Facebook yakında, Messenger, Instagram ve WhatsApp uygulamaları arasında çapraz sohbete izin verecek

Bu yılın başlarında sosyal medya devi Facebook'un, sahip olduğu platformları birleştireceği söylentileri yayılmıştı. Bu duyumlara paralel olarak şirket bu durumu doğrulamış ve bünyesindeki Messenger, Instagram ve WhatsApp uygulamalarının birbirlerine entegre şekilde çalışacağı bir projeye başlamıştı.

Karmaşaya yol açıp açmayacağı merak konusu

Gelen haberlere bakılırsa, bu birleştirme projesi ilk meyvelerini vermeye başlıyor. Facebook'un bu günlerde düzenlenen F8 Geliştirici Konferansı'nda Messenger'ın tüketici ürünü başkanı Asha Sharma, kullanıcıların yakın bir zaman içinde Messenger, Instagram ve WhatsApp uygulamalarından, birbirlerine çapraz bir şekilde mesaj gönderebileceklerini duyurdu.

https://www.engadget.com/2019/04/30/facebook-will-let-users-chat-across-messenger-instagram-and-wha/

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Bu yenilik, bir uygulamadagelen mesajların yönetilebileceği anlamına geliyor. Sharma, çapraz mesajlaşma özelliğinin tam olarakdair bir bilgi paylaşmadı. Şimdilik en merak edilen konu, bu durumun biryol açıp açmayacağı ve kullanıcı deneyimini ne kadartaşıyacağı yönünde. Bunun için de projenin kullanıma sunulmasınıbaşka bir seçeneğimiz yok.