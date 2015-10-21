New York Times alana Google Cardboard bedava









Teknoloji dünyasında yeni gündem olmaya başlayan sanal gerçeklik içerikleri, gerek tam donanımlı ve pahalı gözlüklerde gerekse de düşük maliyetli aksesuar tarzındaki gözlüklerde kullanıcılara sunuluyor. Düşük maliyetli sanal gerçeklik gözlüklerinin daha yaygın kullanım alanı bulma imkanı mevcut ve üreticiler de bu imkanı iyi değerlendiriyor.





Google ve New York Times arasında yapılan yeni işbirliği kapsamında gazetenin fiziksel ve dijital sürümlerine abone olan okuyucular, Google Cardboard sanal gerçeklik gözlüğüne ücretsiz olarak kavuşacak. Sanal gerçeklik gözlüğü ile birlikte The Displaced adındaki savaş temalı belgesel film de okuyucuların beğenisine sunulacak.





New York Times uzun süredir içeriklerini sanal gerçeklik ile süsleyerek okuyucuya sunma planları yapıyor ve NYT VR adında bir projesi mevcut. Google ile yapılan işbirliği de bu proje kapsamında. Google Cardboard ürünleri 7-8 Kasım tarihlerindeki baskılı gazetenin eki olarak abonelere dağıtılacak. Belirli sayıdaki dijital aboneler ise mail hesaplarına gelecek hediye kod ile gözlüğün siparişini verebilecek.





Belgesel ise savaşın etkilerini en acı şekilde hisseden farklı ülkelerden 3 çocuğun hikayesine odaklanıyor. Sanal gerçeklik kameraları ile çekilecek olan belgesel Ukrayna, Güney Sudan ve Suriye izlerini taşıyacak. NYT belgesel ile dünyada savaş ve çatışma nedeniyle evlerini terk etmek zorunda olan 30 milyon çocuğa dikkat çekmeye çalışacak.





Belgeselin sanal gerçeklik odaklı olması ise izleyiciler üzerindeki etkisini artıracak. Abonelerin NYT VR uygulamasını iOS veya Android cihazlarına indirerek kurması gerekiyor. Google Cardboard sahibi olmayanlar için belgeselin standart bir sürümü de olacak.





Sanal gerçeklik konusunda ilk kez bu kadar geniş çaplı bir dağıtım kampanyası gerçekleştiriliyor. Normalde Google Cardboard 10$ civarında bir fiyat etiketi ile satılmaktaydı. Kartondan imal edilen Google Cardboard iki adet lens ve mıknatıs ile bir sanal gerçeklik gözlüğü haline geliyor.

http://www.talkandroid.com/270220-google-teaming-up-with-the-new-york-times-to-give-away-google-cardboard-to-subscribers/