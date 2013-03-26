Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nexus 5, 4.5 inçlik ekranla gelebilir

6 yıl
1,4b
1
56
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nexus 5, 4.5 inçlik ekranla gelebilir

Geçen yıl pazara sunulan son nesil Google akıllı telefonu Nexus 4'ün ardından gözler bu yıl için planlanan yeni Nexus modeline çevrildi.

Model ile ilgili henüz kesinleşmiş bir bilgi yok. Çok fazla sızıntı da olmadığı için iddialar tahminler üzerinden yürüyor. Google'ın yeni Nexus akıllı telefonu için LG ile yeniden ortaklık yapacağı belirtilirken, bazı kaynaklar da HTC'nin bu yıl ki sırayı kaptığını belirtiyor.

Modelin donanımı hakkında da çeşitli tahminler mevcut. Son iddialara göre ise Nexus 5 bu yıl ki amiral gemi modellerine göre bazı konularda biraz geri kalırken, özellikle kamera ve batarya kullanımı açısından öne çıkacak.

Nexus 5'in iddia edilen ekran boyutu 4.5 inç iken, çözünürlük ise 1280 x 720 piksel olarak belirlenmiş. Ekranın ön kısmın yüzde 88'ini kapladığı ve bunun pek çok modelden daha büyük bir alan olduğu dile getiriliyor.

Modelin işlemcisi olarak 1.5GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon 600 çözümü yer alıyor. Standart olarak microSD girişi yokken, bataryanın 2800mAh gücünde olacağı ve iddialı bir kullanım süresi sunacağı ifade ediliyor.

Google yetkililerinin sık sık yeni Nexus cihazlarında kameraya önem vereceklerine dair açıklamalar yaptıkları biliniyor. Bu bakımdan Nexus 5 modelinde 9MP çözünürlükte CCD kamera kullanılacağı belirtiliyor. Önceki iddialar sensörün Nikon yapımı olacağı noktasında birleşiyordu. Daha fazla ışık algılayan ve daha kaliteli resimlere olanak tanıyan CCD sensörlerin nispeten yüksek maliyetine rağmen yeni Nexus modelinde yerin alıp almayacağı merak konusu.

Bunun dışında modeli kimin üreteceği ve ne zaman pazarda olacağı halen belirsizliğini koruyor. 15 Mayıs'taki Google I/O 2013 konferansında tanıtılması beklenen modelin ilerleyen haftalarda bilgilerinin ortaya çıkması bekleniyor.

http://www.androidauthority.com/nexus-5-4-5-inch-720p-display-2800mah-battery-9mp-ccd-camera-177726/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
jay jay justified 6 yıl en beğenilen
Süper duruyor kağıt üzerinde. Full HD manyaklığına kurban gitmeyecek. Hatta hiçbir Nexus telefonun Full HD'ye sahip olmamasını isterim şahsen. Sidik yarışına kurban gitmesin bu güzelim aletler.

Nexus = sade tasarım, saf Android ve yeterli donanımdır benim için. Gerisi boş-beleş detaylar.
Süper duruyor kağıt üzerinde. Full HD manyaklığına kurban gitmeyecek. Hatta hiçbir Nexus telefonun Full HD'ye sahip olmamasını isterim şahsen. Sidik yarışına k...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redbloodedman 6 yıl
Firmaların fullhd çözünürlüğe gitmeleri yeni bir ihtiyaç yaratmaktı. Bu seneki fullhd modeller kasılsın ki seneye qualcomm 800 model işlemci ve adreno 330lu modeller satılabilsin. Ne anasının gözü onlar. 720p üstü tamamen gereksizdi. Umarım nexus 720p ile birlikte gelir yine.
Firmaların fullhd çözünürlüğe gitmeleri yeni bir ihtiyaç yaratmaktı. Bu seneki fullhd modeller kasılsın ki seneye qualcomm 800 model işlemci ve adreno 330lu mod...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carter 5 yıl
İşte o zaman çöp olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
upower 5 yıl
5 inçten büyük olmasın da artık iyice abartmaya başladılar bu ekran boyutlarını bence 4.5 inç gayet yeterli bir boyut.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gilendi 6 yıl
cok buyuk ekran iyi deigl cepte tasınmıyor 4.7 inc bile buyuk sayet nexus yaparsa 4.5 ve kaliteli almaya deger bekleyelim bakalım sonuc ne
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kayaserkan 6 yıl
Bence de ekran en fazla 4.7 olmalı o sebepden 4.5 gayet güzel olmuş ve herkezin ortak kanısı gereksiz FHd savaşına girilmemesi çok iyi olmuş. O çözünürlükde güzelim makinalar kasım kasım kasılıyor yazık ediyorlar donanıma 5 inç lik ekranda çözünürlük FullHd olsa nolur olmazsa nolur bilemiyorum dibine büyüteçle girilmedikce bir fark anlaşılamaz bence.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1080p 6 yıl
Galaxy s2 olculerinde
8mm veya daha asagisi incelikte
Hd ekranli
4.5" hafif bir cep telefonu
Tutar muhtemelen alirim.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 6 yıl
Batarya daha iyi olabilirdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Part Of The Nature 6 yıl
Okadar marka 5.6 inc ekran boyutu üretirken haytet 4.5 küçük kaçmış bencede iyi olmuş. Elimizde çok kaba duruyor telefonlar. En ideal boyut 4 bence..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LegendM 6 yıl
Şuan galaxy s3 kullanıyorum ve bir daha telefon alırsam nexus dışında hiçbirşeye elimi bile sürmem net
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetferhat 6 yıl
Nexus5 yine Lg den gelecektir ayrıca donanım konusunda bir önceki idda da olduğu gibi olacaktır kesinlikle yüksek donanım ile gelecek bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SS10 6 yıl
Yeni Nexus'u da LG yaparsa, Nexus 6 haberleri gelmeye başladığınca anca ülkemize gelir N5
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
etnaxy 6 yıl
Nexus 4: 1.5 GHZ quad ,ekranı daha büyük...
neden nexus 5 alayım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baysan240 6 yıl
gz
Orijinalden alıntı: IhtiyarDelikanli en az 5 olmalıydı
evet artık 5 altı banada çok ufak geliyor göz alıştı bi kere

direk olarak ikinci kısmı soruyorum "adammı seçiyorsunuz ?"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LightningRaven 6 yıl
Gelsin artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 6 yıl
jay jay justified

Süper duruyor kağıt üzerinde. Full HD manyaklığına kurban gitmeyecek. Hatta hiçbir Nexus telefonun Full HDye sahip olmamasını isterim şahsen. Sidik yarışına kurban gitmesin bu güzelim aletler. Nexus = sade tasarım, saf Android ve yeterli donanımdır benim için. Gerisi boş-beleş detaylar.


Doğru söze ne denir. Aynen full hd ye hiç gerek yok. çoğu kişinin kullandığı bilgisayar monitörü 1280 x 1024 veya 1366 x 768 ken telefon ekranında 1920 x 1080 e hiç gerek yok. bence en ideali 1280 x 720 telefonda. benim kullandığım monitörüm full hd. gayet memnunum ama telefonumda full hd yi ihtiyaç olarak görmüyorum.

şu an galaxy nexus kullanıyorum. nexus 4 ü önceki lg deneyimlerimden dolayı es geçtim. aslında çokta değiştirme ihtiyacı hissetmedim. çalıştıramadığım oyun yada program yok. her zaman en güncel android sürümünü kullanıyorum. nexus 5 te pil ve ses te iyileştirme yapılsa yeterli. umarım htc veya yine samsungla çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
saltooo 6 yıl
Özellik olarak Çıkana kadar daha çok değişecek anlaşılan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1428 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nexus 5 ve google
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nvidia Geforce GTX Titan video inceleme "Safkan Performans" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Türkiye’deki kullanıcılar Facebook’tan
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Overwatch Yıldönümü Kutlamaları Başladı
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim