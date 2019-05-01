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Facebook yakında, Messenger, Instagram ve WhatsApp uygulamaları arasında çapraz sohbete izin verecek

Sosyal medya devi Facebook'un sahibi olduğu platformları birleştirme fikrini önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk. Şirket ilk adımları atmaya hazırlanıyor. İşte konunun detayları.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bu yılın başlarında sosyal medya devi Facebook'un, sahip olduğu platformları birleştireceği söylentileri yayılmıştı. Bu duyumlara paralel olarak şirket bu durumu doğrulamış ve bünyesindeki Messenger, Instagram ve WhatsApp uygulamalarının birbirlerine entegre şekilde çalışacağı bir projeye başlamıştı.

Karmaşaya yol açıp açmayacağı merak konusu

Gelen haberlere bakılırsa, bu birleştirme projesi ilk meyvelerini vermeye başlıyor. Facebook'un bu günlerde düzenlenen F8 Geliştirici Konferansı'nda Messenger'ın tüketici ürünü başkanı Asha Sharma, kullanıcıların yakın bir zaman içinde Messenger, Instagram ve WhatsApp uygulamalarından, birbirlerine çapraz bir şekilde mesaj gönderebileceklerini duyurdu.
Bu yenilik, bir uygulamada birden fazla platformdan gelen mesajların yönetilebileceği anlamına geliyor. Sharma, çapraz mesajlaşma özelliğinin tam olarak nasıl uygulanacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Şimdilik en merak edilen konu, bu durumun bir karmaşaya yol açıp açmayacağı ve kullanıcı deneyimini ne kadar ileri seviyeye taşıyacağı yönünde. Bunun için de projenin kullanıma sunulmasını beklemekten başka bir seçeneğimiz yok.

https://www.engadget.com/2019/04/30/facebook-will-let-users-chat-across-messenger-instagram-and-wha/ Yorum Yaz
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Nevfel 2 hf. en beğenilen
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Askaparta 2 hf.
Kalsın.
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V4LKyR 2 hf.
Facebook zamanında iyi atılım yaptı da bu 3 platformu bünyesine kattı... Yoksa şimdiye kadar yitip gitmişti.
Fakat ben daha da ileri düşünüp büyük oyunu görerek şunu söylemek isterim: Bence bunlar veri toplama programı uyarınca zaten planlanmış özel hamlelerdi. Olması gereken oldu. Şu an Facebook'un elinde inanılmaz bir veri bankası var.
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labtek38 2 hf.
Donumuzun rengine kadar biliyorlarlar artık. Ben de saldım gitti her şeyimi öğrensinler. Şantaj yapacak halleri yok en fazla reklam atarlar 😄
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Whippoorwill 2 hf.
Kullanıcı deneyiminin nasıl gelişeceğini değil de Facebook'un bu yolla nasıl daha fazla para kazanacağını merak ettim doğrusu.
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Nevfel 2 hf. en beğenilen
Desene yakında olur olmadık her yerden mesaj yağacak telefonumuza.
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