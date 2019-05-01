Facebook yakında, Messenger, Instagram ve WhatsApp uygulamaları arasında çapraz sohbete izin verecek

Teknoloji Editörü
Bu yılın başlarında sosyal medya devi Facebook'un, sahip olduğu platformları birleştireceği söylentileri yayılmıştı. Bu duyumlara paralel olarak şirket bu durumu doğrulamış ve bünyesindeki Messenger, Instagram ve WhatsApp uygulamalarının birbirlerine entegre şekilde çalışacağı bir projeye başlamıştı.
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Karmaşaya yol açıp açmayacağı merak konusu
Gelen haberlere bakılırsa, bu birleştirme projesi ilk meyvelerini vermeye başlıyor. Facebook'un bu günlerde düzenlenen F8 Geliştirici Konferansı'nda Messenger'ın tüketici ürünü başkanı Asha Sharma, kullanıcıların yakın bir zaman içinde Messenger, Instagram ve WhatsApp uygulamalarından, birbirlerine çapraz bir şekilde mesaj gönderebileceklerini duyurdu.Bu yenilik, bir uygulamada birden fazla platformdan gelen mesajların yönetilebileceği anlamına geliyor. Sharma, çapraz mesajlaşma özelliğinin tam olarak nasıl uygulanacağına dair bir bilgi paylaşmadı. Şimdilik en merak edilen konu, bu durumun bir karmaşaya yol açıp açmayacağı ve kullanıcı deneyimini ne kadar ileri seviyeye taşıyacağı yönünde. Bunun için de projenin kullanıma sunulmasını beklemekten başka bir seçeneğimiz yok.
https://www.engadget.com/2019/04/30/facebook-will-let-users-chat-across-messenger-instagram-and-wha/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Fakat ben daha da ileri düşünüp büyük oyunu görerek şunu söylemek isterim: Bence bunlar veri toplama programı uyarınca zaten planlanmış özel hamlelerdi. Olması gereken oldu. Şu an Facebook'un elinde inanılmaz bir veri bankası var.