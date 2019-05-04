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New Mexico'da bulunan ve vampir yüzü ile gençleşme sağlayan spa merkezinden 2 kişiye HIV bulaştı

New Mexioca'da bulunan spa merkezi enfeksiyon saçtığı iddiası ile kapatıldı.New Mexico Department of Health kurumu spa müşterilerine ücretsiz ve gizli olarak HIV, Hepatit B ve Hepatit C testi sundu.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Geçtiğimiz Eylül ayında yetkililer New Mexico Albuquerque'de bulunan ve ''vampir yüzü'' adı verilen bir yöntem ile gençleşme sağlayan bir spa merkezini, kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar açısından incelemeye başladı.
New Mexico Department of Health (NMDOH) kurumunun beyanlarına göre VIP Spa üyeliği bulunan iki farklı müşteride ''aynı'' HIV virüsüne rastlandı. Yetkililer bulgulara dayanarak iğne ile invaziv işlem içeren spa uygulamalarının enfeksiyon bulaşma olasılığını artırdığını söyledi.

Vampir yüz ya da PRP (Platelet Rich Plasma) tedavisi

Kullanılan yöntem vampir yüz tedavisi olarak adlandırılıyor. Bu yöntemde kişinin kendi kanından örnek alınıyor ve yüzdeki derinin üst katmanları soyulduktan veya küçük iğneler ile delindikten sonra bu kan yüz bölgesine uygulanıyor. İddialara göre bu yöntem sayesinde cilt kendini onarıyor ve kırışıklılar ile güneş yanıklarını düzeltiyor.
Yetkililere göre bu iki hastaya HIV virüsünün geçebileceği başka bir potansiyel yol bulunmuyor. Spa merkezi Eylül ayında kapatıldı ve inceleme sonucunda HIV, Hepatit B, Hepatit C gibi kan yoluyla bulaşan enfeksiyonları bulaştırabilecek uygulamalar yaptığı belirlendi. Uygulamaların tam olarak ne olduğu, neler içerdiği veya enfeksiyonlara hangi uygulamaların yol açtığı kesin olarak belirlenemedi.
Live Science'nin yaptığı açıklamaya göre kan yoluyla bulaşan enfeksiyonların primer bulaş yolu iğneler ve kan ürünleri içeren malzemeler. Olaylar üzerine NMDOH kurumu vampir yüzü uygulaması da dahil olmak üzere invaziv işlem yaptıran spa müşterilerine ücretsiz ve gizli olarak HIV, Hepatit B ve Hepatit C testleri sundu.
https://www.livescience.com/65376-vampire-facial-hiv.html Yorum Yaz
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