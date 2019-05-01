Norveç'te bulunan balinanın Rusların geliştirdiği bir silah olduğundan şüpheleniliyor

2017 yılında, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait bir televizyon kanalı olan Zvezda, Rus ordusunun Kuzey Kutbu görevleri için beyaz balinaları, fokları ve yunusları eğittiğini bildirmişti. Şimdi bu askerlerden birinin firar ettiği düşünülüyor.

Bir grup balıkçı Norveç'te yayın yapan NRK kurumuna kayışı üzerine '' St. Petersburg teçhizatı'' (Equipment of St. Petersburg) kelimeleri yazılmış garip bir koşum takan beyaz bir balina bulduklarını söyledi. Yakalanan hayvanın Rusya'nın gelecekteki askeri planlardaki rolü için ipucu olabileceği düşünülüyor.

Balıkçılara göre yakalanan balina teknelerini taciz ediyor, gemilere sürtünüyor ve kayış ile ipleri çekiyordu. Balıkçılar kamera veya silah taşıması için tasarlanan garip koşum takımlarını çıkardıklarında, üzerinde yazılı mesajı gördüler.

Artic Unicersity of Norway kurumundan deniz biyoloji Profesörü Audun Rikardsen, NRK kurumuna; Rusya'da tutulan yerli balinalar olduğunu ve bunlardan bazılarının serbest bırakıldığını söyledi. Daha sonra da bu balinaların teknelerin peşine takıldığını da sözlerine ekledi.

https://futurism.com/the-byte/whale-russian-weapon-found-norway