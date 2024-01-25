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    Netflix, bu yıl daha fazla zam yapmaya hazırlanıyor

    Netflix, 2023 yılında hem küresel pazarda hem de Türkiye pazarında fiyat artışları yaşadı. Ancak 2024’te daha fazla büyümek isteyen Netflix, daha fazla fiyat artışı sinyali veriyor.
    Netflix, bu yıl daha fazla zam yapmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Netflix aboneleri, şirket 2024 yılında gelirlerini artırmaya çalışırken daha fazla fiyat artışı ile karşılaşabilir. Türkiye’ye yansıması bunun tam olarak ne olacağını bilmek zor ancak zaten kısa bir süre önce yeni bir zam gelmişti. 2023 yılında ise Netflix’e Türkiye’de birden fazla kez zam uygulanmıştı. Küresel pazarlarda da fiyat artışları yine geçtiğimiz yıl yaşanmıştı. Ve görünüşe göre yeni zamlar da yolda.

    Daha fazla fiyat artışı yaşanabilir

    Netflix, hissedarlara gönderdiği 2023 yılı 4. çeyrek mektubunda, kullanıcılara sunulan en ucuz reklamsız planını ortadan kaldırma planlarını da açıkladı: “Netflix'e yatırım yaptıkça ve onu geliştirdikçe, zaman zaman üyelerimizden bu iyileştirmeleri yansıtmak için biraz daha fazla ödeme yapmalarını isteyeceğiz, bu da hizmetimizi daha da iyileştirmek ve büyütmek için ek yatırımın pozitif çarkını yönlendirmeye yardımcı olacaktır.”

    Netflix, 2022’de Temel planını 9 dolardan 10 dolar ve Ekim 2023’te de 12 dolara yükseltmişti. Aynı tarihte Premium Özel plan da 20 dolardan 23 dolara yükselmişti. Türkiye için bu zamları sıralamak çok uzun süreceği için güncel fiyatları versek daha doğru olacaktır: Temel plan: 120 TL, Standart plan: 177 TL ve Özel plan: 230 TL.

    Küresel pazarda Netflix, fiyat artışlarını 4K yayın ve oyun gibi ek özelliklere bağlıyor. Netflix ayrıca fiyat artışlarını, kullanıcıları reklam katmanına abone olmaya teşvik etmek için de kullandı. Bu plan Türkiye’de yok ancak bazı ülkelerde reklam destekli plan aylık 7 dolara mal oluyor.

    Reklamsız Temel plan gidiyor reklamlı Temel plan geliyor

    Netflix, bu yıl daha fazla zam yapmaya hazırlanıyor
    Önceki haberlerimizde bahsettiğimiz gibi Netflix, ABD, Kanada ve İngiltere’den başlayarak reklamsız Temel planını kaldırarak yerine reklamlı Temel planı koydu. Aslında bu ülkeler için ciddi bir zam da gelmiş oldu. Evet, giriş planın fiyatı 7 dolara düştü ama artık en ucuz reklamsız planın fiyatı da dolaylı olarak yüzde 55 artmış oldu.

    Netflix, önümüzdeki aylarda ABD, İngiltere ve Kanada’ya ek olarak Avustralya, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika ve İspanya’da da reklamsız Temel planın yerine reklamlı planı koyacak. Ek olarak görünüşe göre kullanıcılar reklamlı ancak daha ucuz plana oldukça da ilgi gösteriyor. Firmaya göre yeni kayıtların yüzde 40’ı reklamlı plana kayıyor. Toplam 260 milyon abonenin 23 milyonunun da reklam destekli planı kullandığını belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 2 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1557 kez okundu.
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