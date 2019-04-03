Microsoft e-kitap mağazasını kapattı

Teknoloji Editörü
Yapılan açıklamalara göre Microsoft bundan böyle tüm e-kitap satışlarına son veriyor. Şirket, Microsoft Mağazası'ndan kitaplar kategorisini kaldırdı ve kullanıcılar bundan böyle yeni kitap satın alıp, kiralayamayacaklar. Ancak Temmuz ayı başlarına kadar, daha önceden satın alınan veya kiralanan e-kitaplara erişilebilecek.
Kullanıcılara geri ödeme yapılacak
Microsoft bir müşteri destek makalesinde, Kitaplar kategorisinden satın alınan tüm içerikler için tam geri ödeme yapacağını belirtiyor. Mağazadan kitap satın alan müşteriler, şirketten geri ödemelerin nasıl yapılacağına dair e-posta yoluyla bilgi alacaklar. Şirket artık mağazasında e-kitap satmama kararının gerekçelerini ise henüz açıklamış değil.Microsoft'un, e-kitapları şirket için önemli bir içerik kategorisi olarak görmesinin, birkaç yıl öncesine göre değiştiği belirtilirken, Amazon, Google Play Kitaplar ve Apple Books gibi rakiplerin de bulunması, şirketin bu pazardan çekilme kararının nedenleri olarak gösteriliyor.
https://www.zdnet.com/article/microsoft-removes-the-books-category-from-the-microsoft-store/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle