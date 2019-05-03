Netflix, platformun ses kalitesini yükselttiğini açıkladı

Teknoloji Editörü
TV şovlarının ve filmlerinin keyfini tam anlamıyla çıkarabilmek için video kalitesinin yanında ses kalitesi de büyük önem taşıyor. Evimizde kullandığımız sistemler sinemalardaki kadar gelişmiş olmasa da Netflix bizi bir adım daha bu kaliteye yaklaştırdığını açıkladı.
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Stüdyo kalitesinde sesŞirketin resmi web sayfasında yapılan açıklamaya göre, artık Netflix yapımlarını izlerken aldığınız ses kalitesi daha da yüksek oldu. Basitçe "yüksek kaliteli ses" (high-quality audio) olarak adlandırılan bu özellik, film ve dizi izlerken kullanıcılara daha iyi bir ses deneyimi sunuyor.
Netflix'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise: "Bugün, ses kalitemizi başka bir seviyeye taşıyan yeni bir özellik olan, yüksek kaliteli sesi duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu basit ismi verdiğimiz yeni özellik, kullanıcıların stüdyo kalitesine yakın sesler duymalarını sağlayacak." ifadeleri yer alıyor. Tabii ki bu sesleri tam anlamıyla alabilmeniz için ses donanımınızın da iyi olması gerektiğini belirtmekte fayda var.
https://media.netflix.com/en/company-blog/bringing-studio-quality-sound-to-netflix Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ses sistemi olsaydı olmayacaktı sanırım bu sorun , tv hopörleri kullananlarda oluyor anladığım kadarıyla
Tavsiye ederim.
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