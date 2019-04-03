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Microsoft e-kitap mağazasını kapattı

Teknoloji devi Microsoft, e-kitap mağazasını kapattığını açıkladı. Eğer siz de e-kitap kütüphanenizi Microsoft'un servisiyle inşa ettiyseniz, planlarınızda bir değişiklik yapmanız gerekecek.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft e-kitap mağazasını kapattı
Yapılan açıklamalara göre Microsoft bundan böyle tüm e-kitap satışlarına son veriyor. Şirket, Microsoft Mağazası'ndan kitaplar kategorisini kaldırdı ve kullanıcılar bundan böyle yeni kitap satın alıp, kiralayamayacaklar. Ancak Temmuz ayı başlarına kadar, daha önceden satın alınan veya kiralanan e-kitaplara erişilebilecek.

Kullanıcılara geri ödeme yapılacak

Microsoft bir müşteri destek makalesinde, Kitaplar kategorisinden satın alınan tüm içerikler için tam geri ödeme yapacağını belirtiyor. Mağazadan kitap satın alan müşteriler, şirketten geri ödemelerin nasıl yapılacağına dair e-posta yoluyla bilgi alacaklar. Şirket artık mağazasında e-kitap satmama kararının gerekçelerini ise henüz açıklamış değil.
Microsoft'un, e-kitapları şirket için önemli bir içerik kategorisi olarak görmesinin, birkaç yıl öncesine göre değiştiği belirtilirken, Amazon, Google Play Kitaplar ve Apple Books gibi rakiplerin de bulunması, şirketin bu pazardan çekilme kararının nedenleri olarak gösteriliyor.

https://www.zdnet.com/article/microsoft-removes-the-books-category-from-the-microsoft-store/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 1 ay en beğenilen
E-Kitap mağazası mı varmış :)
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OverClocK1ng 1 ay
Her şeyi batırdığı gibi. Bakınız Messenger, Skype, Windows Phone vs. vs...
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The.Mafia 1 ay
Satış az olunca kapatırlar tabi
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DH Misafiri 1 ay en beğenilen
E-Kitap mağazası mı varmış :)
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Virtual Reality 1 ay
Amazon Türkiye neden Amazon Kindle cihazını satmıyor. Türkiye'nin okuyup gelişmesini istemiyor mu?
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terimer 1 ay Virtual Reality
Kindle yerine Kobo'yu tavsiye ederim. Kindle'a gore cok daha iyi bir urun.
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