Netflix, bu yıl daha fazla zam yapmaya hazırlanıyor

- Daha fazla fiyat artışı yaşanabilir
- Reklamsız Temel plan gidiyor reklamlı Temel plan geliyor
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Daha fazla fiyat artışı yaşanabilir
Netflix, hissedarlara gönderdiği 2023 yılı 4. çeyrek mektubunda, kullanıcılara sunulan en ucuz reklamsız planını ortadan kaldırma planlarını da açıkladı: “Netflix'e yatırım yaptıkça ve onu geliştirdikçe, zaman zaman üyelerimizden bu iyileştirmeleri yansıtmak için biraz daha fazla ödeme yapmalarını isteyeceğiz, bu da hizmetimizi daha da iyileştirmek ve büyütmek için ek yatırımın pozitif çarkını yönlendirmeye yardımcı olacaktır.”
Netflix, 2022’de Temel planını 9 dolardan 10 dolar ve Ekim 2023’te de 12 dolara yükseltmişti. Aynı tarihte Premium Özel plan da 20 dolardan 23 dolara yükselmişti. Türkiye için bu zamları sıralamak çok uzun süreceği için güncel fiyatları versek daha doğru olacaktır: Temel plan: 120 TL, Standart plan: 177 TL ve Özel plan: 230 TL.
Küresel pazarda Netflix, fiyat artışlarını 4K yayın ve oyun gibi ek özelliklere bağlıyor. Netflix ayrıca fiyat artışlarını, kullanıcıları reklam katmanına abone olmaya teşvik etmek için de kullandı. Bu plan Türkiye’de yok ancak bazı ülkelerde reklam destekli plan aylık 7 dolara mal oluyor.
Reklamsız Temel plan gidiyor reklamlı Temel plan geliyor
Netflix, önümüzdeki aylarda ABD, İngiltere ve Kanada’ya ek olarak Avustralya, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika ve İspanya’da da reklamsız Temel planın yerine reklamlı planı koyacak. Ek olarak görünüşe göre kullanıcılar reklamlı ancak daha ucuz plana oldukça da ilgi gösteriyor. Firmaya göre yeni kayıtların yüzde 40’ı reklamlı plana kayıyor. Toplam 260 milyon abonenin 23 milyonunun da reklam destekli planı kullandığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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