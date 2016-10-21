Netgear, dünyanın en hızlı yönlendiricisini duyurdu

Özellikle çevrimiçi oyuncular ve yayıncılar açısından kablosuz bağlantı hızlarının kalitesi büyük önem taşıyor. Son dönemde rekor seviyede bağlantı hızları sunan ağ ürünleri görmeye başladık. Netgear, dünyanın en hızlı yönlendiricisini geliştirdiğini duyurdu.

Nighthawk X10 adındaki yönlendirici, canlı yayın profesyonellerine yönelik olarak hazırlanmış. Yönlendiricinin özelliği WiFi AD standardı üzerinde şekilleniyor olması. Rekor hızlara da bu sayede ulaşıyor. Daha önce rekor TP-Link AD2700 yönlendiricisinde idi.

WiFi AD Nedir?

802.11ad veya WiFi AD standardı 2009 yılından bu yana kullanılıyor. Çok sık görmeye alışmadığımız bu standart WiGig olarak da biliniyor ve hali hazırdaki 2.4GHz-5GHz bantlarının yanında 57-66GHz arasındaki bandı da ekliyor. Bu bant aralığı kısa mesafede çok daha hızlı veri transferi sunuyor. Engellere nüfuz edemediği için mesafesi kısa kalan teknoloji, yine de bağlı cihazın olduğu noktaya frekans gönderebildiği için engellerden kaçınabiliyor.

Normalde 2.4GHz bandı 800Mbps hızlarına kadar çıkabiliyor. 5GHz bandı ise 1733Mbps hızında veri transferine olanak tanıyor. 60GHz bandı dediğimizde ise 4600Mbps seviyeleri işin içine giriyor. Böylece WiFi bağlantısı yaklaşık olarak 7Gb/s veri hızlarına imkan tanıyor. Netgear Nighthawk X10 ise 7.9Gbps ile yeni rekoru eline geçiriyor.

Yönlendirici içerisinde 1.7GHz hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci yer alıyor. Quad-Stream Wave 2 teknolojisi WiFi AD altyapısını kullanırken, harici antenler sinyal kalitesini arttırıyor. MU-MIMO teknolojisi ile de bağlı cihazlara doğrudan sinyal gönderilebiliyor.

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Plex sunucusu sayesinde bir bilgisayar bağlantısına gerek duymayan ürün, 3 aylık Plex Pass aboneliğini de hediye ediyor. Arka kısımdaki 6 adet LAN portlarından birisi 10Gbps hızlarını ve fiber bağlantıları destekliyor. İki adet USB 3.0 ile de depolama birimlerini ağa bağlamak mümkün. Ayrıca 6 aylık sınırsız Amazon Drive alanı da hediye. Modelin fiyatı 500$ olarak belirlenmiş.