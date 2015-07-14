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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

New Horizons, 9 yıllık serüvenin ardından Plüton'a en yakın mesafeye ulaştı

19 Ocak 2006 tarihinde ABD Florida'dan fırlatılan uzay aracı New Horizons (Yeni ufuklar) neredeyse 9 yıldır uzay boşluğunda yolculuk ediyor. Cüce gezegen olarak bilinen ve sisteminin en dışında yer al
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,2b
1
46
Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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New Horizons, 9 yıllık serüvenin ardından Plüton'a en yakın mesafeye ulaştı
 
New Horizons'un dünyaya ulaştırdığı, en net Plüton görüntüsü 
19 Ocak 2006 tarihinde ABD Florida'dan fırlatılan uzay aracı New Horizons (Yeni ufuklar) neredeyse 9 yıldır uzay boşluğunda yolculuk ediyor. Cüce gezegen olarak bilinen ve sisteminin en dışında yer alan Plüton'u keşfetmek amacıyla yola çıkmıştı. Aradan geçen uzun sürede 3 milyar mil yol kateden New Horizons bugün Plüton'a en çok yaklaşacağı mesafeye ulaşarak ilk görselini de gönderdi.
Yaklaşın 58 bin km/saat hızla fırlatılan keşif aracı, 2007 yılında dev gezegen Jupiter'in yakınından geçerken de gezegenin çekim gücünü kullanarak hızlanmıştı. Yıllık kontroller dışında genellikle uyku halinde seyahat eden araç ise son olarak geçtiğimiz yıl 6 Aralık'da uyandırıldı.
New Horizons, 9 yıllık serüvenin ardından Plüton'a en yakın mesafeye ulaştı
 
Keşif aracının görevini başarıyla tamamlamasını kutlayan NASA çalışanları 
Dünyamızdan 4.8 Milyar kilometre uzaktaki New Horizons'a gönderilen bir radyo sinyalinin ulaşması ve geri dönmesi 9 saat sürüyor. Bu nedenle Plüton'u fotoğraflayacak uzay aracının gönderdiği bilgiler yaklaşık 4.5 saat sonrasında bizlere ulaşıyor. Plüton'a 12 bin km kadar yaklaşabilecek keşif aracının çektiği fotoğraflar sayesinde cüce gezegeni 500 kat daha net görme şansına erişmiş oluyoruz. Hatırlatmak gerekirse Plüton daha önce yalnızca Hubble teleskobunun çektiği görüntüler ile görülebiliyordu.
Gezegenin paylaşılan ilk fotoğrafı ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Nasa'nın paylaştığı fotoğrafta gezegenin üzerinde kalp şekline benzeyen yüzey paylaşılan fotoğrafın bir anda ilgi odağı olmasına sebep oldu. New Horizons Plüton'u yeterince keşfettikten sonra Güneş Sistemi'nden ayrılarak bize yeni ufuklar hakkında bilgiler göndermeye devam edecek.
New Horizons, 9 yıllık serüvenin ardından Plüton'a en yakın mesafeye ulaştı
 
NASA'nın yeni Facebook kapak fotoğrafı görüntüsü 

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mementopolis 4 yıl en beğenilen
Cizgi film kahramani "Pluto"ya benziyor gercekten :P
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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meego 4 yıl
vay be adamlar uzaya çıktı, yetmedi birde 4.8 Milyar km uzaklıktaki Plüton'u inceliyor yetmeyecek başka gezegenleri de inceleyecek ve bilime ışık tutacaklar.
*biz ise g..t su kaçtı oruç bozulur mu?
*Sevdiğime kavuşmak için dua ediyorum. Sevdiğim de kendi sevdiğine kavuşmak için dua ediyor. Kimin duası kabul olur?
şeklinde saçma sapan sorular soran kendini geliştirmeyen, hazırcı ,ezberci,
eğitim seviyesi diplerde olan bir nesil yetişsin...
vay be adamlar uzaya çıktı, yetmedi birde 4.8 Milyar km uzaklıktaki Plüton'u inceliyor yetmeyecek başka gezegenleri de inceleyecek ve bilime ışık tutacaklar.
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meego 4 yıl Mesudum
Mesudum

meego

vay be adamlar uzaya çıktı, yetmedi birde 4.8 Milyar km uzaklıktaki Plütonu inceliyor yetmeyecek başka gezegenleri de inceleyecek ve bilime ışık tutacaklar.*biz ise g..t su kaçtı oruç bozulur mu?*Sevdiğime kavuşmak için dua ediyorum. Sevdiğim de kendi sevdiğine kavuşmak için dua ediyor. Kimin duası kabul olur?şeklinde saçma sapan sorular soran kendini geliştirmeyen, hazırcı ,ezberci,eğitim seviyesi diplerde olan bir nesil yetişsin...


Bizim bilimadamlarımız da diğer bilimadamları gibi durumu inceliyorlar. Zaten NASA ekibinde sadece ABD vatandaşları yok. Milliyetçilik bizim dar kafamızda.

g.t. su kaçarsa oruç bozulur.
samimi yapılan iki dua da kabul edilir ancak kim daha samimi ise veya hangisi daha uygunsa o duaya cevap verilir.

görüldüğü gibi bunlar da bilinen şeyler.

sen kendi cahilliklerini başkasına mal edip dur. ne bu tarafa faydan var ne öbür tarafa

tabi tabi ben cahilim...

Bu ülkede her yerde arge geliştirme merkezleri var değilmi?

okullarda dev gibi laboratuvar var değilmi?

Üniversitelerde dev bütçelerle araştırma çalışmaları yapılıyor değilmi?

Yaa bir gidin allahını severseniz... Millliyetçilik ile ne alakası var yazdıklarımın. Nesilden gençlerden bahseidyorum, Tecahül-i Arif yaptığım yerde açıklamada bulunuyorsunuz. Artık nasıl okuyorsanız...

neyse sizede iyi günler.
Mesudummeegovay be adamlar uzaya çıktı, yetmedi birde 4.8 Milyar km uzaklıktaki Plütonu inceliyor yetmeyecek ...
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Strange Night 4 yıl
Şu an New Horizons Plüton geçişi sırasında topladığı bilgileri dünyaya 1 kbit/sn hızıyla aktarıyor, tüm bilgilerin ulaşması 1 yıla yakın zaman alıyormuş.
2 Yanıt Yanıtla
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Çükübik Sarıoğlu 4 yıl Strange Night
Strange Night

Şu an New Horizons Plüton geçişi sırasında topladığı bilgileri dünyaya 1 kbit/sn hızıyla aktarıyor, tüm bilgilerin ulaşması 1 yıla yakın zaman alıyormuş.

kaç milyon kilometre uzaklıktan yine iyi aktarıyo


bakalım plutonla ilgili daha ne resimler gelecek
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olağan_şüpheli 4 yıl Strange Night
Strange Night

Şu an New Horizons Plüton geçişi sırasında topladığı bilgileri dünyaya 1 kbit/sn hızıyla aktarıyor, tüm bilgilerin ulaşması 1 yıla yakın zaman alıyormuş.

koca nasa bile 1 kbit/sn ile bağlanıyor bizimkiler hızı ve adil kotayı beğenmiyor


TTNET ten bunu konuya değinen bir reklam bekliyoruz.
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MrOwl 4 yıl
1024x1024 olması çok doğal bir durumdur. Elinizdeki kameralar ile yüksek çözünürlüklü fotoğraf çekebilirsiniz, fakat ölçüm yapamazsınız. Bu gönderilen ve astronomide fotoğrafçılık için kullanılan kameralar CCD'dir. Her bir pikseldeki değeri sayısal olarak ölçüp tartabilirsiniz. Dolayısıyla elinizde, "Hımm bak şurada şu varmış" gibi varsayımda bulabileceğiniz yüksek çözünürlüklü fotoğraflar yerine her bir pikselden bilimsel bir ölçüm yapabileceğiniz fotoğraflar elde edersiniz. Veri gönderimi ise başlı başına sıkıntılı bir konu.
Kartal Göz
Ben şunu anlamıyorum. Neden uzay sondasına koydukları kamera 1024x1024 gibi düşük bir çözünürlüğe sahip? Çok eski bir teknoloji değil yahu! 2005te üretilmedi mi bu New Horizons? Kişisel bilgisayar da değil koskoca NASA zaten ileri teknolojiye sahipken neden böyle düşük donanımlar kullanmışlar. İşlemcisi de 15-17 mhz saat frekansında çalışıyor ve en önemlisi bant genişliği rezalet. Saniyede 1 bit gönderme nedir? Burada işlemci olayına anlam verebilirim: Derim ki bu cihaz daha uzun yıllar uzayda gidecek, bilgi toplayacak. Olabildiğince fazla bilgi toplayabilmesi ve daha fazla gitmesi uzun süre dayanacak bataryaya bağlı. Ne kadar uzun yaşarsa o kadar iyi. Yüksek donanım yüksek enerji tüketim demek o da daha kısa ömürlü bir çalışan uzay sondası demek. Adamlar ömrü uzun tutmaya çalışıyor. Ama eline uzun yıllar geçmeyecek bir fırsat ve hem maliyet hem zaman hem de şans yönünden çok değerli bu fırsatı dibine kadar kullanmak varken en azından kamera ve bant genişliği bu kadar düşük? Bir 1024*1024 resim için 1 günden fazla bekliyoruz. Plütonla ilgili verileri toplanması süreci için kimi kaynaklar 16 ay, kimi kaynaklar 1 yıl diyor. Çok uzun ve çok yavaş değil mi? Hani yüksek donanımlı yapılıp da yeri geldiğinde tam kapasite(ye yakın) yeri geldiğinde de (çoğunlukla) minimum enerji sarfiyatı modunda çalışsa olmaz mıydı? Bu otomatik tasarruf olayını adamlar yapmışlar belli ki sonda kendini yeri geldiğinde uyku moduna alıyor. Bana garip geldi.

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FreeMaNMeliH 4 yıl
Nasa olmasa uzaydan bir haberiz...
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Keras 4 yıl
New Horizons Kuiper kuşağına doğru yola çıktı..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ogkasa 4 yıl
Kartal Göz
spenx01
Kartal Göz Ben şunu anlamıyorum. Neden uzay sondasına koydukları kamera 1024x1024 gibi düşük bir çözünürlüğe sahip? Çok eski bir teknoloji değil yahu! 2005te üretilmedi mi bu New Horizons? Kişisel bilgisayar da değil koskoca NASA zaten ileri teknolojiye sahipken neden böyle düşük donanımlar kullanmışlar. İşlemcisi de 15-17 mhz saat frekansında çalışıyor ve en önemlisi bant genişliği rezalet. Saniyede 1 bit gönderme nedir? Burada işlemci olayına anlam verebilirim: Derim ki bu cihaz daha uzun yıllar uzayda gidecek, bilgi toplayacak. Olabildiğince fazla bilgi toplayabilmesi ve daha fazla gitmesi uzun süre dayanacak bataryaya bağlı. Ne kadar uzun yaşarsa o kadar iyi. Yüksek donanım yüksek enerji tüketim demek o da daha kısa ömürlü bir çalışan uzay sondası demek. Adamlar ömrü uzun tutmaya çalışıyor. Ama eline uzun yıllar geçmeyecek bir fırsat ve hem maliyet hem zaman hem de şans yönünden çok değerli bu fırsatı dibine kadar kullanmak varken en azından kamera ve bant genişliği bu kadar düşük? Bir 1024*1024 resim için 1 günden fazla bekliyoruz. Plütonla ilgili verileri toplanması süreci için kimi kaynaklar 16 ay, kimi kaynaklar 1 yıl diyor. Çok uzun ve çok yavaş değil mi? Hani yüksek donanımlı yapılıp da yeri geldiğinde tam kapasite(ye yakın) yeri geldiğinde de (çoğunlukla) minimum enerji sarfiyatı modunda çalışsa olmaz mıydı? Bu otomatik tasarruf olayını adamlar yapmışlar belli ki sonda kendini yeri geldiğinde uyku moduna alıyor. Bana garip geldi.
dostum sen cep telefonu haberi oku. nasa senin kadar zeki insanlarla calismiyor ki, napsin. o mesafeden o hizda veri gonderip alabilmek bile su an icin ust seviye teknoloji. 2 ghz islemci, 4 gb ram, 20 mp kameraya alismissin, garip geliyo tabi.
Öncelikle senin gibi kibir manyağı, ergenlik dönemi sancıları gösteren biri benim dostum olamaz. Teknolojiyi bilgisayar ve telefondan ibaret sandığımı yazımın neresinden çıkardın? Orada kendi fikrimi belirtmişim ve fikrim yanlışsa nedenini sormuşum? Bunda yanlış olan nedir? Öyle, kibirle yoğurulmuş önyargılarınla tanımadığın başkalarına laf sokuşturmaya teşebbüs edeceğine şuraya bildiklerini dök görelim. Bilmiyorsan da kuru gürültü yapma. Yoluna.

Dostum emin ol o insanlar en optimumunu hesaplayıp karar vermiştir ve yapıp göndermiştir. İnternetten okuduğumuz bilgilerle burda tartışmanın bir mantığı yok,bunun ilimini adamlar hayatı boyunca öğrenmiş ve devam ettiriyolar.
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spenx01 4 yıl
Kartal Göz
Ben şunu anlamıyorum. Neden uzay sondasına koydukları kamera 1024x1024 gibi düşük bir çözünürlüğe sahip? Çok eski bir teknoloji değil yahu! 2005te üretilmedi mi bu New Horizons? Kişisel bilgisayar da değil koskoca NASA zaten ileri teknolojiye sahipken neden böyle düşük donanımlar kullanmışlar. İşlemcisi de 15-17 mhz saat frekansında çalışıyor ve en önemlisi bant genişliği rezalet. Saniyede 1 bit gönderme nedir? Burada işlemci olayına anlam verebilirim: Derim ki bu cihaz daha uzun yıllar uzayda gidecek, bilgi toplayacak. Olabildiğince fazla bilgi toplayabilmesi ve daha fazla gitmesi uzun süre dayanacak bataryaya bağlı. Ne kadar uzun yaşarsa o kadar iyi. Yüksek donanım yüksek enerji tüketim demek o da daha kısa ömürlü bir çalışan uzay sondası demek. Adamlar ömrü uzun tutmaya çalışıyor. Ama eline uzun yıllar geçmeyecek bir fırsat ve hem maliyet hem zaman hem de şans yönünden çok değerli bu fırsatı dibine kadar kullanmak varken en azından kamera ve bant genişliği bu kadar düşük? Bir 1024*1024 resim için 1 günden fazla bekliyoruz. Plütonla ilgili verileri toplanması süreci için kimi kaynaklar 16 ay, kimi kaynaklar 1 yıl diyor. Çok uzun ve çok yavaş değil mi? Hani yüksek donanımlı yapılıp da yeri geldiğinde tam kapasite(ye yakın) yeri geldiğinde de (çoğunlukla) minimum enerji sarfiyatı modunda çalışsa olmaz mıydı? Bu otomatik tasarruf olayını adamlar yapmışlar belli ki sonda kendini yeri geldiğinde uyku moduna alıyor. Bana garip geldi.

dostum sen cep telefonu haberi oku. nasa senin kadar zeki insanlarla calismiyor ki, napsin.
o mesafeden o hizda veri gonderip alabilmek bile su an icin ust seviye teknoloji. 2 ghz islemci, 4 gb ram, 20 mp kameraya alismissin, garip geliyo tabi.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Keras 4 yıl
Plüton'un Buzdan Vadileri..

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Plüton'un uydusu Charon

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Plüton

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +2
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Kartal Göz 4 yıl spenx01
spenx01

Kartal Göz

Ben şunu anlamıyorum. Neden uzay sondasına koydukları kamera 1024x1024 gibi düşük bir çözünürlüğe sahip? Çok eski bir teknoloji değil yahu! 2005te üretilmedi mi bu New Horizons? Kişisel bilgisayar da değil koskoca NASA zaten ileri teknolojiye sahipken neden böyle düşük donanımlar kullanmışlar. İşlemcisi de 15-17 mhz saat frekansında çalışıyor ve en önemlisi bant genişliği rezalet. Saniyede 1 bit gönderme nedir? Burada işlemci olayına anlam verebilirim: Derim ki bu cihaz daha uzun yıllar uzayda gidecek, bilgi toplayacak. Olabildiğince fazla bilgi toplayabilmesi ve daha fazla gitmesi uzun süre dayanacak bataryaya bağlı. Ne kadar uzun yaşarsa o kadar iyi. Yüksek donanım yüksek enerji tüketim demek o da daha kısa ömürlü bir çalışan uzay sondası demek. Adamlar ömrü uzun tutmaya çalışıyor. Ama eline uzun yıllar geçmeyecek bir fırsat ve hem maliyet hem zaman hem de şans yönünden çok değerli bu fırsatı dibine kadar kullanmak varken en azından kamera ve bant genişliği bu kadar düşük? Bir 1024*1024 resim için 1 günden fazla bekliyoruz. Plütonla ilgili verileri toplanması süreci için kimi kaynaklar 16 ay, kimi kaynaklar 1 yıl diyor. Çok uzun ve çok yavaş değil mi? Hani yüksek donanımlı yapılıp da yeri geldiğinde tam kapasite(ye yakın) yeri geldiğinde de (çoğunlukla) minimum enerji sarfiyatı modunda çalışsa olmaz mıydı? Bu otomatik tasarruf olayını adamlar yapmışlar belli ki sonda kendini yeri geldiğinde uyku moduna alıyor. Bana garip geldi.

dostum sen cep telefonu haberi oku. nasa senin kadar zeki insanlarla calismiyor ki, napsin.
o mesafeden o hizda veri gonderip alabilmek bile su an icin ust seviye teknoloji. 2 ghz islemci, 4 gb ram, 20 mp kameraya alismissin, garip geliyo tabi.


Öncelikle senin gibi kibir manyağı, ergenlik dönemi sancıları gösteren biri benim dostum olamaz. Teknolojiyi bilgisayar ve telefondan ibaret sandığımı yazımın neresinden çıkardın? Orada kendi fikrimi belirtmişim ve fikrim yanlışsa nedenini sormuşum? Bunda yanlış olan nedir? Öyle, kibirle yoğurulmuş önyargılarınla tanımadığın başkalarına laf sokuşturmaya teşebbüs edeceğine şuraya bildiklerini dök görelim. Bilmiyorsan da kuru gürültü yapma. Yoluna.
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silversmith 4 yıl
Kendilerini halâ dünyanın sahibi zannediyorlar! Her şeyi onlar bilirmiş yok onlar yaparmış. Abartıp caf caflayıp allayıp pullayıp satıyorlar! Başkası yapıyor onlar üzerine konuyor, geliştiriyor bilmem ne! Bir yerde bir olay oluyor bunlar kah orada burada bir şey oluyor bunlar kah burada. Ondan sonra yok akıllı adamlar yok şöyle adamlar! Bizler aptal mıyız kardeşim! Sadece uyanık değiliz, uyanın artık ey dünya insanları!
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DH Misafiri 4 yıl
inanmayın potoshop bence nasa sallıyor...bizz kendi nasamızı kurduk kimsenin haberi yok.teknolojide 1 numarayız.
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Mesudum 4 yıl
meego
vay be adamlar uzaya çıktı, yetmedi birde 4.8 Milyar km uzaklıktaki Plütonu inceliyor yetmeyecek başka gezegenleri de inceleyecek ve bilime ışık tutacaklar.*biz ise g..t su kaçtı oruç bozulur mu?*Sevdiğime kavuşmak için dua ediyorum. Sevdiğim de kendi sevdiğine kavuşmak için dua ediyor. Kimin duası kabul olur?şeklinde saçma sapan sorular soran kendini geliştirmeyen, hazırcı ,ezberci,eğitim seviyesi diplerde olan bir nesil yetişsin...

Bizim bilimadamlarımız da diğer bilimadamları gibi durumu inceliyorlar. Zaten NASA ekibinde sadece ABD vatandaşları yok. Milliyetçilik bizim dar kafamızda.
g.t. su kaçarsa oruç bozulur.
samimi yapılan iki dua da kabul edilir ancak kim daha samimi ise veya hangisi daha uygunsa o duaya cevap verilir.
görüldüğü gibi bunlar da bilinen şeyler.
sen kendi cahilliklerini başkasına mal edip dur. ne bu tarafa faydan var ne öbür tarafa
1 Yanıt Yanıtla
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meego 4 yıl Mesudum
Mesudum

meego

vay be adamlar uzaya çıktı, yetmedi birde 4.8 Milyar km uzaklıktaki Plütonu inceliyor yetmeyecek başka gezegenleri de inceleyecek ve bilime ışık tutacaklar.*biz ise g..t su kaçtı oruç bozulur mu?*Sevdiğime kavuşmak için dua ediyorum. Sevdiğim de kendi sevdiğine kavuşmak için dua ediyor. Kimin duası kabul olur?şeklinde saçma sapan sorular soran kendini geliştirmeyen, hazırcı ,ezberci,eğitim seviyesi diplerde olan bir nesil yetişsin...


Bizim bilimadamlarımız da diğer bilimadamları gibi durumu inceliyorlar. Zaten NASA ekibinde sadece ABD vatandaşları yok. Milliyetçilik bizim dar kafamızda.

g.t. su kaçarsa oruç bozulur.
samimi yapılan iki dua da kabul edilir ancak kim daha samimi ise veya hangisi daha uygunsa o duaya cevap verilir.

görüldüğü gibi bunlar da bilinen şeyler.

sen kendi cahilliklerini başkasına mal edip dur. ne bu tarafa faydan var ne öbür tarafa

tabi tabi ben cahilim...

Bu ülkede her yerde arge geliştirme merkezleri var değilmi?

okullarda dev gibi laboratuvar var değilmi?

Üniversitelerde dev bütçelerle araştırma çalışmaları yapılıyor değilmi?

Yaa bir gidin allahını severseniz... Millliyetçilik ile ne alakası var yazdıklarımın. Nesilden gençlerden bahseidyorum, Tecahül-i Arif yaptığım yerde açıklamada bulunuyorsunuz. Artık nasıl okuyorsanız...

neyse sizede iyi günler.
1 Yanıt Yanıtla +7
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aybaham 4 yıl
Plutonun çapının yanlış hesaplandığı ortaya cikti ve beklenenden daha buyukmus gezegen olma şartlarına uyuyor bildiğim kadariyla en cok küçük diye itiraz ediyorlardi simdi tekrardan gezegen kategorisine alirlarmi acaba
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meego 4 yıl
vay be adamlar uzaya çıktı, yetmedi birde 4.8 Milyar km uzaklıktaki Plüton'u inceliyor yetmeyecek başka gezegenleri de inceleyecek ve bilime ışık tutacaklar.
*biz ise g..t su kaçtı oruç bozulur mu?
*Sevdiğime kavuşmak için dua ediyorum. Sevdiğim de kendi sevdiğine kavuşmak için dua ediyor. Kimin duası kabul olur?
şeklinde saçma sapan sorular soran kendini geliştirmeyen, hazırcı ,ezberci,
eğitim seviyesi diplerde olan bir nesil yetişsin...
Yanıtla +8
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