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New York'ta "hoverboard" kullanımı yasadışı ilan edildi

2015 yılının en popüler teknolojik oyuncakları arasından yer alan genel isimleriyle Hoverboard'lar, New York sınırları içerisinde illegal ilan edildi. Detaylar haberimizde.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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New York'ta
Gerçek "Hoverboard (Geleceğe Dönüş filmi içerisinde uçan kaykay)" uzun yıllardır hayatımıza girmeyince ortaya uygun fiyatlı elektrikli alternatifler çıktı. Özellikle son aylarda oldukça popüler olan ve genel olarak Hoverboard olarak adlandırılan kompakt kişisel ulaşım araçları, önemli bir yasak ile gündeme geldi.
Amerika'nın en kabalık ve gelişmiş şehirleri arasında yer alan New York, şehir içerisindeki Hoverboard kullanımı yasadışı olarak ilan etti. Yasalar gereği motorlu araçlar sınıfında yer alan ve trafik kurallarına uygun şeklide kayıtlanmaları gereken cihazlar, kullananların 500$'a yakın cezalar ile karşı kalmasına neden olabilecek.
Şimdilik tam olarak çözüme kavuşmayan sürecin şuan için New York içerisinde de tam anlamıyla işletilmediği görülüyor. Birçok kişi elektrikli ulaşım araçlarıya aktif trafik içerisinde hareket edebiliyor, polislerin bir çoğu konu hakkında bilgisi olmadığını söylüyor, bazılarıysa yasaklandığını bildiği halde bir işlem gerçekleştirmiyor.

http://mashable.com/2015/11/18/new-york-city-hoverboards-illegal/#HHNAPA4YRiqw Yorum Yaz
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QuexSeeL 4 yıl en beğenilen
Günümüzde teknolojiyle birlikte ota bota yasak getirmek saçmalıktan başka bir şey değil. Yasaklayacaksan sadece illegal tehlikeli şeyleri yasakla geri kalanlar için esnek kurallar getir. Yasak her zaman cazip gelmiştir, gelecektir.
Günümüzde teknolojiyle birlikte ota bota yasak getirmek saçmalıktan başka bir şey değil. Yasaklayacaksan sadece illegal tehlikeli şeyleri yasakla geri kalanlar...
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cosica 4 yıl
yani trafiğe çıkılması tabi ki mantıklı değil bu aygıtla. istanbulda bile birkaç kez gördüm. normal sokaklarda falan kullanılabilir ama trafiğe çıkmak abartılı olur.
yani trafiğe çıkılması tabi ki mantıklı değil bu aygıtla. istanbulda bile birkaç kez gördüm. normal sokaklarda falan kullanılabilir ama trafiğe çıkmak abartılı...
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gurkanse 4 yıl
orientem
Sabit bir şekilde ayakta durmak ciddi sıkıntılar çıkarır 1 seneye silinirler piyasadan

ne gibi sıkıntılar çıkarır ?
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umut_baris 4 yıl
Trafikte barzolar varken bununla trafiğe çıkmak cesaret ister.
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OneMinuteTR 4 yıl
Bizde olsa gericiler yuuuuh hülöö 3. dünya ülkesiyiz
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lapatid 4 yıl
adamlar zaten obezitede dunya lideri,bir yerden kismaya calismislar.Obeziteyi engellemek isteseler fastfoodu yasaklamalilar ama oy veren kalmaz adamlara bu sefer.iki ucu camurlu degnek
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Patren 4 yıl
haber yine gec yayinlanmis
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mementopolis 4 yıl
New York'da Bu Haberi okuyan biri : 3 Dünya Ülkesiyiz, Düstügümüz hallere bak ..
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QuexSeeL 4 yıl
Günümüzde teknolojiyle birlikte ota bota yasak getirmek saçmalıktan başka bir şey değil. Yasaklayacaksan sadece illegal tehlikeli şeyleri yasakla geri kalanlar için esnek kurallar getir. Yasak her zaman cazip gelmiştir, gelecektir.
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orientem 4 yıl
Sabit bir şekilde ayakta durmak ciddi sıkıntılar çıkarır 1 seneye silinirler piyasadan
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cosica 4 yıl
yani trafiğe çıkılması tabi ki mantıklı değil bu aygıtla. istanbulda bile birkaç kez gördüm. normal sokaklarda falan kullanılabilir ama trafiğe çıkmak abartılı olur.
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