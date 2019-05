Şu anda 1 kişi burada

New Mexico'da bulunan ve vampir yüzü ile gençleşme sağlayan spa merkezinden 2 kişiye HIV bulaştı

New Mexioca'da bulunan spa merkezi enfeksiyon saçtığı iddiası ile kapatıldı.New Mexico Department of Health kurumu spa müşterilerine ücretsiz ve gizli olarak HIV, Hepatit B ve Hepatit C testi sundu.