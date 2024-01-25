Netflix, bu yıl daha fazla zam yapmaya hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Netflix aboneleri, şirket 2024 yılında gelirlerini artırmaya çalışırken daha fazla fiyat artışı ile karşılaşabilir. Türkiye’ye yansıması bunun tam olarak ne olacağını bilmek zor ancak zaten kısa bir süre önce yeni bir zam gelmişti. 2023 yılında ise Netflix’e Türkiye’de birden fazla kez zam uygulanmıştı. Küresel pazarlarda da fiyat artışları yine geçtiğimiz yıl yaşanmıştı. Ve görünüşe göre yeni zamlar da yolda.

Daha fazla fiyat artışı yaşanabilir

Netflix, hissedarlara gönderdiği 2023 yılı 4. çeyrek mektubunda, kullanıcılara sunulan en ucuz reklamsız planını ortadan kaldırma planlarını da açıkladı: “Netflix'e yatırım yaptıkça ve onu geliştirdikçe, zaman zaman üyelerimizden bu iyileştirmeleri yansıtmak için biraz daha fazla ödeme yapmalarını isteyeceğiz, bu da hizmetimizi daha da iyileştirmek ve büyütmek için ek yatırımın pozitif çarkını yönlendirmeye yardımcı olacaktır.”

Netflix, 2022’de Temel planını 9 dolardan 10 dolar ve Ekim 2023’te de 12 dolara yükseltmişti. Aynı tarihte Premium Özel plan da 20 dolardan 23 dolara yükselmişti. Türkiye için bu zamları sıralamak çok uzun süreceği için güncel fiyatları versek daha doğru olacaktır: Temel plan: 120 TL, Standart plan: 177 TL ve Özel plan: 230 TL.

Küresel pazarda Netflix, fiyat artışlarını 4K yayın ve oyun gibi ek özelliklere bağlıyor. Netflix ayrıca fiyat artışlarını, kullanıcıları reklam katmanına abone olmaya teşvik etmek için de kullandı. Bu plan Türkiye’de yok ancak bazı ülkelerde reklam destekli plan aylık 7 dolara mal oluyor.

Reklamsız Temel plan gidiyor reklamlı Temel plan geliyor

Önceki haberlerimizde bahsettiğimiz gibi Netflix, ABD, Kanada ve İngiltere’den başlayarak reklamsız Temel planını kaldırarak yerine reklamlı Temel planı koydu. Aslında bu ülkeler için ciddi bir zam da gelmiş oldu. Evet, giriş planın fiyatı 7 dolara düştü ama artık en ucuz reklamsız planın fiyatı da dolaylı olarak yüzde 55 artmış oldu.

Netflix en ucuz reklamsız aboneliğini kaldırıyor 1 gün önce eklendi

Netflix, önümüzdeki aylarda ABD, İngiltere ve Kanada’ya ek olarak Avustralya, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kore, Meksika ve İspanya’da da reklamsız Temel planın yerine reklamlı planı koyacak. Ek olarak görünüşe göre kullanıcılar reklamlı ancak daha ucuz plana oldukça da ilgi gösteriyor. Firmaya göre yeni kayıtların yüzde 40’ı reklamlı plana kayıyor. Toplam 260 milyon abonenin 23 milyonunun da reklam destekli planı kullandığını belirtelim.

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Netflix, bu yıl daha fazla zam yapmaya hazırlanıyor