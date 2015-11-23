New York'ta "hoverboard" kullanımı yasadışı ilan edildi

Gerçek "Hoverboard (Geleceğe Dönüş filmi içerisinde uçan kaykay)" uzun yıllardır hayatımıza girmeyince ortaya uygun fiyatlı elektrikli alternatifler çıktı. Özellikle son aylarda oldukça popüler olan ve genel olarak Hoverboard olarak adlandırılan kompakt kişisel ulaşım araçları, önemli bir yasak ile gündeme geldi.

Amerika'nın en kabalık ve gelişmiş şehirleri arasında yer alan New York, şehir içerisindeki Hoverboard kullanımı yasadışı olarak ilan etti. Yasalar gereği motorlu araçlar sınıfında yer alan ve trafik kurallarına uygun şeklide kayıtlanmaları gereken cihazlar, kullananların 500$'a yakın cezalar ile karşı kalmasına neden olabilecek.

Şimdilik tam olarak çözüme kavuşmayan sürecin şuan için New York içerisinde de tam anlamıyla işletilmediği görülüyor. Birçok kişi elektrikli ulaşım araçlarıya aktif trafik içerisinde hareket edebiliyor, polislerin bir çoğu konu hakkında bilgisi olmadığını söylüyor, bazılarıysa yasaklandığını bildiği halde bir işlem gerçekleştirmiyor.

http://mashable.com/2015/11/18/new-york-city-hoverboards-illegal/#HHNAPA4YRiqw