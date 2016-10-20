Airblock ile drone'lar ister kara ister hava taşıtı olabiliyor

Küçük hava araçları olarak da tanımladığımız Drone modelleri giderek daha fazla ilgi görüyor. Son kullanıcı yanında kurumsal ve endüstriyel alanlar için de alternatif bir çözüm haline gelen Drone modelleri, farklı projelerle gelişmeye devam ediyor.

Drone Sektöründe Devrim Yapabilir

İlk piyasaya çıktığı günden bu yana sürekli geliştirilen ve önemli yeniliklere sahne olan Drone sektörü şimdi modülerlik konseptine adım atıyor. Airblock adındaki proje, modüler Drone konsepti ile sektöre değişiklik getirmek amacında. Modülerlik yanında kolay programlanma özelliği ile küçük yaştaki kullanıcılara da ilham olabilecek.

Airblock aslında 6 pervaneli bir hava aracı ancak bu 6 pervane de gövdeden ayrılabiliyor. Güçlü mıknatıslarla donatılan köpükten imal pervaneler, herhangi bir çarpma anında kolayca ayrılıyor ve zarar görmüyor. Böylece kullanıcı için de bir güvenlik katmanı oluşturulmuş oluyor.

Kutusundan altıgen bir Drone olarak çıkan Airblock sonrasını kullanıcının fikirlerine bırakıyor. İster iki tekerlekli bir yer aracı isterseniz de su üzerinde bir hovercraft olabiliyor. Hali hazırda Airblock için geniş bir topluluk oluşmuş durumda ve çok ilginç projeler ortaya çıkıyor.

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Uyumlu uygulama ile Bluetooth üzerinden kontrol edilebilen Airblock 6 dakika havada kalabiliyor. Yerden 5 metre yükseğe çıkabilen ve 10 metre kontrol mesafesi olan Drone, ayrıca programlanabilir yapıda. Kullanıcılar uygulama içerisindeki araçlar ile modelin hızını, açısını, güzergahını ayarlayabiliyor. Yine bir yer aracı veya hovercraft oluşturabilmek için gerekli aerodinamikleri de öğrenmek gerekiyor. Bu konsept her yaştan kullanıcı için temel kod öğrenmeyi teşvik ediyor.

Airblock için en az 99$ bağış yapmak gerekiyor. Hali hazırda proje gerekli desteği bulmuş durumda ve 2 ay daha bağış toplayacak. İlk örneklerin ise Şubat 2017 tarihinde dağıtıma başlaması bekleniyor.