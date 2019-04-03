Microsoft e-kitap mağazasını kapattı

Yapılan açıklamalara göre Microsoft bundan böyle tüm e-kitap satışlarına son veriyor. Şirket, Microsoft Mağazası'ndan kitaplar kategorisini kaldırdı ve kullanıcılar bundan böyle yeni kitap satın alıp, kiralayamayacaklar. Ancak Temmuz ayı başlarına kadar, daha önceden satın alınan veya kiralanan e-kitaplara erişilebilecek.

Kullanıcılara geri ödeme yapılacak

Microsoft bir müşteri destek makalesinde, Kitaplar kategorisinden satın alınan tüm içerikler için tam geri ödeme yapacağını belirtiyor. Mağazadan kitap satın alan müşteriler, şirketten geri ödemelerin nasıl yapılacağına dair e-posta yoluyla bilgi alacaklar. Şirket artık mağazasında e-kitap satmama kararının gerekçelerini ise henüz açıklamış değil.

https://www.zdnet.com/article/microsoft-removes-the-books-category-from-the-microsoft-store/

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Microsoft'un, e-kitapları şirket için önemli birolarak görmesinin, birkaç yıl öncesine göre değiştiği belirtilirken,vegibi rakiplerin de bulunması, şirketin bukararının nedenleri olarak gösteriliyor.