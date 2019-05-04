New Mexico'da bulunan ve vampir yüzü ile gençleşme sağlayan spa merkezinden 2 kişiye HIV bulaştı

Geçtiğimiz Eylül ayında yetkililer New Mexico Albuquerque'de bulunan ve ''vampir yüzü'' adı verilen bir yöntem ile gençleşme sağlayan bir spa merkezini, kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlar açısından incelemeye başladı.

New Mexico Department of Health (NMDOH) kurumunun beyanlarına göre VIP Spa üyeliği bulunan iki farklı müşteride ''aynı'' HIV virüsüne rastlandı. Yetkililer bulgulara dayanarak iğne ile invaziv işlem içeren spa uygulamalarının enfeksiyon bulaşma olasılığını artırdığını söyledi.

Vampir yüz ya da PRP (Platelet Rich Plasma) tedavisi

Kullanılan yöntem vampir yüz tedavisi olarak adlandırılıyor. Bu yöntemde kişinin kendi kanından örnek alınıyor ve yüzdeki derinin üst katmanları soyulduktan veya küçük iğneler ile delindikten sonra bu kan yüz bölgesine uygulanıyor. İddialara göre bu yöntem sayesinde cilt kendini onarıyor ve kırışıklılar ile güneş yanıklarını düzeltiyor.

Yetkililere göre bu iki hastaya HIV virüsünün geçebileceği başka bir potansiyel yol bulunmuyor. Spa merkezi Eylül ayında kapatıldı ve inceleme sonucunda HIV, Hepatit B, Hepatit C gibi kan yoluyla bulaşan enfeksiyonları bulaştırabilecek uygulamalar yaptığı belirlendi. Uygulamaların tam olarak ne olduğu, neler içerdiği veya enfeksiyonlara hangi uygulamaların yol açtığı kesin olarak belirlenemedi.

https://www.livescience.com/65376-vampire-facial-hiv.html

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'nin yaptığı açıklamaya göre kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlarınbulaş yoluveiçeren malzemeler.