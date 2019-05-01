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Norveç'te bulunan balinanın Rusların geliştirdiği bir silah olduğundan şüpheleniliyor

Norveç'te bulunan balinanın Rus donanmasına ait olduğu düşünülüyor. Rus araştırmacılar kayışlarında St. Petersburg teçhizatı yazan balinanın kendilerine ait olduğunu reddetti.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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2017 yılında, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir televizyon kanalı olan Zvezda, Rus ordusunun Kuzey Kutbu görevleri için beyaz balinaları, fokları ve yunusları eğittiğini bildirmişti. Şimdi bu askerlerden birinin firar ettiği düşünülüyor.
Bir grup balıkçı Norveç'te yayın yapan NRK kurumuna kayışı üzerine '' St. Petersburg teçhizatı'' (Equipment of St. Petersburg) kelimeleri yazılmış garip bir koşum takan beyaz bir balina bulduklarını söyledi. Yakalanan hayvanın Rusya'nın gelecekteki askeri planlardaki rolü için ipucu olabileceği düşünülüyor.

Balinanın farklı özellikleri fark edildi

Balıkçılara göre yakalanan balina teknelerini taciz ediyor, gemilere sürtünüyor ve kayış ile ipleri çekiyordu. Balıkçılar kamera veya silah taşıması için tasarlanan garip koşum takımlarını çıkardıklarında, üzerinde yazılı mesajı gördüler.
Artic Unicersity of Norway kurumundan deniz biyoloji Profesörü Audun Rikardsen, NRK kurumuna; Rusya'da tutulan yerli balinalar olduğunu ve bunlardan bazılarının serbest bırakıldığını söyledi. Daha sonra da bu balinaların teknelerin peşine takıldığını da sözlerine ekledi.
Rikardsen, balinanın sahibini bulmak için Rus araştırmacılarla iletişime geçti fakat araştırmacılar balinayla ilişki içinde olduklarını reddetti. Balinanın Murmansk'taki Rus donanmasına ait olduğu düşünülüyor.
https://futurism.com/the-byte/whale-russian-weapon-found-norway Yorum Yaz
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LeSRiSeL 2 hf. en beğenilen
balinaları sürekli öldüren norveç her türlü bu hayvancağızları düşman görmek için sebeb arıyor..
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floydrose 2 hf. Janus_Prospero
Red Alert :)
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yc#1 2 hf.
27 sene önce benzer bir ziyaretçimiz vardı.
seyler.eksisozluk.com/...
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Jiabeas Junkie 2 hf.
ruslar beyaz , e balina da beyaz. demek ki dogru.
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XYLGN 2 hf.
İskandinavlarin hepsi Ruslardan çok korkar. Bir keresinde Rusya izlemek icin denizaltını İsveç e göndermişti. İsveç burunlarının dibindeki denizaltıyı 2 hafta sonra farkedebilmisti. Rusya ara ara yoklar böyle. Onlarında bir tarafı üç buçuk atar.
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muammer816 2 hf.
insanoğlu savaş araçları geliştirmek için boş durmuyor.enteresan bi olay.
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Janus_Prospero 2 hf.
Balinaların sonik dalgalar attığı Soğuk Savaş temalı bir oyun vardı.
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floydrose 2 hf. Janus_Prospero
Red Alert :)
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Portraitclub 2 hf.
Kafayı yemişler şurda yaşayacağınız 50,60 sene neyin fakası bu?
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LeSRiSeL 2 hf. en beğenilen
balinaları sürekli öldüren norveç her türlü bu hayvancağızları düşman görmek için sebeb arıyor..
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baris070707 2 hf. yeni yorumcu
Adamlar işini biliyor.
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SEO-Uzmanı 2 hf.
birden aklıma 1980'lerin soğuk savaş dönemi
geliştirilen alternatif psişik bilim kurgu hikayeleri geldi :)
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