses kalitesini arttırdığını duyurdu. Şirkete göre kullanıcılar artık stüdyo kalitesinde ses alabilecekler.
2 hf.
6,1b
1
29
Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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TV şovlarının ve filmlerinin keyfini tam anlamıyla çıkarabilmek için video kalitesinin yanında ses kalitesi de büyük önem taşıyor. Evimizde kullandığımız sistemler sinemalardaki kadar gelişmiş olmasa da Netflix bizi bir adım daha bu kaliteye yaklaştırdığını açıkladı.

Stüdyo kalitesinde ses

Şirketin resmi web sayfasında yapılan açıklamaya göre, artık Netflix yapımlarını izlerken aldığınız ses kalitesi daha da yüksek oldu. Basitçe "yüksek kaliteli ses" (high-quality audio) olarak adlandırılan bu özellik, film ve dizi izlerken kullanıcılara daha iyi bir ses deneyimi sunuyor.

Netflix'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise: "Bugün, ses kalitemizi başka bir seviyeye taşıyan yeni bir özellik olan, yüksek kaliteli sesi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu basit ismi verdiğimiz yeni özellik, kullanıcıların stüdyo kalitesine yakın sesler duymalarını sağlayacak." ifadeleri yer alıyor. Tabii ki bu sesleri tam anlamıyla alabilmeniz için ses donanımınızın da iyi olması gerektiğini belirtmekte fayda var.

https://media.netflix.com/en/company-blog/bringing-studio-quality-sound-to-netflix Yorum Yaz
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mahsur kalan adam 2 hf. en beğenilen
Önce kalite ayarı getirsinler belki ben dona dona izlemek istiyorum
1 Yanıt Yanıtla +21
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MC.CYBER_ 2 hf.
Ben anlamadım adamlar zaten dolby atmos 3d ses verebiliyordu. stüdyo kalitesinde dediği acaba eskiden sesi 16 bit 44100 gönderiyordu şimdi 24 bit 48000 bitrate mi gönderecek. Yazıda hiç bir teknik detay yok ki nasıl bir haber bu ya
Ben anlamadım adamlar zaten dolby atmos 3d ses verebiliyordu. stüdyo kalitesinde dediği acaba eskiden sesi 16 bit 44100 gönderiyordu şimdi 24 bit 48000 bitra...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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profecco 2 hf.
True 3d ses gelmeden sinema keyfi olamaz. Kulaklıkla dinleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız.
3 Yanıt Yanıtla +7
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Di Renovatio 1 hf.
Bu ayar tam olarak nerede apple tv içinde ki menüde mi yoksa browser da netflix ayarları içinde mi?
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Kulak Misafiri 2 hf.
Ben daha çok ses ayarından şikayetçiyim. Sesi açıyorsun konuşmaları duymak için ama aksiyon ya da müzkli sahnelerde ev inliyor. Elim sürekli kumandada kısıp açmakla geçiyor. Şuna bir çözüm bulamadılar.
2 Yanıt Yanıtla +3
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BlackLead 2 hf. Kulak Misafiri
aynı dert bende de var. Aksiyonlu sahnelerde sesi 10 yapmak zorundayım, konuşma sahnelerinde 13-14 .
Ses sistemi olsaydı olmayacaktı sanırım bu sorun , tv hopörleri kullananlarda oluyor anladığım kadarıyla
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MC.CYBER_ 2 hf. Kulak Misafiri
boşuna sinama avr si almıyoruz gece modu oluyor sesleri eşitliyor.
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leocorte 2 hf.
Önceki kalite 192 kbps olarak söylendi. Dolby Access kullanıyorum. Oldukça güzel. Dolby Atmos'da farkı net hissediyorum. Sennheiser 800s'i stereo olarak kullanıyorum. Oyuncu kulaklığınız varsa onlarıda stereo olarak tutuyor. Oldukça tatmin edici bir kalitesi var. Tabiki 192khz potansiyelim olmasına rağmen 48Khz limiti var ama yakında belki onuda geliştirir Dolby. Her türlü ortalama bir kulaklıkta işe yarıyor.
Tavsiye ederim.
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MC.CYBER_ 2 hf. leocorte
dolby access bende 16 bit alıyor. 48000 hz alıyor. sistem benim 24 bit 192 kadar destekliyor. Haberin olsun.
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Krone 2 hf.
Görüntü kadar ses de önemli tabi.
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asyaa17 2 hf. yeni yorumcu
Güzel bir iyileştirme olmuş.
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SEO-Uzmanı 2 hf.
müzik olan sahnelerde hep pıtıkı pıtık diye bir kesikleşme oluyordu !
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MC.CYBER_ 2 hf. SEO-Uzmanı
O senin kablondan veya internetinden olan bir şey sesi digital çözdürürken uzun kablo kalitesiz optic kablo kullandığımda oluyordu. Ama artık hdmi kullandığımdan beri öyle şeyler başıma gelmedi aklında olsun.
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MC.CYBER_ 2 hf.
Ben anlamadım adamlar zaten dolby atmos 3d ses verebiliyordu. stüdyo kalitesinde dediği acaba eskiden sesi 16 bit 44100 gönderiyordu şimdi 24 bit 48000 bitrate mi gönderecek. Yazıda hiç bir teknik detay yok ki nasıl bir haber bu ya
1 Yanıt Yanıtla +15
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Thingol 2 hf. MC.CYBER_
En fazla 384 kbps ses veriyordu Netflix, 640 kbps'ye çıkardı.
1 Yanıt Yanıtla +3
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ugur5392 2 hf.
Zaten adamın ses sistemi iyiyse normal.bir sinema filmi izledigin zamanda zevk alabilirsin. Bu ayar ne anlama geliyor simdi anlamadim. Kulaklikla dinleyince anlasilabilecek biseymi bu ?
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profecco 2 hf.
True 3d ses gelmeden sinema keyfi olamaz. Kulaklıkla dinleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız.
3 Yanıt Yanıtla +7
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Galatas4ray 2 hf. profecco
İlkez böyle bir ses dinliyorum inanılmaz bişey.
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Bloodin 2 hf. profecco
Bu konuda en iyi uğraşanlardan biri Nokia OZO, yeni Nokia telefonların bazılarında da var bu 360 derece ses kaydı, ama malesef bir türlü ana akım haline gelemedi 360 derece mikrofonlar...
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mahsur kalan adam 2 hf. en beğenilen
Önce kalite ayarı getirsinler belki ben dona dona izlemek istiyorum
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ulashoca41 2 hf. mahsur kalan adam
hesap kısmında profil ayarlarında kalite ayarı var.
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