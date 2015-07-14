New Horizons, 9 yıllık serüvenin ardından Plüton'a en yakın mesafeye ulaştı

New Horizons'un dünyaya ulaştırdığı, en net Plüton görüntüsü

19 Ocak 2006 tarihinde ABD Florida'dan fırlatılan uzay aracı New Horizons (Yeni ufuklar) neredeyse 9 yıldır uzay boşluğunda yolculuk ediyor. Cüce gezegen olarak bilinen ve sisteminin en dışında yer alan Plüton'u keşfetmek amacıyla yola çıkmıştı. Aradan geçen uzun sürede 3 milyar mil yol kateden New Horizons bugün Plüton'a en çok yaklaşacağı mesafeye ulaşarak ilk görselini de gönderdi.

Yaklaşın 58 bin km/saat hızla fırlatılan keşif aracı, 2007 yılında dev gezegen Jupiter'in yakınından geçerken de gezegenin çekim gücünü kullanarak hızlanmıştı. Yıllık kontroller dışında genellikle uyku halinde seyahat eden araç ise son olarak geçtiğimiz yıl 6 Aralık'da uyandırıldı.

Keşif aracının görevini başarıyla tamamlamasını kutlayan NASA çalışanları

Dünyamızdan 4.8 Milyar kilometre uzaktaki New Horizons'a gönderilen bir radyo sinyalinin ulaşması ve geri dönmesi 9 saat sürüyor. Bu nedenle Plüton'u fotoğraflayacak uzay aracının gönderdiği bilgiler yaklaşık 4.5 saat sonrasında bizlere ulaşıyor. Plüton'a 12 bin km kadar yaklaşabilecek keşif aracının çektiği fotoğraflar sayesinde cüce gezegeni 500 kat daha net görme şansına erişmiş oluyoruz. Hatırlatmak gerekirse Plüton daha önce yalnızca Hubble teleskobunun çektiği görüntüler ile görülebiliyordu.

Gezegenin paylaşılan ilk fotoğrafı ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Nasa'nın paylaştığı fotoğrafta gezegenin üzerinde kalp şekline benzeyen yüzey paylaşılan fotoğrafın bir anda ilgi odağı olmasına sebep oldu. New Horizons Plüton'u yeterince keşfettikten sonra Güneş Sistemi'nden ayrılarak bize yeni ufuklar hakkında bilgiler göndermeye devam edecek.

NASA'nın yeni Facebook kapak fotoğrafı görüntüsü