Nexus 5, 4.5 inçlik ekranla gelebilir





Geçen yıl pazara sunulan son nesil Google akıllı telefonu Nexus 4'ün ardından gözler bu yıl için planlanan yeni Nexus modeline çevrildi.





Model ile ilgili henüz kesinleşmiş bir bilgi yok. Çok fazla sızıntı da olmadığı için iddialar tahminler üzerinden yürüyor. Google'ın yeni Nexus akıllı telefonu için LG ile yeniden ortaklık yapacağı belirtilirken, bazı kaynaklar da HTC'nin bu yıl ki sırayı kaptığını belirtiyor.





Modelin donanımı hakkında da çeşitli tahminler mevcut. Son iddialara göre ise Nexus 5 bu yıl ki amiral gemi modellerine göre bazı konularda biraz geri kalırken, özellikle kamera ve batarya kullanımı açısından öne çıkacak.





Nexus 5'in iddia edilen ekran boyutu 4.5 inç iken, çözünürlük ise 1280 x 720 piksel olarak belirlenmiş. Ekranın ön kısmın yüzde 88'ini kapladığı ve bunun pek çok modelden daha büyük bir alan olduğu dile getiriliyor.





Modelin işlemcisi olarak 1.5GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 600 çözümü yer alıyor. Standart olarak microSD girişi yokken, bataryanın 2800mAh gücünde olacağı ve iddialı bir kullanım süresi sunacağı ifade ediliyor.





Google yetkililerinin sık sık yeni Nexus cihazlarında kameraya önem vereceklerine dair açıklamalar yaptıkları biliniyor. Bu bakımdan Nexus 5 modelinde 9MP çözünürlükte CCD kamera kullanılacağı belirtiliyor. Önceki iddialar sensörün Nikon yapımı olacağı noktasında birleşiyordu. Daha fazla ışık algılayan ve daha kaliteli resimlere olanak tanıyan CCD sensörlerin nispeten yüksek maliyetine rağmen yeni Nexus modelinde yerin alıp almayacağı merak konusu.





Bunun dışında modeli kimin üreteceği ve ne zaman pazarda olacağı halen belirsizliğini koruyor. 15 Mayıs'taki Google I/O 2013 konferansında tanıtılması beklenen modelin ilerleyen haftalarda bilgilerinin ortaya çıkması bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/nexus-5-4-5-inch-720p-display-2800mah-battery-9mp-ccd-camera-177726/